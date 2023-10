3ª temporada de Lupin: veja sinopse, elenco e críticas da série da Netflix

A terceira parte de Lupin estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (5) e já é muito aguardada pelos fãs da produção francesa. Inspirado no mestre ladrão Arsène Lupin, personagem criado por Maurice Leblanc, o projeto tem como showrunners George Kay e François Uzan e é estrelado por Omar Sy. A trama acompanha Assane Diop, um ladrão e mestre dos disfarces, que busca vingança contra uma família rica após uma injustiça cometida contra o seu pai.

Com sete novos episódios, a terceira parte da adaptação contemporânea tem direção de Ludovic Bernard, Xavier Gens e Daniel Grou. Se você é fã de tramas repletas de muitos mistérios e disfarces, confira, a seguir, mais detalhes da nova temporada de Lupin, como sinopse, elenco e repercussão.

Lupin, série francesa da Netflix, é estrelada pelo ator Omar Sy (Intocáveis) — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo da 3ª temporada de Lupin

Nas duas primeiras partes, os espectadores puderam conhecer melhor a história de Assane Diop (Omar Sy), um gentil ladrão e especialista em disfarces que assume o pseudônimo de Lupin. Anos depois de uma injustiça, ele tenta acertar contas – e uma dívida – roubando um colar de diamantes, mas o assalto toma um rumo inesperado, transformando sua vida e das pessoas ao seu redor de cabeça para baixo.

Na terceira temporada, o protagonista já está cansado de viver escondido, longe da esposa e do filho. Então, ele decide retornar à capital francesa para convencer Claire (Ludivine Sagnier) e Raoul (Etan Simon) a participarem de mais um grande assalto e, depois, deixar a França para começar uma vida nova em outro país. Mas os planos de Diop não saem como planejado, já que uma pessoa inesperada retorna à sua vida como um fantasma do passado.

Elenco

Lupin é estrelada por Omar Sy (Intocáveis) no papel do personagem-título e Ludivine Sagnier (Amor e Turbulência) como Claire. A série ainda reúne nomes como Antoine Gouy, (Irmãs por Acaso) vivendo Benjamin Ferel, Soufiane Guerrab (Belas Promessas) dando vida a Youssef Guedira, Shirine Boutella (Arranjo de Natal) como intérprete de Lieutenant Sofia Belkacem, e Etan Simon (Parents à perpétuité) como Raoul, filho de Assane Diop.

Lupin é uma criação de George Kay e François Uzan — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre crítica e público

As duas primeiras partes da série Lupin conquistaram os assinantes da Netflix, bem como a imprensa especializada. Na terceira temporada, o desempenho positivo não foi diferente. No agregador Rotten Tomatoes, a nova leva de episódios debutou com 100% de aprovação dos críticos.

Para o jornalista Michael Hogan, do The Telegraph, a nova sequência da série garante "diversão à moda antiga". O crítico Elijah Gonzalez, do Paste Magazine, também segue nessa análise positiva, elogiando o projeto original da Netflix que "entre a intriga inteligentemente elaborada e a exploração bem retratada dos relacionamentos fraturados do nosso herói, cada um dos seus sete episódios está repleto de emoção".

Confira o trailer oficial de Lupin - Parte 3:

