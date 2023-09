Vai participar do Desenrola Brasil? Veja como funciona a próxima fase

Segundo o Ministério da Fazenda, 924 empresas aderiram ao Desenrola Brasil. Entre elas, estão bancos conhecidos, como o Banco do Brasil e o Nubank . A seguir, confira as principais instituições que fazem parte do programa.

Desde julho, cidadãos da Faixa 2 (com salários de até R$ 20 mil e dívidas sem limite de valor) já podem renegociar suas dívidas por meio dos canais internos de seus bancos. Para encontrá-lo, você pode pesquisar no Google "(nome do banco) + Desenrola Brasil" — "Bradesco Desenrola Brasil", por exemplo. Ignore o resultado com a tag "Patrocinado" e clique na primeira opção. Além disso, é bem provável que haja uma seção para as negociações no app do seu banco.