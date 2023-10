Beau tem Medo: veja sinopse e elenco do filme da A24 com Joaquin Phoenix

🎬 Cassandro é baseado em história real? Conheça sinopse e elenco do filme 🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Além de Joaquin Phoenix, o cast principal conta com Amy Ryan (Only Murders in the Building) no papel de Grace, Nathan Lane (Modern Family) interpretando Roger, Kylie Rogers (Yellowstone) dando vida à Toni, Richard Kind (Meus Sogros Tão Pro Crime) como Dr. Cohen e Stephen McKinley Henderson (Duna) interpretando o Terapeuta de Beau. Armen Nahapetian (Here and Now) e Zoe Lister-Jones (Uma Boa Pessoa) interpretam as versões mais jovens de Beau e Mona.