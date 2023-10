A Queda da Casa de Usher: veja sinopse, elenco e trailer da série

A minissérie A Queda da Casa de Usher chega dia 12 de outubro na Netflix . A trama acompanha dois irmãos, donos de uma empresa farmacêutica, que vêem seu império ruir após a chegada de uma mulher misteriosa, que começa a assassinar todos os herdeiros da família. Baseada no conto de terror de Edgar Allan Poe, a produção de 8 episódios foi criada por Mike Flanagan (A Maldição da Residência Hill), que assinou o roteiro junto com Emmy Grinwis. A seguir, confira sinopse, elenco e trailer do novo título da Netflix.

Em A Queda da Casa de Usher, herdeiros de império são assassinos por mulher misteriosa — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Minha Culpa, filme do Amazon Prime Video, vai ter continuação? Filme 2 vai sair? Veja no Fórum do TechTudo

Sinopse de A Queda da Casa de Usher

A história é baseada na obra homônima de Edgar Allan Poe, além de conter inspirações de outros trabalhos do autor. No enredo, os irmãos gêmeos Roderick (Zach Gilford/Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Willa Fitzgerald/Mary McDonnell) transformaram a Farmacêutica Fortunato em um grande império, levando a família para um universo de privilégios e luxos. Já mais velhos, os dois estão doentes e contam com os filhos para dar continuidade ao polêmico legado.

Mas a chegada de Verna (Carla Gugino) pode colocar tudo a perder. A figura sobrenatural, que toma forma humana, vai atrás de cada um dos herdeiros da dinastia Usher, expondo grandes segredos e fraquezas da família poderosa. Assim, uma verdadeira tragédia é iniciada, com assassinatos brutais, que aterroriza todos da família.

A Queda da Casa de Usher é nova minissérie de terror da Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

Elenco e equipe técnica

O elenco principal tem Bruce Greenwood (Eu, Robô) e Mary McDonnell (Donnie Darko), que dão vida aos gêmeos Roderick e Madeline. Na versão mais nova, os personagens são interpretados por Zach Gilford (Missa da Meia-Noite) e Willa Fitzgerald (Reacher). Carla Gugino (A Maldição da Residência Hill) é Verna, a inimiga que vai atrás dos herdeiros da família.

Carl Kumbly (This is Us) é o investigador Auguste Dupin, enquanto Mark Hamill (Star Wars) interpreta Arthur Pym, um personagem misterioso que prefere viver pelas sombras. Tamerlane Usher é da atriz Samantha Sloyan (O Clube da Meia-Noite), Kate Siegel (A Maldição), Michael Trucco (Hush: A Morte Ouve), T'Nia Miller (A Maldição da Mansão Bly) e Paola Núñez (Resident Evil) completam o elenco como Camille, Rufus, Victorine e Allessandra.

A Queda da Casa de Usher é considerado melhor trabalho de Flanagan, pela crítica estrangeira — Foto: Reprodução/Netflix

Repercussão

Com as primeiras avaliações da crítica no Rotten Tomatoes, A Queda da Casa de Usher se tornou a produção de Mike Flanagan com maior pontuação na plataforma. Até a publicação desta matéria, a minissérie conta com 41 reviews, acumulando 95% de aprovação da crítica.

O lançamento foi muito bem recebido e diversos críticos afirmam ser o melhor projeto do criador. Olly Richards, do Empire, compara a série a outro sucesso, Succession, e afirma: “Flanagan encontrou a sua voz e está confiante. E consegue, mas do que nunca, criar uma atmosfera assustadora, com uma história mais profunda. É um trabalho impressionante”.

Adam Lock, do Ready Steady Cut, também elogia a minissérie. “Digo tranquilamente que é o melhor trabalho do diretor até então. É uma obra-prima horripilante, que vai te assustar e intrigar. O enredo nada mais é do que um espelho da sociedade”, escreve o jornalista.

Confira o trailer oficial de A Queda da Casa de Usher:

Assista: descubra seis truques para usar na Netflix