Apple Watch Ultra 2: veja preço e ficha técnica do smartwatch poderoso

Para acompanhar as atividades físicas do usuário, o Apple Watch Ultra 2 vem com GPS ainda mais apurado, sistema de bússola, mapa topográfico e obtenção de dados mais precisos em diversos tipos de exercícios físicos — principalmente ciclismo, que recebeu grande atenção da fabricante nesta versão. Nas linhas a seguir, veja detalhes da ficha técnica do Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Ultra 2 está disponível em três opções de pulseiras, acabamento premium e tem preço elevado — Foto: Divulgação/Apple

Ficha técnica do Apple Watch Ultra 2

Tela: Retina Sempre Ativa OLED de LTPO

Tamanho de tela: não informado

Resolução de tela: não informado

Proteção: Vidro de cristal de safira

Processador: Apple S9

Memória: não informado

Armazenamento: 64 GB

Conectividade: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 e GPS

Sistema operacional: watchOS 10

Bateria: até 36 horas de uso

Dimensões: 49 x 44 x 14,4 mm

Peso: 61,4 g

Cores disponíveis: prata

Lançamento: setembro de 2023

Preço de lançamento: R$ 9.699

Tela

A tela do Apple Watch Ultra 2 possui 3.000 nits de brilho máximo — o maior nível da categoria, segundo a fabricante. O número é capaz de garantir visibilidade máxima da tela mesmo em dias muito ensolarados. Para fins de comparação, o Apple Watch 9, lançado junto ao Watch Ultra 2, tem brilho máximo 2.000 nits — número que também é considerável.

O painel do tipo LTPO OLED deste modelo tende a oferecer melhor definição de imagem e contraste em relação ao OLED comum, além de ser mais econômico do ponto de vista energético. O display também possui uma camada de cristal de safira na cobertura, o que tende a melhorar a proteção contra quedas e arranhões, por exemplo.

Apple Watch Ultra 2 traz tela ainda mais detalhada e com 3.000 nits — Foto: Divulgação/Apple

Design e cores

O relógio inteligente é fabricado em uma caixa de titânio de 49 mm. O material tende a conferir maior resistência ao Apple Watch Ultra 2, que está disponível somente na cor prata. Ao comprar o wearable pelo site da Apple, o consumidor pode escolher entre três opções de pulseira: Alpina, Trail e Oceano, em diferentes opções de cores.

De acordo com a Apple, a pulseira Alpina é indicada para treinos ao ar livre; a Trail, para todo tipo de situação; e a Oceano, para a prática dos “esportes aquáticos e mergulho recreativo”. Além de mudar a aparência e a proposta de uso do relógio, o acessório também tem encaixes diferentes. O Apple Watch Ultra 2 mantém o botão de ação na lateral para começar um treino, ativar a sirene e outros recursos.

Apple Watch Ultra 2 tem três tipos de pulseiras, cada uma com três opções de cores — Foto: Divulgação/Apple

Bateria

A página oficial do relógio informa que a bateria do Apple Watch Ultra 2 pode durar até 36 horas em uso normal, com todas as funções do wearable ativadas. Porém, quando o modo “Pouca energia” estiver habilitado, o smartwatch pode ter uma autonomia de até 72 horas no uso cotidiano, ou apenas 17 horas, se for usado para treino.

Desempenho e armazenamento

O Apple Watch Ultra 2 é equipado com o processador S9, que tem 5,6 milhões de transistores — 60% a mais do que o seu antecessor — e dois núcleos de processamento. Além disso, o novo chip tem ainda quatro núcleos de Neural Engine, dedicados às tarefas de aprendizado de máquina, como interpretar o gesto quando o usuário une os dois dedos em formato de pinça, para ativar o recurso "Double Tap" ("Toque Duplo", em tradução direta). A CPU é capaz de diferenciar esse sinal de outros corriqueiros.

O resultado, nas palavras da fabricante, é o smartwatch mais potente do mercado. A empresa, entretanto, não revela a memória RAM dos seus relógios. O Watch Ultra 2 tem 64 GB de armazenamento interno.

Apple Watch Ultra 2 pode durar até 72 horas com o modo de economia ativado — Foto: Divulgação/Apple

Saúde e qualidade de vida

Com foco na análise da saúde do usuário, o Apple Watch Ultra 2 traz sensores de oxigênio no sangue, aplicativo de ECG — algo raro em concorrentes — e sensor de frequência cardíaca, com alertas automáticos quando há alterações repentinas do estado natural da pessoa. O relógio inteligente tem ainda sensor de temperatura, promete acompanhar o ciclo menstrual e oferece funções como detecção de queda e acidente, com a possibilidade de acionar automaticamente o serviço de emergência da cidade com o toque de um botão.

O usuário pode definir metas e acompanhar o desempenho em tempo real de vários exercícios físicos, como caminhada, corrida ao ar livre, natação, ciclismo, entre outros. A Apple promete que os dados coletados estão ainda mais precisos neste modelo, graças ao GPS de dupla frequência.

Apple Watch Ultra 2 traz diversos apps e recursos para monitorar atividades físicas em tempo real — Foto: Divulgação/Apple

Entre as opções para acompanhar treinos, o aparelho tem agora a opção de conectá-lo a acessórios de ciclismo, como forma de obter resultados mais apurados enquanto você pedala. Todo o resultado é exibido em tempo real na tela do Apple Watch Ultra 2, por meio da conexão Bluetooth.

Sistema e recursos

Como o Apple Watch Ultra 2 é um smartwatch pensado para quem gosta de viver aventuras ao ar livre, ele tem botões e recursos únicos, não encontrados em outros modelos da Apple. Um deles é uma sirene embutida de 86 decibéis que, de acordo com a fabricante, pode ser ouvida a 180 metros de distância. Isso pode ser importante se o usuário se perder em uma floresta ou montanha e precisar alertar sobre a sua posição para a equipe de resgate, por exemplo.

Outra novidade interessante do Watch Ultra 2, também presente no Watch 9, é o "Double Tap". Trata-se de um recurso de controle por gestos que utiliza apenas os dedos indicador e polegar do usuário. Ao encostá-los duas vezes rapidamente, é possível ativar funções como atender e encerrar uma ligação, parar e recomeçar um cronômetro e pausar e reproduzir uma música.

Apple Watch Ultra 2 tem recursos acionados por gestos — Foto: Divulgação/Apple

O relógio sai de fábrica com o watchOS 10 instalado, sistema que promete aproveitar melhor a tela para exibir mais informações relevantes. Além disso, ele aplicativos padrão da Apple redesenhados, uma nova coleção de mostradores com a turma do Snoopy e mais funções no botão lateral, que pode acessar diretamente o painel de controle do app aberto.

Preço e onde comprar

O Apple Watch Ultra 2 pode ser comprado no site oficial da Apple, com entrega imediata e frete grátis, pelo preço sugerido de R$ 9.699, independente da pulseira escolhida. Usuários interessados também poderão adquirir o smartwatch no site da Amazon, que vende o relógio inteligente por R$ 8.999.

