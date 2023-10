Alan Wake 2 roda no PS4? Veja perguntas e respostas do game de terror

Alan Wake 2 não exige que usuários tenham jogado o primeiro game para entender sua história — Foto: Divulgação/Remedy Entertainment

É preciso jogar Alan Wake 1 antes?

Não. Obviamente usuários aproveitarão mais da história de Alan Wake 2 se conhecerem o caminho que o personagem já percorreu anteriormente, porém a Remedy Entertainment avisou que não é obrigatório ter jogado o primeiro game para entender a sequência. O novo game foi projetado para ser uma aventura independente que funciona por si só. Usuários que estão chegando agora à franquia também poderão se ver no ponto de vista da nova coprotagonista Saga Anderson, para a qual todos os eventos da série também serão novidade.

Para jogadores que realmente quiserem conhecer a história anterior, Alan Wake Remastered está disponível no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. A Epic Games Store também disponibilizou uma experiência em Fortnite que reconta os eventos do primeiro jogo de maneira resumida.

Não é necessário jogar o antecessor de Alan Wake 2 para entender a história — Foto: Divulgação/Remedy Entertainment

Alan Wake 2 vai sair no Xbox Game Pass?

Por enquanto, não parece haver planos de adicionar Alan Wake 2 ao Xbox Game Pass. A presença do título no recente evento digital Xbox Partner Preview da Microsoft fez com que muitos usuários pensassem que o jogo poderia ser lançado no serviço por assinatura dos consoles Xbox, ou até mesmo no PC Game Pass. Por ser um jogo de grande porte de uma empresa terceirizada, Alan Wake 2 não deverá chegar tão cedo a nenhum serviço de assinatura - como o Xbox Game Pass ou PS Plus Extra.

Está disponível no Steam?

Alan Wake 2 não estará disponível na loja digital Steam em seu lançamento, pois a produtora Remedy Entertainment firmou um acordo de exclusividade com a concorrente Epic Games Store. A produtora de Fortnite financiou o desenvolvimento do novo game e também da remasterização do primeiro Alan Wake.

Não há informações reveladas sobre a duração do acordo entre as empresas, porém no passado o período de exclusividade dos games exclusivos da Epic Games foi de 1 ano, como no jogo Control da própria Remedy Entertainment. Isso significaria que a partir de 27 de outubro de 2024 seria possível termos um lançamento de Alan Wake 2 no Steam.

Alan Wake 2 tem um acordo de exclusividade com a Epic Games Store em seu lançamento — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

Max Payne está no jogo?

Um personagem em Alan Wake 2 chamado Alex Casey chamou a atenção por sua semelhança com Max Payne, protagonista de outro popular jogo da Remedy Entertainment. Isso acontece porque os dois são baseados no diretor criativo da Remedy Entertainment, Sam Lake. Alex é um policial durão criado por Alan Wake em sua série de livros de sucesso, e que agora aparece ao lado de Saga Anderson como seu parceiro no FBI.

É possível que a produtora desejasse ter Max Payne no game, mas a Remedy Entertainment vendeu os direitos da franquia para a Take Two Interactive, empresa mãe da Rockstar Games que produziu o último capítulo da série: Max Payne 3.

Alan Wake 2 conta com o personagem Alex Casey muito parecido com Max Payne pois ambos são baseados no diretor criativo Sam Lake — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

Tem Alan Wake 2 para PS4 e Xbox One?

Alan Wake 2 foi desenvolvido apenas para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Ou seja, não há versões para PlayStation 4 (PS4) ou Xbox One, e não parece haver planos de algum dia lançar o game nestes consoles. Alan Wake 2 é um jogo bastante pesado como pode ser visto pelos exigentes requisitos mínimos da versão PC. Por isso, é pouco provável que a produtora pretenda investir tempo para convertê-lo para a antiga geração com gráficos abaixo da versão atual do game.

Alan Wake 2 foi produzido apenas para consoles da nova geração como PS5 e Xbox Series X/S e PC e não deve sair no PS4 e Xbox One — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

O jogo vai ter expansões?

