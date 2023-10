Bolão do Mundial de LOL 2023: veja recompensas, datas e como jogar

O Mundial de LOL 2023 começa no dia 10 de outubro e a Riot Games já lançou o Bolão do Mundial 2023. A competição já esteve presente em edições anteriores do torneio e é um recurso divertido para os espectadores fazerem suas previsões em todas as fases da competição, além de terem a oportunidade de faturar algum prêmio no próprio League of Legends . Ainda haverá ferramentas para você comparar sua pontuação com o desempenho de seus amigos, celebridades e demais jogadores para ver se você consegue estar entre os 100 melhores do mundo.

O Bolão de 2023 conta com algumas novidades, mas sua receita é bastante semelhante quando comparamos com aquela que os usuários já conhecem de 2022. A seguir, confira como jogar o Bolão, as datas e as recompensas que você pode conquistar.

Veja tudo sobre o Bolão do Mundial 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Como participar do Bolão

O link do Bolão está disponível no cabeçalho da página inicial do LOL Esports (https://pickem.lolesports.com/pickem/welcome). Basta é acessar o portal com seu login da Riot Games para receber todas as recompensas, o mesmo que você usa para jogar League of Legends e outros jogos da desenvolvedora. Sua conta também precisa estar, pelo menos, no nível 20, para estar elegível para faturar os prêmios. Caso você ganhe alguma skin que já possua em sua conta, será possível desencantá-la em essências.

Página inicial do Bolão do Mundial 2023 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Bola de Cristal

A Bola de Cristal ficou disponível na quarta-feira (4), sendo um recurso conhecido desde o Mundial de LOL 2021. Em resumo, os jogadores precisam responder uma série de 20 perguntas específicas e imprevisíveis, como quantas viradas ou pentakills acontecerão. O período para se responder às perguntas durará até terça-feira (10) às 4h15, no horário oficial de Brasília.

É importante lembrar que os pontos e as recompensas da Bola de Cristal são separados do Bolão tradicional. Você poderá ver os seus resultados na Bola de Cristal após o encerramento do Mundial de LOL 2023, no dia 19 de novembro.

Bola de Cristal Mundial de LOL 2023 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Cronograma do Bolão do Mundial 2023

O Bolão de verdade acontece em cada fase do Mundial de LOL 2023. Até as 4h15, no horário oficial de Brasília, de terça-feira (11), você poderá escolher as duas equipes que você imagina que avançarão no Play-In, ou fase de entrada. Essa primeira começa na terça-feira (11) e vai até domingo (15).

Quando o último jogo se encerrar, o Bolão liberará as escolhas para o Swiss Stage, ou fase suíça. Nessa fase, você tentará fazer a previsão dos oito times classificados para a etapa final. Ainda haverá uma chance de pontuação extra se você acertar as equipes que encerrarão o Swiss Stage de forma invicta, com três vitórias e nenhuma derrota. O Bolão da fase suíça começa às 12h de domingo (15) e se encerra às 2h do dia 19 de outubro.

Por fim, chegamos aos playoffs. Essa fase começa no dia 2 de novembro, e o Bolão será dividido entre cada jogo das quartas de final, semifinais e a grande final. Vale lembrar que em todas as etapas você pode deixar que a "Moeda" faça escolhas aleatórias automáticas. Na tabela abaixo, você confere como ficou o cronograma da fase eliminatória, assim como do Play-In e do Swiss Stage:

Bolão do Mundial 2023 – Cronograma Fase Período para fazer o bolão Fase de Entrada De 4 de outubro às 12h até 10 de outubro às 4h15 Fase Suíça De 15 de outubro às 12h até 19 de outubro às 2h Fase Eliminatória – Jogo 1 das Quartas de Final Do dia 30 de outubro às 13h até o dia 2 de novembro às 5h Fase Eliminatória – Jogo 2 das Quartas de Final Do dia 30 de outubro às 13h até o dia 3 de novembro às 5h Fase Eliminatória – Jogo 3 das Quartas de Final Do dia 30 de outubro às 13h até o dia 4 de novembro às 5h Fase Eliminatória – Jogo 4 das Quartas de Final Do dia 30 de outubro às 13h até o dia 5 de novembro às 5h Fase Eliminatória – Jogo 1 das Semifinais Do dia 5 de novembro às 13h até o dia 11 de novembro às 4h Fase Eliminatória – Jogo 2 das Semifinais Do dia 5 de novembro às 13h até o dia 12 de novembro às 4h Fase Eliminatória – Grande Final Do dia 12 de novembro às 11h até o dia 19 de novembro às 4h

Pontuação

O sistema de pontuação é diferente para cada uma das fases do Mundial de LOL 2023. Confira, a seguir, quantos pontos você pode adquirir por cada previsão certa:

Pontos da Bola de Cristal : a pontuação da Bola de Cristal será divulgada após o término do Mundial de LOL 2023. Esses pontos estarão presentes em uma tabela diferente do Bolão normal;

