Vem Brincar: conheça sinopse, elenco e trailer do filme de terror

O título teve uma estreia tímida nos cinemas em outubro de 2020, com distribuição da Focus Features. Junto com a baixa bilheteria, de apenas US$ 13 milhões (R$ 63 milhões, em conversão atual), o filme obteve notas medianas da imprensa. Mas se você é fã de terror e curtiu a proposta de Vem Brincar, confira a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão.

Oliver e sua família são atormentados por uma entidade que só pode ser vista pela tela do celular em Vem Brincar — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Vem Brincar

Oliver (Robertson) é um garoto autista introspectivo que está sempre junto de um celular ou tablet. Seus pais Sarah (Jacobs) e Marty (Gallagher Jr.) fazem de tudo para que o filho tenha novos amigos. Até quem um dia Oliver descobre que há uma entidade misteriosa na casa que quer brincar com ele. Invisível aos olhos dos demais, o novo visitante só consegue ser visto pelas câmeras de smartphones.

Elenco e equipe técnica

Junto com o trio de protagonistas integram o elenco Winslow Fegley (Lilo, LIlo, Crocodilo), Dalmar Abuzeid (Anne With An E), Jayden Marine (El Brujo), Gavin MacIver-Wright (Chamas da Vingança) e Eboni Booth (Mãe de Aluguel). Vem Brincar tem direção e roteiro de Jacob Chase (A Guardiã da Floresta), que desenvolveu o filme a partir de seu curta-metragem viral Larry (2017).

Vem Brincar surgiu do curta-metragem Larry, criado pelo diretor e roteirista Jacob Chase — Foto: Reprodução/JustWatch

Repercussão entre público e crítica

Durante sua exibição nos cinemas, Vem Brincar obteve avaliações medianas entre os críticos. No Rotten Tomatoes, a aprovação ficou em 56% (selo "Podre"). Já no Metacritic, a nota é de 58. Mesma aceitação veio do público, que classificou o filme com nota 5,7.

Entre os reviews positivos, o jornalista David Rooney, do Hollywood Reporter, elogiou o desempenho de Jacob Chase, ao afirmar que "o diretor não depende de jumpscares baratos ou truques na edição." Entretanto, o The New York Times foi mais ácido ao ressaltar que o título "parece de segunda mão em sua vaidade abrangente, suas táticas assustadoras e até mesmo no sentimentalismo."

