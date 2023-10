BGS 2023: tudo que você precisa saber sobre atrações, horários e ingressos

A Brasil Game Show (BGS) 2023 acontece em São Paulo, no Expo Center Norte, entre os dias 11 e 15 de outubro, das 13h às 21h. O evento já é tradicional na cidade paulista e apresenta uma série de atrações para o público gamer, como a presença de personalidades da web – influenciadores, streamers e astros do esporte eletrônico –, estandes de empresas famosas como Nintendo , Ubisoft e Samsung , além de testes exclusivos de jogos que ainda serão lançados ao público. A seguir, veja detalhes sobre as atrações, horários e como comprar ingressos para a BGS 2023.

Saiba tudo sobre a BGS 2023 — Foto: Divulgação/BGS

O que fazer na BGS 2023?

A BGS 2023 vai oferecer muitas opções de diversão e pontos interessantes para visitar. Começando com a BGS Cosplay, que terá um concurso com todos os cosplayers que participarem do evento. O BGS Talks vai apresentar palestras nos estandes participantes, painéis com influenciadores, convidados nacionais e internacionais. A feira ainda vai contar com partidas de esports ao vivo e com transmissão online para quem for acompanhar de casa. Como na edição de 2022, o torneio Monster Energy BGS Esports terá as equipes FURIA, MIBR, B4 Demons, Divina, entre outras.

A Brasil Game Show 2023 está repleta de atrações internacionais. São elas: Takashi Iizuka (diretor da série Sonic), Jun Senoue (compositor da série Sonic), Naoki Yoshida (produtora de Final Fantasy 16), Koji Fox (diretor de localização de Final Fantasy 16), Alexey Pajitnov (criador de Tetris), Kenny James (voz de Bowser), Shota Nakama (compositor de videogames), Nolan Bushnell (criador do Atari), Ned Luke (ator de GTA 5) e Shawn Fonteno (ator de GTA 5). Algumas destas personalidades, bem como influenciadores, participarão de Meet & Greet, onde poderão conhecer fãs e tirar fotos.

BGS terá influenciadores e outras atrações — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Marcas presentes na BGS

Diversas marcas relacionadas ao mundo dos games estarão presentes na BGS 2023. Os fãs poderão participar de ativações, visitar estandes decorados e jogar games que ainda não foram lançados para o público geral. Um exemplo é o Super Mario Bros. Wonder, do Switch, no estande da Nintendo – juntamente com outros títulos recentes, como Detective Pikachu Returns e Pikmin 4. A Atlus também terá um local no evento, onde vai demonstrar seus jogos Persona 5 Tactics e Persona 3 Reload.

Marcas relacionadas a games mostrarão ainda seus produtos, periféricos e equipamentos. A Force One (fabricante de acessórios) vai exibir sua nova linha de periféricos e trazer streamers como Coringa e Thurzin, da organização LOUD. Já a Samsung terá como destaque sua linha Neo QLED Gaming TV, compatível com serviços de streaming de games como o xCloud via Samsung Gaming Hub. Jogadores poderão testar o serviço e conferir de perto a qualidade de outros monitores. Vale lembrar o destaque da Hoyoverse, com jogos como Genshin Impact e Honkai Impact, com suas respectivas novidades na feira.

Nintendo é uma das marcas presentes na BGS 2023 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Veja a lista completa de marcas confirmadas na BGS 2023:

Pichau

Norton

Intel

RedDragon

Samsung

Pcyes

ELG

Sbt Games

HyperX

Taiwan Excellence

Cup Noodles

Rank 1

Hoyoverse

AMD

Ubisoft

Warner

Dxracer

Sega

Atlus

Smile One

Bauducco

Agon by AOC

Nintendo

Force One

Kings Simuladores

Logitech

Evoverse

Banco do Brasil

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis somente no site oficial da BGS 2023. Para comprar, basta acessar o endereço "https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/" (sem aspas), escolher o ingresso mais adequado e preencher seus dados para realizar a compra. Confira as entradas que ainda estão disponíveis e seus valores:

Brasil Game Show 2023 - Ingressos disponíveis Ingresso Dias Preço Individual 14 e 15 R$ 209 (Meia-entrada) Ingresso passaporte 12 a 15 R$ 537 (Meia-entrada) Ingresso passaporte premium 11 a 15 R$ 919 (Meia-entrada) Ingresso passaporte business 11 a 15 R$ 919 (Meia-entrada, com acesso para a área de negócios) Ingresso camarote opcional R$ 659 (Meia-entrada, com acesso antecipado de uma hora) Ingresso passaporte camarote todos os dias R$ 2639 (acesso antecipado de 1 hora e kit exclusivo do evento)

Horários de funcionamento da BGS 2023

A Brasil Game Show 2023 vai estar aberta ao público a partir de 13h e encerrará suas atividades às 21h. Quem possui o ingresso camarote pode entrar uma hora antes do horário previsto. Mais informações sobre horários especiais e outras programações relacionadas devem ser conferidas no site oficial "https://www.brasilgameshow.com.br/".

Informações gerais

A Brasil Game Show 2023 ainda conta com praça de alimentação, atendimento de ajudantes, guarda-volumes e outros benefícios. Vale lembrar da BGS Store, loja temática do evento, que conta com diversos itens especiais do evento, como camisas, copos, chaveiros, canecas e outros objetos decorativos.

O evento também conta com um aplicativo oficial, o Brasil Game Show, gratuito para Android e iPhone (iOS). Nele é possível verificar o mapa do evento, conferir as atrações disponíveis, acessar a BGS Store online, participar de comunidades, entre outros atividades.

Cosplays e outras atrações estão na BGS 2023 — Foto: Divulgação/Brasil Game Show