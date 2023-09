Um Dia e Meio é baseado em história real? Conheça filme da Netflix e elenco

Para a realização de Um Dia e Meio, Fares Fares (que também assina a direção e roteiro do filme) se inspirou livremente em um caso real ocorrido na Suécia. A obra até o momento não figurou entre os principais agregadores de resenha, mas obteve uma boa repercussão entre o público. Veja, a seguir, mas informações sobre elenco, enredo e os fatos reais por trás de Um Dia e Meio.

A trama de Um Dia e Meio mistura drama e tensão com enredo livremente inspirado em fatos reais — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Um Dia e Meio

O policial Lukas (Fares) atende um chamado para negociar uma rendição num hospital. No local, um homem chamado Artan (Manvelov) mantém a ex-esposa Lousie (Pöysti) como refém. O criminoso quer que a vítima o leve até sua filha, que após a separação dos dois agora mora em outra residência. Lukas acompanha Artan e Louise num longo trajeto de carro até uma área rural da Suécia, onde a polícia acompanha cada passo dado pelos três.

Elenco e equipe técnica

O filme Um Dia e Meio tem Fares Fares como Lukas, Alexej Manvelov como Artan e Alma Pöysti no papel de Louise. Também fazem parte do elenco Annika Hallin (Os Homens que Não Amavam as Mulheres) como Dr. Gardelius, Stina Ekblad (O Dom da Serpente) interpretando Wanja, Annica Liljeblad (Violet) dando vida à Anna, Johni Tadi (Dinheiro Fácil - A Série) sendo Dr. Yakoub e Richard Forsgren (Assassinato do Primeiro-Ministro) no papel de Jack Lija. Peter Smirnakos assina o roteiro junto com o ator e diretor Fares Fares.

Artan decide sequestrar a esposa só para poder reencontrar sua filha. Seu ato inconsequente chama a atenção da polícia — Foto: Divulgação/Netflix

A história por trás do filme

Em uma entrevista para a versão escandinava da revista Vogue, o ator e diretor sueco-libanês Fares Fares disse que se inspirou num sequestro ocorrido em 2008, na Suécia, para a criação de Um Dia e Meio. A história veio ao conhecimento do astro por meio de uma notícia de jornal.

"[A matéria] Era sobre um homem que entrou num consultório médico armado com uma pistola. Ele forçou a ex-esposa a dizer onde estava o filho dos dois. Aí a polícia chegava e, bem, eram poucas linhas, muito curtas mesmo, mas eu vi ali uma história de amor", esclareceu Fares.

O ator e diretor Fares Fares se inspirou num sequestro real ocorrido em 2008 na Suécia para realizar o filme Um Dia e Meio — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

No momento, Um Dia e Meio não figurou nos portais Metacritic e Rotten Tomatoes, justamente pela falta de resenhas entre os sites cadastrados nesses agregadores. No IMDb, o filme aparece com nota 5,9, média calculada com base na votação dos fãs.

Dos poucos portais que fizeram análises sobre o longa, o Ready Steady Cut deu ao filme nota 3.5 de 5. Para o crítico Eamon Hennedy, o título possui "um ar de tensão e uma qualidade visual moderna e elegante. Fares Fares entrega um novo tipo de drama hollywoodiano."

Confira o trailer de Um Dia e Meio

