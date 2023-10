6ª temporada de Hunter x Hunter: veja sinopse, personagens e dubladores

O anime Hunter x Hunter está com todas as temporadas completas na Netflix , após a estreia da season seis. A plataforma lançou os 12 episódios do arco Election, que foram ao ar originalmente entre julho de 2011 e setembro de 2014. A animação é a segunda versão do mangá de Yoshihiro Togashi (mesmo criador de YuYu Hakusho), com produção do estúdio Madhouse e direção de Hiroshi Kōjina (Kiba).

No enredo, acompanhamos a saga de um garoto chamado Gon Freecss, que enfrenta diversos desafios para ser um Caçador, um ser humano com habilidades especiais. Com receptividade maior que a primeira versão, lançada em 1999, a adaptação recente de Hunter x Hunter conquistou ótimas avaliações entre o público e a crítica especializada. Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e a dublagem brasileira do anime.

Mangá do autor Yoshihiro Togashi está em sua segunda adaptação. A nova versão conquistou uma receptividade maior entre os fãs do mangá — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Qual o melhor site para assistir animes? Descubra no Fórum do TechTudo

Enredo de Hunter x Hunter

A obra se passa em um mundo onde seres mágicos, lugares inexplorados e tesouros escondidos existem, mas somente pessoas com habilidades especiais conseguem identificá-los. Estes indivíduos são nomeados como "Hunters" (Caçadores). Gon Freecss é um garoto que descobre que seu pai, Ging, foi um Caçador e que, ao contrário do que Gon pensava, ele está vivo.

Ao descobrir a verdade, o protagonista decide participar do teste para ser um Caçador e planeja usar as habilidades para localizar seu pai. No meio da jornada, o garoto faz amizade com outros aspirantes a caçador, como Kurapika (Korapaika, na dublagem brasileira), Killua e Leorio. Mas há também desafios que complicarão a vida de Gon.

A segunda versão do mangá Hunter x Hunter possui nota 9 em avaliação no IMDb. Durante sua exibição na TV japonesa, o anime foi aclamado também pela crítica especializada. O anime foi escolhido como um dos melhores da década de 2010 pelos portais Polygon, Inverse, IGN e pelo Crunchyroll.

O protagonista de Hunter x Hunter é Gon, um garoto que pretende ser um Caçador para poder reencontrar o pai — Foto: Divulgação/Crunchyroll

O que esperar da sexta temporada?

A temporada foca na apresentação dos Zodíacos, 12 membros do alto escalão da Associação Hunter. Há uma votação para decidir quem irá substituir Netero como presidente do aglomerado de Caçadores. No meio do impasse para decidir um novo sucessor, Gon tem uma surpresa quando descobre a real identidade de um dos Zodíacos. Ferido após a batalha do arco anterior, o protagonista recebe o suporte de Killua e de Leorio durante a temporada.

Confira a lista de personagens e dubladores brasileiros de Hunter x Hunter

Personagens e dubladores Personagens Dubladores Gon Freecss Pedro Volpato Killua Zoldyck Gabriel Martins Kurapika Vitor Mello Leorio Paradinight Wallace Raj Hisoka Morow Dláigelles Silva Ging Freecss Cassiano Ávila Mito Freecss Júlia Ribas Chrollo Lucilfer Caio Guarnieri Isaac Netero Tatá Guarnieri Feitan Portor Lucas Gama

Hunter x Hunter foi considerado um dos melhores animes da década de 2010 pelos portais Crunchyroll, IGN, Inverse e Polygon — Foto: Reprodução/IMDb