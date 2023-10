Alan Wake 2 já tem data de lançamento? Tire dúvidas e saiba o que esperar

Alan Wake 2 é a sequência do aclamado game de terror e sobrevivência da Remedy Entertainment , originalmente lançado no Xbox 360 em 2010 e depois convertido e remasterizado para várias plataformas. Sua história conta sobre o escritor que dá nome ao jogo, 13 anos após ele ter encontrado uma força sobrenatural misteriosa na pequena cidade de Bright Falls, algo que o prendeu em um pesadelo durante todo esse tempo.

A sequência introduz também uma segunda protagonista, a agente do FBI Saga Anderson. Alan Wake 2 será lançado em 27 de outubro para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC pela Epic Games Store.Veja, a seguir, tudo que se sabe até agora sobre o novo título da franquia.

Alan Wake 2 traz de voltar o escritor protagonista da série após 13 anos preso em um pesadelo em Bright Falls — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

Data de lançamento

Alan Wake 2 será lançado no dia 27 de outubro de 2023, mas estava planejado para o dia 17 do mesmo mês. Segundo a produtora, o atraso foi para dar um pouco mais de espaço para o game respirar, já que outubro está repleto de lançamentos de peso como Assassin's Creed Mirage, Lords of the Fallen, Marvel's Spider-Man 2, Alone in the Dark, entre outros. Em março desse ano, a Remedy Entertainment comentou que o título já era jogável do início ao fim, e o restante do tempo foi usado para polir a experiência.

Alan Wake 2 teve sua data de lançamento atrasada em 10 dias — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Chega para PS4 e Xbox One?

Alan Wake 2 não sairá nas plataformas da geração anterior. Assim, o jogo está confirmado apenas para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC pela Epic Games Store. Inclusive, a produtora Remedy Entertainment já reiterou que não há versões para PlayStation 4 (PS4), Xbox One ou Nintendo Switch em desenvolvimento.

O estúdio poderia mudar de ideia no futuro, porém, não há indícios disso por enquanto. A Electronic Arts, por exemplo, anunciou versões para PS4 e Xbox One de Star Wars Jedi: Survivor após a chegada do game. Vale ressaltar ainda que o lançamento será apenas digital, sem mídia física nas lojas.

Alan Wake 2 será lançado apenas nas plataformas de nova geração PS5, Xbox Series X/S e PC pela Epic Games Store — Foto: Divulgação/Remedy Entertainment

História

Após os eventos do primeiro Alan Wake, o escritor derrotou a presença maligna que atormentava Bright Falls, mas ficou preso em uma dimensão sombria da qual não consegue sair. Suas tentativas de fuga envolvem escrever histórias que possam de alguma forma levá-lo de volta para o mundo real, já que muito do que escreve acaba se tornando realidade. No entanto, o escritor perdeu boa parte da sua sanidade e parece não se lembrar de tudo que já escreveu, como as páginas encontradas pela agente do FBI Saga Anderson.

Alan Wake 2 se passa 13 anos após o jogo original e traz uma nova protagonista chamada Saga Anderson junto com Alan — Foto: Divulgação/Remedy Entertainment

Saga é enviada para Bright Falls junto a seu parceiro Alex Casey para investigar uma série de assassinatos ritualísticos que têm acontecido nos arredores. A dupla encontra páginas que detalham os assassinatos, supostamente escritas por Alan Wake. Ao confrontarem o escritor, ele não se lembra de tê-las escrito, mas também não confia o suficiente em sua sanidade para afirmar que não o fez.

Em Alan Wake 2 o parceiro de Saga, Alex Casey, parece ser o protagonista de um dos livros de Alan — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

Curiosamente, Alex Casey era o nome do protagonista da série de livros de Alan Wake antes de ficar preso em Bright Falls. Ou seja, existe a possibilidade que ele possa ser o próprio personagem criado no mundo real pelo escritor para salvá-lo. Há ainda indicações sobre o envolvimento de uma cópia do mal de Alan Wake, chamada Mr. Scratch, um maníaco assassino que apareceu no game Alan Wake's American Nightmare.

Gameplay

A jogabilidade de Alan Wake 2 promete evoluir o que o original já apresentava, com trechos de exploração e combate armado. Usuários precisarão enfraquecer os inimigos com a luz de sua lanterna ou do sol para separá-los das sombras e poderem causar algum tipo de dano com suas armas, assim como no primeiro game.

O combate em Alan Wake 2 ainda dependerá de usuários enfraquecerem inimigos com a luz antes de atirar para eliminá-los — Foto: Reprodução/Epic Games Store

A câmera parece ter adotado um padrão mais comum dos jogos atuais, mais próxima e por cima do ombro - como popularizado por Resident Evil 4. Devido aos elementos de terror e sobrevivência, os recursos para enfrentar inimigos prometem ser mais escassos. O game também irá alternar entre seus dois protagonistas de acordo com o gosto do jogador.

Durante sua jornada em Alan Wake 2 será possível alternar entre Alan e Saga Anderson ao gosto do jogador — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Detalhes dos trailers

Nos trailers de Alan Wake 2 mais recentes, como da Gamescom 2023 em 22 de agosto, jogadores puderam ver pela primeira vez trechos de gameplay com o antigo protagonista. Enquanto Saga explora a cidade de Bright Falls em busca de Alan Wake, o escritor tenta fugir do lugar sombrio onde está, transformado em uma versão distorcida da cidade de Nova York. Algo que também foi comentado pela Remedy Entertainment, e que pode ser visto nos trailers, é o uso de trechos gravados com atores reais integrados à gameplay tradicional.

Como em outros jogos da Remedy Entertainment, Alan Wake 2 terá trechos gravados com atores reais integrados ao gameplay — Foto: Reprodução/Xbox

Conexão com Control

O universo da franquia Alan Wake é conectado com o game Control, também da Remedy Entertainment. No jogo, a protagonista do game, Jesse Faden, chega até a enfrentar inimigos de Bright Falls em uma de suas DLCs. Após assumir o controle do Departamento Federal de Controle no final do título, Jesse é chamada para investigar um novo "Evento de Mundo Alterado" na cidade que o escritor está preso, o que pode ter conexão com a história de Alan Wake 2.

Resta saber agora se a personagem aparecerá de alguma forma no jogo. Uma sequência de Control também está em desenvolvimento, sem maiores detalhes.

As histórias de Control e Alan Wake 2 se passam em um mesmo universo e poderão se cruzar novamente no futuro — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

