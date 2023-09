Xiaomi Redmi 12C é bom? Veja preço e ficha técnica do celular

Redmi 12C é um celular de entrada da Xiaomi . Ele tem como principais atrativos a bateria de longa duração com 5.000 mAh e a tela de 6,71 polegadas. Lançado em dezembro de 2022, o celular chegou oficialmente ao Brasil em quatro opções de cores e ainda pode ser encontrado na loja oficial da marca pelo mesmo preço de lançamento: R$ 1.399,99, na versão com 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Além disso, o modelo tem uma câmera única, acabamento simples e uma ficha técnica com recursos básicos no geral.

Na Amazon, é possível encontrar o smartphone por a partir de R$ 693, mas vale lembrar que a Xiaomi não oferece suporte para aparelhos adquiridos fora da loja oficial. Confira, nas linhas a seguir, a ficha técnica completa e as principais características do Redmi 12C.

Redmi 12C está disponível em quatro cores — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi Redmi 12C

Tela: IPS LCD de 6,71 polegadas

Resolução da tela: HD+ (1650 x 720)

Câmera principal: 50 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema operacional: Android 12 com MIUI 13

Processador: MediaTek Helio G85 (octa-core)

Memória RAM: 3, 4 ou 6 GB

Armazenamento: 32 GB, 64 GB ou 128 GB

Expansível: Sim (microSD de até 1 TB)

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: azul escuro, cinza grafite, verde claro e lilás

Lançamento: dezembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.399,99

Tela e design

O Redmi 12Ctraz uma tela de 6,71 polegadas com resolução HD+ (1.650 x 720 pixels) e 500 nits de brilho máximo. Segundo a página oficial, o único recurso de destaque neste quesito é o “Modo Leitura”, que, quando acionado, promete deixar a luminosidade da tela mais suave, reduzindo a incidência da luz azul. O objetivo é tornar a leitura um pouco mais confortável para os olhos do usuário.

A parte traseira do Redmi 12C traz uma textura diagonal que tende a melhorar a aderência na mão e, por consequência, até evitar algumas quedas. O aparelho está disponível no Brasil nas cores azul escuro, cinza grafite, verde claro e lilás. Esta última, porém, não consta mais no estoque da loja oficial da marca.

Redmi 12C também está disponível em uma cor lilás lavanda — Foto: Divulgação/Xiaomi

A parte da frente segue o mesmo desenho dos smartphones de baixo custo atualmente. Ou seja, com entalhe em forma de gota para abrigar a câmera frontal e bordas grossas em torno da tela. O aparelho tem cantos bem arredondados, traseira curvada e laterais retas.

Câmera

O Redmi 12C possui apenas uma câmera principal de 50 megapixels, além de um sensor auxiliar do tipo VGA para as fotos do tipo “Modo Retrato”. Temos, portanto, um conjunto bem simples, sem muitas opções. A câmera de selfie tem 5 MP.

Mesmo assim, de acordo com a página oficial, o modelo tem Inteligência Artificial (IA) para ajudar nas correções das fotos e nas funções Modo Noturno e Modo HDR. O primeiro ajuda a obter imagens no escuro com o mínimo de granulação possível, e o segundo tende a melhorar o contraste e ressaltar o sombreamento, para deixar a foto mais nítida.

Redmi 12C tem câmera única de 50 MP e uma auxiliar de qualidade VGA — Foto: Divulgação/Xiaomi

Armazenamento e desempenho

O celular da Xiaomi é equipado com chipset MediaTek Helio G85, que é composto por oito núcleos de processamento e tem 2 GHz de clock. De acordo com a página oficial, o Redmi 12C é vendido com 3 GB, 4 GB ou até 6 GB de memória RAM, e tem opções com 32 GB, 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido para até 1 TB por meio de cartão microSD.

Bateria

A bateria do Redmi 12C tem 5.000 mAh de capacidade, o suficiente para até 34 horas de chamadas de voz, até 20 horas de reprodução de vídeo ou, ainda, cerca de 13 horas em jogos, de acordo com os dados fornecidos pelo site oficial. Ainda segundo a Xiaomi, o aparelho pode ficar até 508 horas em modo de espera.

Vale dizer, porém, que todos esses números foram obtidos a partir de testes em laboratório, encomendados pela própria fabricante. Assim, o tempo real no dia a dia do usuário deve variar, em decorrência de fatores como brilho da tela, volume do som, uso de Internet, entre outros. O aparelho vem com carregador de 10 W.

Redmi 12C também pode ser encontrado em um azul escuro — Foto: Divulgação/Xiaomi

Versão do sistema e recursos extras

Além do tradicional PIN para desbloqueio de tela, o smartphone traz desbloqueio facial e sensor de impressão digital. Este último está localizado na parte traseira, bem próximo às lentes da câmera, o que pode a confundir o usuário. Atualmente, as fabricantes estão posicionando o sensor de leitura digital na lateral do aparelho, o que torna o uso mais intuitivo.

Redmi 12C tem sensor de impressão digital perto da câmera — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi 12C sai de fábrica com a interface MIUI 13 instalada, que é baseada no sistema operacional Android 12 do Google. O grande problema dos aparelhos de entrada da Xiaomi é que eles não estão sendo atualizados para as versões mais novas do Android, e com este não deve ser diferente.

Preço e onde comprar

O Redmi 12C chegou ao Brasil pelo preço de R$ 1.399 na versão com 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM, e ainda é o mesmo preço praticado pela loja oficial da marca. Por outro lado, o modelo pode ser encontrado na Amazon pelo preço mínimo de R$ 693 em lojas do marketplace.

Apesar do preço ser bem mais baixo do que o valor original, é importante salientar que a Xiaomi não presta serviços autorizados para aparelhos que não foram comprados oficialmente com eles ou em seus representantes oficiais.

Redmi 12C pode ser encontrado oficialmente no Brasil em todas as cores apresentadas — Foto: Divulgação/Xiaomi

Principais concorrentes

Quando falamos em celulares de entrada, o Xiaomi Redmi 12C não traz muitas vantagens comparado aos seus concorrentes. O Moto E22, por exemplo, traz um processador de melhor performance, da mesma fabricante, o MediaTek G37, enquanto o Galaxy A14 da Samsung traz uma câmera tripla cheia de recursos.

O Moto E22 pode ser encontrado na Amazon pelo preço mínimo de R$ 888 na versão com 4 GB de RAM e 128 de armazenamento. Já o Galaxy A14, com 5G e 64 GB de espaço interno, pode ser encontrado a partir de R$ 1.054. Como pode ser visto, ambos têm preços mais baratos que o valor do site oficial da Xiaomi.

Com informações de: Xiaomi, GSMArena.