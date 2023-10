A Freira 2: veja elenco e enredo do spin-off de Invocação do Mal

A Freira 2 , nova produção da franquia Invocação do Mal, já está disponível no catálogo do HBO Max . A obra estrelada por Taissa Farmiga ( American Horror Story ) e Bonnie Aarons ( O Lado Bom da Vida ) dá continuidade aos assombros do demônio Valak, que aterroriza igrejas pelo mundo disfarçado de freira. A direção do novo capítulo é de Michael Chaves (A Maldição da Chorona).

Durante sua exibição nas telonas, em setembro desse ano, o filme arrecadou cerca de US$ 263 milhões na bilheteria mundial (R$ 1.314 bilhões, na cotação atual do dólar). Apesar do sucesso comercial, o longa teve uma receptividade mediana entre a crítica. Confira, a seguir, mais informações sobre A Freira 2, como repercussão, elenco e enredo.

Enredo de A Freira 2

Quatro anos após os eventos do primeiro filme, a Irmã Irene (Farmiga) é convocada pelo Vaticano para investigar uma série de assassinatos envolvendo padres e freiras em igrejas europeias. Mesmo que relutante, ela viaja ao lado da noviça Debra (Storm Reid) até a França para descobrir pistas do último assassinato. A irmã descobre que Valak (Aarons) não apenas retornou, como também está em busca de um antigo artefato que pode garantir poderes ilimitados.

Elenco de A Freira 2

Junto com Taissa Farmiga e Bonnie Aarons, estão presentes no elenco Storm Reid (The Last of Us), Jonas Bloquet (3 Dias Para Matar) no papel de Maurice, Anna Popplewell (franquia As Crônicas de Nárnia) interpretando Kate, Katelyn Rose Downey (A Princesa) dando vida à Sophie, Suzanne Bertish (Gêmeas: Mórbida Semelhança) sendo Madame Laurent, entre outros. O roteiro é assinado por Ian Goldberg (Eli), Richard Naing (A Autópsia) e Akela Cooper (Maligno).

Repercussão entre público e crítica

A sequência obteve uma repercussão mediana tanto entre o público como pela crítica. No IMDb, os usuários deram nota 5,7 à produção, com base na votação de 36 mil pessoas. Já entre a imprensa, os índices são de pontuação 47 no Metacritic e aprovação de 52% no Rotten Tomatoes (Certificado "Podre").

No campo das críticas menos elogiosas, a jornalista Peyton Robinson, do portal RogerEbert.com, destacou que no filme há "uma falta de consideração no que diz respeito aos sustos, pois Michael Chaves é veementemente fiel aos clichês supersaturados".

Mas houve quem parabenizasse a obra, como foi o caso de Samantha Coley, do portal Collider. Em sua visão, a trama se sai bem, pois "com um roteiro bem acertado, personagens bem equilibrados e sustos de arrepiar os ossos, A Freira II se torna o primeiro derivado de Invocação do Mal que funciona no mesmo calibre dos filmes principais da saga".

Com informações de IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes

