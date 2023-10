Baldur's Gate 3: conheça as raças e sub-raças presentes no jogo de RPG

👉 Quais os melhores jogos de estratégia e RPG? Opine no Fórum do TechTudo

Em Baldur's Gate 3, as raças e sub-raças não desempenham um papel somente estético. Elas, na verdade, além de mudar a fisionomia do personagem, oferecem diversos benefícios durante a gameplay. Dependendo da sua escolha, você pode liberar habilidades e efeitos únicos de cada classe, fato esse que é importante na hora de idealizar a sua build durante a jornada.

Entre os benefícios oferecidos pelas raças estão: resistência a determinados elementos, distância para se mover em cada turno, proficiências em armas e armaduras. Por essa razão, é interessante conhecer todas as opções disponíveis, porque assim é mais fácil de elaborar estratégias e se fortalecer.

Os Drows foram expulsos para Umbreterna, adotando um pragmatismo inescrupuloso. A raça é dividida em duas sub-raças: Jurado a Lolth, que seguem uma deusa corrupta e severa, e Seldarine, os quais buscam reunir aliados para resolver os conflitos com Lolth.

A humanidade também marca presença no jogo. Em Baldur's Gate 3, ela é a raça mais comum do continente de Faerûn. É dito que os humanos possuem um potencial infinito de crescimento, criatividade e perseverança. Não há sub-raças.

Apesar de mais baixos, os Anões são resistentes, fortes e excelentes guerreiros. O jogo dá a opção de escolher entre três sub-raças: Anão Dourado, Anão do Escudo e Duergar. Entre as principais características dessa raça está a possibilidade de enxergar no escuro.