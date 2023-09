Xiaomi Poco C40 é bom? Veja preço e ficha técnica do celular em detalhes

Poco C40 é um celular de entrada da Xiaomi . Anunciado em junho de 2022, o modelo chegou ao Brasil três meses depois, com valor inicial sugerido de R$ 1.599. Hoje já é possível encontrar o aparelho por R$ 509 no site da Amazon — garantindo um desconto de R$ 1.090. O smartphone pode ser ideal para usuários que buscam por um aparelho simples, mas que aguente a rotina cotidiana sem descarregar. Ele se destaca pela bateria poderosa de 6.000 mAh — número pouco visto em celulares de entrada.

Para este smartphone, a Xiaomi também investiu em espaçosa tela de 6,71 polegadas com resolução HD+ e proteção Gorilla Glass. Além disso, o C40 conta com sistema duplo de câmeras, o qual, segundo a fabricante, possui recursos poderosos e excelente inteligência artificial. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Poco C40.

Poco C40, da Xiaomi — Foto: Reprodução/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi Poco C40

Tamanho da tela: 6,71 polegadas

Resolução da tela: HD+ (720 x 1.650 pixels)

Painel da tela: LCD IPS

Câmera traseira: 13 MP + 2 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 11

Processador: JR510

Memória RAM: 3 ou 4 GB

Armazenamento: 32 ou 64 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Telefonia: Dual SIM

Peso: 204 gramas

Dimensões: 169,6 x 76,6 x 9,2 mm

Cores: verde, preto e amarelo

Lançamento: setembro de 2022 (Brasil)

Preço de lançamento: R$ 1.599

Tela e design

O Poco C40 vem com enorme tela de 6,71 polegadas e resolução HD+ (720 x 1.650 pixels). Além disso, o painel do aparelho traz a tecnologia LCD IPS, que pode apresentar cores vibrantes e precisas. A fabricante menciona experiência visual impressionante. No mais, o display do C40 vem com proteção Gorilla Glass e taxa de atualização de 60 Hz — número baixo e que pode desagradar parte do público.

Tela e design do Poco C40, da Xiaomi — Foto: Reprodução/Xiaomi

Sobre o design, a fabricante apostou em um conceito mais moderno e despojado. A parte traseira abriga o sistema de câmeras, envolto por moldura retangular com o nome da subsidiária da Xiaomi em destaque. A traseira apresenta ainda textura semelhante ao couro, o que dá um toque rebuscado ao produto. As proporções do telefone são de 169,6 x 76,6 x 9,2 mm, e o peso é de 204 gramas. O Poco C40 foi lançado em três cores: verde, preto e amarelo.

Câmera

O Poco C40 chega com conjunto de câmeras singelo, mas capaz de garantir boas fotos. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 13 MP e abertura de f/2.2

Câmera de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera de selfies de 5 MP e abertura de f/2.2

Conjunto de câmeras do Poco C40 — Foto: Reprodução/Xiaomi

Apesar dos números não muito expressivos, os sensores do C40 trazem inúmeros recursos que prometem elevar a experiência do usuário. Tanto na câmera traseira, quanto na frontal, o usuário conta com ferramentas como modo noturno, modo embelezamento, modo HDR e modo retrato. No que diz respeito a vídeo, ambas as câmeras conseguem filmar em 1080p a 30fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

O Poco C40 chega com o processador JLQ JR510. Lançado em 2022, o chip é baseado no processo de fabricação de 11 nm e é direcionado a smartphones e tablets mais básicos. O octa-core possui quatro núcleos Cortex-A55 e quatro núcleos Cortex-A55, que podem chegar à velocidade máxima de 2,0 GHz.

Processador da JLQ presente no Poco C40 — Foto: Reprodução/Xiaomi

Para memória RAM, a fabricante disponibilizou 3 ou 4 GB. Quanto ao armazenamento, a fabricante também investiu em duas versões com 32 ou 64 GB. Para os usuários que precisam de mais espaço para documentos, mídias e aplicativos, o C40 conta slot para cartão de memória, que permite expandir o armazenamento.

Bateria

Com capacidade de 6.000 mAh, a bateria é um dos destaques do Poco C40. O número faz o celular figurar na seleta lista de aparelhos de entrada que possuem tamanha capacidade. Além disso, o smartphone conta ainda com suporte para carregamento rápido de 18 W — apesar de disponibilizar um carregador de 10 W na caixa. Confira abaixo algumas informações fornecidas pela fabricante.

Até 32 horas de chamadas;

Até 86 horas de música;

Até 20 horas de vídeo;

Até 17 horas de navegação.

Poco C40 vem com incrível bateria de 6.000 mAh — Foto: Reprodução/Xiaomi

Versão do Android e recursos extras

O C40 sai de fábrica rodando o Android 11, sob a interface MIUI 13 for POCO, própria da Xiaomi. Apesar de não ter recebido oficialmente atualização para as versões mais recentes do sistema operacional, a fabricante liberou, em junho deste ano, novos patches de segurança.

Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.0. É importante salientar que o modelo não conta com suporte para Internet 5G, nem para NFC. No mais, o C40 traz alto-falante de alta potência, que promete excelente experiência de áudio, além de conector fone de ouvido 3.5 mm e rádio FM. O sensor de impressão digital fica alojado na parte traseira do aparelho, próximo ao sistema de câmeras.

Preço e onde comprar

O Poco C40 começou a ser comercializado por R$ 1.599. No entanto, hoje o aparelho pode ser encontrado por valores a partir de R$ 509, na Amazon. Dessa forma, o smartphone se equipara a modelos como o Moto E13, da Motorola, e o Realme C11, da Realme, que apresentam valores parecidos.

Com informações de Xiaomi e GSM Arena.