: a pontuação da Bola de Cristal será divulgada após o término do Mundial de LOL 2023. Esses pontos estarão presentes em uma tabela diferente do Bolão normal; Pontos da Fase de Entrada : cada previsão correta concederá 10 pontos;

: cada previsão correta concederá 10 pontos; Pontos da Fase Suíça : serão 5 pontos por cada escolha correta das equipes classificadas para a Fase Eliminatória. Ainda haverá 15 pontos adicionais se você acertar o time que encerrar o Swiss Stage de forma invicta. Se suas escolhas forem perfeitas, mais 20 pontos serão adicionados ao seu Bolão;

: serão 5 pontos por cada escolha correta das equipes classificadas para a Fase Eliminatória. Ainda haverá 15 pontos adicionais se você acertar o time que encerrar o Swiss Stage de forma invicta. Se suas escolhas forem perfeitas, mais 20 pontos serão adicionados ao seu Bolão; Pontos da Fase Eliminatória: nas Quartas de Final, cada acerto concede 10 pontos. Nas Semifinais, os acertos valem 15 pontos cada. Se escolher corretamente os times da Final, mais 20 pontos para a conta.

Recompensas

Para o Bolão do Mundial 2023, haverá o prêmio máximo de "Escolhas Perfeitas". Isso significa que se um jogador acertar 100% das escolhas em todas as fases, com exceção da Bola de Cristal, ele receberá a recompensa mais cobiçada: todas as 7 skins ultimate. Elas são Pulsefire Ezreal, Udyr Guardião Espiritual, DJ Sona, Lux Elementalista, Miss Fortune Vingadora Exocósmica, Seraphine K/DA ALL OUT e Samira Soul Fighter.

Entretanto, a Riot Games lembrou que ninguém acertou 100% das escolhas nos últimos anos. Por isso, ofereceu mais recompensas para aqueles que ficarem entre os melhores do mundo no Bolão do Mundial 2023. Confira todas as recompensas do Bolão tradicional e da Bola de Cristal:

Recompensas por participação

Fazer 1 escolha na Bola de Cristal : ganhe o emote "Abre aí!" do Mundo

: ganhe o emote "Abre aí!" do Mundo Fazer 1 escolha na Fase Suíça : ganhe o emote "Poderosíssimo" do Wukong

: ganhe o emote "Poderosíssimo" do Wukong Fazer 1 escolha nas Quartas de Final : ganhe 1 Cápsula do Mundial 2023

: ganhe 1 Cápsula do Mundial 2023 Fazer 1 escolha nas Semifinais : ganhe 1 Cápsula do Mundial 2023

: ganhe 1 Cápsula do Mundial 2023 Fazer 1 escolha na Final: ganhe 1 Cápsula do Mundial 2023

Recompensas por desempenho do Bolão tradicional

Escolhas Perfeitas : todas as skins Ultimate

: todas as skins Ultimate Melhores 5.000 : Campeão Renekton + skin Renekton Mundial 2023

: Campeão Renekton + skin Renekton Mundial 2023 Ranque Tier S (Melhores 5%) : 50 Emblemas de Evento + 4 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Loucura pura" da Yuumi + Emote "Sofrimento" da Sivir

: 50 Emblemas de Evento + 4 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Loucura pura" da Yuumi + Emote "Sofrimento" da Sivir Ranque Tier A (Melhores 20%) : 3 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Loucura pura" da Yuumi + Emote "Sofrimento" da Sivir

: 3 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Loucura pura" da Yuumi + Emote "Sofrimento" da Sivir Ranque Tier B (Melhores 40%) : 2 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Sofrimento" da Sivir

: 2 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Sofrimento" da Sivir Ranque Tier C (Melhores 70%): 1 Cápsula do Mundial 2023 + Emote "Sofrimento" da Sivir

Recompensas por desempenho da Bola de Cristal

Melhores 5.000 : Campeão Renekton + skin Renekton Mundial 2023

: Campeão Renekton + skin Renekton Mundial 2023 Ranque Tier S (Melhores 5%) : 50 Emblemas de Evento + 4 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Tô titi" do K'Sante + Emote "Que alívio" da Karma

: 50 Emblemas de Evento + 4 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Tô titi" do K'Sante + Emote "Que alívio" da Karma Ranque Tier A (Melhores 20%) : 3 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Tô titi" do K'Sante + Emote "Que alívio" da Karma

: 3 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Tô titi" do K'Sante + Emote "Que alívio" da Karma Ranque Tier B (Melhores 40%) : 2 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Que alívio" da Karma

: 2 Cápsulas do Mundial 2023 + Emote "Que alívio" da Karma Ranque Tier C (Melhores 70%): 1 Cápsula do Mundial 2023 + Emote "Que alívio" da Karma

Como assistir ao Mundial de LOL 2023

Para assistir às partidas com narração em português, você pode acessar os canais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Vale ressaltar que o campeonato mundial deste ano acontece na Coreia do Sul. Ou seja, as partidas ocorrerão em horários pouco convidativos, entre 00h e 9h, aproximadamente.

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

