A Bailarina: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix

A Bailarina , novo filme de ação sul-coreano da Netflix , estreia no catálogo do streaming nesta sexta-feira (6). A história é estrelada por Jeon Jong-Seo, atriz conhecida por A Ligação, Em Chamas e La Casa de Papel - Coreia. No enredo, ela é Jang Ok-ju, uma jovem que trabalhava como guarda-costas e decide dedicar sua vida em busca de vingança pelo assassinato de sua melhor amiga, a bailarina Min-hee.

O longa é escrito e dirigido por Lee Chung-hyeon, que também assina direção de A Ligação, mistério disponível na Netflix. Antes de chegar ao streaming, A Bailarina teve estreia oficial no Busan International Film Festival, que acontece na Coreia do Sul até o dia 11 de outubro. Confira sinopse, elenco e assista ao trailer do novo filme.

A Bailarina, novo filme da Netflix, é estrelado por Jeon Jong-Seo — Foto: Reprodução/Netflix

Enredo de A Bailarina

Em A Bailarina, longa de ação e suspense sul-coreano, somos apresentados a Ok-ju, uma jovem rebelde que tem uma importante missão a cumprir: matar Choi Pro, o bandido responsável por assassinar a sua única melhor amiga. Ao longo de 1 hora e 33 minutos, é possível ver que a tarefa não será tão fácil, já que o rapaz é frio e inabalável, sem medo de lutar de volta.

Além disso, em teasers e trailer do filme, já divulgados pela Netflix, é possível ver que Min-hee, falecida amiga de Ok-ju pede para que a jovem se vingue pela a sua morte, conectando os três personagens de forma inesperada, com cenas de ação e flashbacks.

A Bailarina: Ok-ju (Jeon Jong-Seo) quer vingança pela morte de sua amiga, uma bailarina profissional — Foto: Reprodução/Netflix

Elenco e equipe técnica

Jun Jong-seo é a grande estrela de A Bailarina, como a impiedosa Ok-ju. A melhor amiga da protagonista, vítima fatal de um grande esquema, é interpretada por Park Yu-rim, conhecida por Uma Advogada Extraordinária e Irmãos Milagrosos. A jovem aparece principalmente em lembranças, gravações e flashbacks. Por fim, o assassino Choi, perseguido por Ok-Ju, ganha vida com o ator Kim Ji-hun (Love To Hate You).

Lee Chung-hyeon é diretor, criador e roteirista do filme - segundo de sua carreira. Em 2015, o artista foi responsável pelo curta Bargain. Em dezembro de 2021, Lee e a atriz Jong-seo confirmaram que estão em um relacionamento, o que pode trazer mais parcerias entre a dupla no futuro. A produção de A Bailarina é de Choi Ji-young e Seung-min Byun.

A Bailarina: o ator Kim Ji-hun e a artista Park Yu-rim completam elenco de filme — Foto: Reprodução/Netflix

Repercussão

Nas primeiras avaliações no IMDb, logo após o lançamento, A Bailarina já alcançou nota 9 na plataforma, mas o restante da crítica parece dividida ao opinar sobre o longa.

Por exemplo, Vikas Yadav, jornalista do Midgard Times, afirma que o filme "é básico, sem muitas cenas interessantes". Mas, mesmo assim, destaca uma das batalhas entre os protagonistas, em que Ok-Ju é vitoriosa. "Um dos momentos mais interessantes", disse a profissional.

Por outro lado, resenha disponível no Filmzzine diz que, apesar do enredo "ser uma simples história de vingança, a forma com que ela é contada faz toda a diferença". A crítica também elogia os efeitos visuais, cenas de luta e produção final do trabalho.

Assista ao trailer de A Bailarina

