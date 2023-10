Canais do WhatsApp: veja principais dúvidas sobre o recurso do mensageiro

A função Canais do WhatsApp , lançada recentemente no app disponível para Android e iPhone ( iOS ), permite seguir atualizações importantes de pessoas e organizações. A ferramenta de transmissão unidirecional autoriza o envio de textos, fotos, vídeos, figurinhas e enquetes para seguidores. Com a garantia de confiabilidade e privacidade, promovida pela criptografia de ponta a ponta, a ferramenta possibilita que criadores de conteúdo, empresas e influenciadores digitais tenham contato direto com o seu público. Além disso, a nova ferramenta concede a qualquer usuário interessado a oportunidade de criar o seu próprio canal e distribuir qualquer conteúdo de interesse, desde que siga a política de uso da plataforma. A seguir, esclareça as principais dúvidas sobre canais do WhatsApp e veja como usar.

Tire dúvidas sobre a nova ferramenta Canais do WhatsApp — Foto: Divulgação/WhatsApp

O que são os canais do WhatsApp?

Os canais do WhatsApp são espaços de transmissão de conteúdo que podem ser acessados na aba de “Atualizações” do aplicativo e seguidos por qualquer usuário interessado. Existem canais de grandes empresas, celebridades, séries, esportes, culinária e muitos outros assuntos.

O administrador do grupo pode enviar textos, fotos, vídeos e outros conteúdos, a fim de disseminar informações, atualizações e multimídia para um público específico, enquanto assegura a confidencialidade dos detalhes de contato do usuário.

Canais do WhatsApp são uma forma simples de acompanhar as novidades dos seus perfis preferidos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Isso significa que os canais do WhatsApp são vantajosos para empresas, organizações e criadores de conteúdo, assim como para influenciadores que buscam interagir com seu público de maneira segura e sob controle na plataforma WhatsApp.

Para facilitar a descoberta de conteúdo do seu interesse, o WhatsApp oferece sugestões de canais para cada usuário. Além disso, é possível acessar os canais por meio de links de convite compartilhados em chats, e-mails ou outras plataformas online, tornando mais fácil para potenciais seguidores encontrarem esses canais. Os servidores do WhatsApp também mantêm o histórico do canal por até 30 dias, criando um registro temporário das interações.

Para que servem os canais do WhatsApp?

Primordialmente, os canais do WhatsApp servem para conectar os usuários informações de interesse, permitindo que eles sigam influenciadores, criadores e empresas que o deixarão atualizados sobre assuntos recentes e relevantes. Além disso, as empresas, criadores e influencers se beneficiam do recurso, facilitando a conexão com seu público-alvo.

Os canais do WhatsApp aparecem numa guia separada, proporcionando maior visibilidade às alterações de status. Eles também são parecidos com os canais do Telegram e os canais de transmissão do Instagram, ambos com o objetivo de oferecer uma maneira conveniente de acessar conteúdos específicos e significativos.

O administrador de um canal do WhatsApp pode enviar conteúdo para os seus seguidores — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Dentro dos canais, os administradores têm o controle para proibir a captura de tela e o encaminhamento de mensagens, aumentando a privacidade e segurança. Adicionalmente, são previstas atualizações futuras visando incluir mais opções para os usuários controlarem, como a remoção de atualizações de status de seus dispositivos, tornando a experiência mais personalizável.

Como seguir canais do WhatsApp?

Para seguir os canais, você deve abrir o aplicativo, clicar no botão de “Atualizações” no menu superior, rolar a tela até o final, clicar em “Encontrar Canais”. A partir daí, será possível rolar a tela para baixo para explorar as sugestões automáticas ou usar o ícone de Lupa, no canto superior direito, para pesquisar o perfil do qual você tem interesse. Quando encontrar o canal desejado, basta tocar no botão “seguir”.

Ao seguir um canal no WhatsApp você passa a receber todas as atualizações — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Como criar canais do WhatsApp?

Para criar o seu próprio canal e compartilhar conteúdo, acesse o WhatsApp no seu dispositivo Android e dirija-se à guia "Atualizações". Toque no ícone "+" e selecione "Criar canal" entre as opções disponíveis. Após ler as informações da mensagem de alerta, clique em “Continuar”, nomeie o seu "canal" conforme necessário, lembrando-se de que é possível alterar o nome posteriormente. Adicione uma descrição e uma foto ao seu canal na tela seguinte. Ao terminar a personalização, toque em "Criar canal" para finalizar a configuração.

Em poucos passos é possível criar um canal no WhatsApp e começar a compartilhar conteúdo com o seu público — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Como excluir canais do WhatsApp?

Encontre seu canal na aba "Atualizações" do WhatsApp e clique nele para abri-lo. Depois toque nos três pontinhos no canto superior direito e escolha a opção “Dados do canal”. Role a página seguinte até o fim e escolha a opção "Apagar canal” e depois toque em “Apagar". Logo após, insira seu número de telefone com DDD e finalize clicando novamente em "Apagar". Após a exclusão do canal, a mensagem "Você apagou o canal" aparecerá na aba "Atualizações".

A exclusão de um canal do WhatsApp impede que novos membros o acessem — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

É importante salientar que o ato de excluir um canal é uma ação irreversível. Isso significa que, após a exclusão, a capacidade de enviar atualizações será permanentemente desativada. Embora os seguidores ainda possam localizar o canal, uma mensagem do sistema indicará que ele foi apagado. As atualizações previamente compartilhadas permanecerão acessíveis nos dispositivos dos antigos seguidores.

Veja também: Como saber se meu WhatsApp foi clonado? Saiba descobrir