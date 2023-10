Call of the Sea: veja história e gameplay do jogo de puzzles

Call of the Sea é um jogo de aventura em primeira pessoa desenvolvido pela Out of the Blue e lançado em dezembro de 2020. Seu destaque está em sua narrativa envolvente ambientada na década de 30, além de um estilo artístico vibrante que mergulha os jogadores em seus quebra-cabeças bem projetados. A protagonista é Norah Everhast, que precisa solucionar diversos puzzles para encontrar seu marido desaparecido.

Call of the Sea é um jogo de puzzles que conta com uma trama misteriosa — Foto: Reprodução/Steam

História

A história de Call of the Sea se passa na década de 1930 em uma ilha deserta e enigmática no Pacífico Sul. O enredo acompanha Norah Everhart em uma busca desesperada de seu marido desaparecido, Harry. Porém, a situação fica ainda mais complexa quando Norah passa a sofrer de uma doença misteriosa. Assim, ela segue as pistas deixadas por Harry, que liderou uma expedição com o objetivo de encontrar uma cura para seu mal.

Em geral, a trama é contada por meio de diários, cartas e fotos deixados por Harry, bem como as reflexões de Norah sobre sua jornada. Com isso, os jogadores ficam envolvido na trama e ansiosos pela revelação da verdade por trás da ilha misteriosa.

A história Call of the Sea é contada por meio de fotos, cartas e outros itens — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

Call of the Sea tem como seu foco a gameplay que combina uma exploração meticulosa da ilha com a resolução de quebra-cabeças relacionados a códigos e mecanismos. Esses puzzles, que variam em complexidade, são habilmente integrados à trama, proporcionando aos jogadores um profundo senso de realização à medida que os resolvem.

A gameplay de Call of the Sea tem foco na resolução de puzzles — Foto: Reprodução/Raw Fury

A estética visual é outro aspecto notável de Call of the Sea. O jogo cria uma atmosfera única que mergulha completamente os jogadores na beleza e no mistério da ilha. Essa representação visual não apenas cativa, mas também contribui significativamente para a imersão na experiência, tornando a exploração da ilha ainda mais cativante.

Além disso, a interpretação vocal de alta qualidade é mais um destaque do jogo, com Cissy Jones, reconhecida por seu trabalho em Firewatch, dando vida a Norah de maneira autêntica. A trilha sonora e os efeitos sonoros complementam a experiência, adicionando camadas de imersão à narrativa.

Trailer de gameplay de Call of the Sea:

Requisitos mínimos

Call of the Sea - Requisitos mínimos (PC) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 7, 8.1 ou 10 (64 bits) Windows 7, 8.1 ou 10 (64 bits) Processador: AMD FX-6100, Intel i3-3220 ou equivalente AMD Ryzen 7 1700, Intel i7-6700K ou equivalente Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 ou equivalente AMD RX Vega 56, NVIDIA GTX 1070, GTX 1660 Ti ou equivalente Armazenamento: 15 GB de espaço disponível 15 GB de espaço disponível

