A Menina que Matou os Pais - A Confissão: veja sinopse, elenco e trailer

A Menina que Matou os Pais - A Confissão chegou nesta sexta-feira (27) ao catálogo do Amazon Prime Video . O filme completa a trilogia que conta a história por trás de um crime real. Em 2002, a jovem Suzane Von Richthofen, junto do namorado e do cunhado, planejou o assassinato de seus pais. O novo longa é estrelado com Carla Diaz (O Clone), Leonardo Bittencourt (No Mundo da Luna) e Allan Souza Lima ( Cangaço Novo ), e a direção de Mauricio Eça e roteiro de Raphael Montes (Bom Dia, Veronica) e Ilana Casoy.

Após contar as versões de Suzane e Daniel - em O Menino que Matou Meus Pais (2021) e A Menina que Matou os Pais (2021) -, o terceiro título entrega uma nova narrativa do crime que chocou o país. No filme, baseado nos autos do processo, é levado em consideração o que foi observado pela polícia, não apenas o que foi dito pelos assassinos. A seguir, confira mais informações sobre o novo longa nacional, como sinopse, elenco e trailer.

A Menina que Matou os Pais - A Confissão se passa dias após o crime que parou o Brasil — Foto: Reprodução/Amazon Prime Video

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Saiba no Fórum do TechTudo

Sinopse de A Menina que Matou os Pais - A Confissão

Enquanto os primeiros filmes contam o assassinato e a história da família Von Richthofen nas visões de Suzane (Carla Diaz) e Daniel (Leonardo Bittencourt), A Menina que Matou os Pais - A Confissão traz a versão da polícia e se passa dias após o crime. Diferente dos outros longas, é possível ver, em mais detalhes, a investigação que levou à condenação do trio em 2006.

Para a criação da história, foram usados autos oficiais do processo, tornando o roteiro mais verídico possível. O assassinato do casal Manfred e Marísia Von Richthofen chocou o Brasil em 2002, os dois foram mortos com marretadas na cabeça, enquanto dormiam dentro da própria casa. Não demorou muito para que a polícia suspeitasse de Suzane, filha mais velha da família. O namorado da jovem, Daniel, e o irmão, Cristian, também foram condenados pelo crime.

Carla Diaz e Leonardo Bittencourt são Suzane Von Richthofen e Daniel Cravinhos — Foto: Reprodução/Amazon Prime Video

Elenco de A Menina que Matou os Pais - A Confissão

Carla Diaz é a protagonista do longa, assumindo o papel de Suzane Von Richthofen. Leonardo Bittencourt e Allan Souza Lima também retornam aos papéis dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos. Outros rostos já conhecidos pelo público são Kauan Ceglio (Santos Dumont), Augusto Madeira (Um Dia Qualquer) e Débora Duboc (A Comédia Divina) que dão vida a Andreas, irmão mais novo de Suzane, e Astrogildo e Nadja, pais dos irmãos Cravinhos.

Além disso, novos personagens são incluídos no longa, como a delegada Helena, da atriz Bárbara Colen (Bacurau). Arthur Kohl (Eu Sou Mais Eu), Adriano Bolshi (Sintonia), Che Moais (Vai na Fé), Fernanda Marques (Um Lugar ao Sol) e Daniel Alvim (Faroeste Caboclo) são mais nomes adicionados ao elenco do filme.

Bárbara Colen interpreta Helena, delegada responsável por investigar o assassinato — Foto: Reprodução/Amazon Prime Video

Os roteiristas Ilana Casoy e Raphael Montes também retornam para o terceiro longa. O enredo levou como base o livro Casos de Família - Arquivos Richthofen, escrito pela própria Casoy. A direção é assinada por Mauricio Eça, enquanto Marcelo Braga, Ricardo Costianovsky, Tomás Darcyl e Gabriel Gurman são os produtores da obra.

Repercussão

Com base nas avaliações iniciais, A Menina que Matou os Pais - A Confissão chega ao IMDb com nota 6,1. Os veículos nacionais, de forma geral, elogiam a forma com que a produção trata o caso, sem humanizar ou vilanizar os assassinos. Nas redes sociais, a performance de Carla Diaz é um dos pontos mais comentados. Usuários afirmam que a atriz está ainda mais parecida com Suzane, em comparação aos primeiros filmes, e destacam a frieza da personagem.

Confira o trailer oficial de A Menina que Matou os Pais - A Confissão:

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video