Sim! Assim como outros jogos da Remedy Entertainment, Alan Wake 2 receberá expansões por DLC que se aprofundam na história e mundo da franquia, as quais usuários já podem garantir acesso ao encomendar o Expansion Pack do game. O pacote inclui duas expansões chamadas Night Springs e Lake House.

Por ora, não há informações sobre o conteúdo das DLCs, apesar de Night Springs ser um nome familiar relacionado a um programa no estilo de "Além da Imaginação" que existe no mundo de Alan Wake. No game anterior da companhia, Control, as expansões ofereciam em torno de 3 a 4 horas de gameplay.

Alan Wake 2 terá duas expansões chamadas Night Springs e Lake House que devem se aprofundar na história do game — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

Alan Wake 2 vai sair em mídia física?

Por enquanto não. Alan Wake 2 será um lançamento puramente digital na PlayStation Store, Microsoft Store e Epic Games Store. Isso significa que não haverá discos em lojas físicas para comprar para os consoles. Segundo a produtora, há vários motivos para essa decisão, como a existência de consoles puramente digitais como o PS5 Digital Edition e o Xbox Series S, além do fato que um lançamento apenas digital permitiu manter o preço do game mais baixo.

É possível que a Remedy Entertainment reconsidere a possibilidade de um lançamento físico no futuro caso o jogo faça muito sucesso, mas isto é apenas especulação já que no momento a produtora parece bem firme em não lançar uma edição física.

A Remedy Entertainment parece firme em não lançar uma edição física de Alan Wake 2 — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

Qual a ligação entre Alan Wake e Control?

Control é um game da Remedy Entertainment lançado em 2019 para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC que se passa no mesmo universo de Alan Wake, apresentando os jogadores a um órgão governamental chamado Departamento Federal de Controle. Este departamento é especializado em lidar com Eventos de Mundo Alterado (Altered World Events), como o que Alan Wake encontrou no primeiro game.

No papel da nova diretora Jesse Faden, usuários enfrentam várias ameaças sobrenaturais e em uma das expansões do game até mesmo enfrentam um inimigo do primeiro Alan Wake. Fãs de Control também podem encontrar algumas referências em Alan Wake 2, como o zelador Ahti.

Alan Wake 2 e Control se passam em um mesmo universo compartilhado e jogadores poderão encontrar ligações entre os jogos — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

Quanto tempo demora para terminar Alan Wake 2?

É estimado que Alan Wake 2 demore entre 12 a 14 horas para ser terminado - segundo diferentes médias de usuários no site "How Long to Beat" e experiências de analistas de games. Esta quantidade de tempo leva em consideração apenas a duração da campanha principal, que envolve as histórias de Alan Wake e Saga Anderson, além de um trecho final.

Usuários podem expandir esse tempo com extras no game, como missões paralelas, exploração e colecionáveis. Completar o jogo com extras leva em torno de 20 horas, porém estima-se que são necessárias 23 horas para conseguir 100% no game.

A campanha de Alan Wake 2 dura entre 12 e 14 horas, mas pode levar mais de 20 a 23 horas para obter tudo no jogo — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

Fugiu de Spider-Man 2?

Alan Wake 2 seria lançado originalmente em 17 de outubro, porém foi adiado para o dia 27 com o objetivo de dar ao jogo uma chance de respirar em meio a uma agenda agitada de lançamentos. O diretor Sam Lake chegou a mencionar especificamente Marvel's Spider-Man 2 do PS5 como um forte concorrente.

Além do game do super-herói, o mês de outubro reuniu uma grande quantidade de títulos de peso, como Super Mario Bros. Wonder, Assassin’s Creed Mirage e Forza Motorsport. Anteriormente, outro jogo de terror também seria lançado no mesmo mês. Trata-se do novo Alone in the Dark, que foi adiado para o dia 16 de janeiro de 2024.

Alan Wake 2 foi adiado em alguns dias devido ao grande número de lançamentos de peso no mês de outubro — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

