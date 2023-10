7ª temporada de Elite: veja sinopse, elenco e trailer da série

A sétima temporada da série Elite teve lançamento na madrugada de hoje (20) na Netflix . A obra acompanha a rotina de um grupo de alunos em uma escola privada na Espanha. A nova season marca o retorno do ator Omar Ayuso (On The Go), que esteve presente da primeira à quinta temporada, além da participação especial da cantora brasileira Anitta no elenco.

O foco do novo ano é mostrar a jornada do personagem Omar Shanaa na cura de seus traumas, além de mostrar uma nova safra de alunos recém-matriculados na escola Las Encinas. Elite é uma criação dos showrunners Carlos Montero (A Desordem que Ficou) e Jamie Vaca (As Telefonistas). Confira, a seguir, mais detalhes do novo elenco e o que esperar da sétima temporada de Elite.

Anitta é um dos nomes confirmados no elenco de Elite temporada 7 — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Elite

Na escola Las Encinas estudam jovens de famílias ricas da Espanha. A norma social da instituição é abalada quando uma construtora paga a bolsa dos adolescentes Christian (Miguel Herrán), Nadia (Mina El Hammani) e Samuel (Itzan Escamilla) após o desabamento da escola pública onde estudavam. Inseridos em um novo contexto social e econômico completamente diferente, não tarda muito para que o conflito de classes progrida para um ciclo de intrigas, conspirações e até assassinato.

O que esperar da sétima temporada de Elite? (contém spoilers)

Com o retorno de Omar Shanaa (Omar Ayuso) na série, vemos como é a rotina do irmão de Nadia após sua entrada na universidade. No entanto, Omar ainda sente muita culpa pela morte de Samuel (Itzan Escamilla). Seu sofrimento o leva a buscar terapia, que o proporciona também uma nova chance de se reencontrar com Las Encinas graças a um programa de estágio. Nessa nova oportunidade na antiga escola, Omar descobre que não é o único a lidar com problemas internos.

Nova temporada de Elite marca o retorno do ator Omar Ayuso no seriado — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco de Elite 7ª temporada

Mina El Hammani (O Internato), Miguel Herrán (La Casa de Papel), Itzan Escamilla (Planeta 5000), Kefas Brand (Projeto Extração), Arón Piper (Silêncio), Claudia Salas (Piggy), Georgina Amorós (Apaixonados Outra Vez), Valentina Zenere (Sou Luna), Carla Díaz (Águia Vermelha), Manu Ríos (Estranha Forma de Vida) e Martina Cariddi (O Guardião Invisível) são alguns nomes do elenco principal.

Para a nova temporada, estão confirmados no elenco Mirela Balic (Código Imperador), Fernando Líndez (SKAM), Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (Devota com Pouca Sorte), Maribel Verdú (Now and Then - O Segredo Que Nos Une), o modelo Gleb Abrosimov, além da já citada Anitta.

Elite terá um novo grupo de alunos protagonistas na sétima temporada — Foto: Divulgação/Netflix

Críticas de Elite 7ª temporada

Entre a audiência, Elite possui nota 7,3 no portal IMDb, resultado da votação de 87 mil usuários. Já as resenhas da imprensa especializada garantiram ao seriado aprovação de 93% no Rotten Tomatoes. Porém, há um consenso entre os especialistas do site a respeito da primeira temporada: "Elite é uma série televisiva extremamente tosca, mas altamente digerível para quem curte um guilty pleasure".

Confira o trailer oficial da 7ª temporada de Elite:

Com informações de IMDb, Netflix e Rotten Tomatoes

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 - até agora