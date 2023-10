Celular Xiaomi Poco F4 5G é bom? Veja preço e ficha técnica

O Poco F4 5G é um celular de porte intermediário da Xiaomi que oferece algumas vantagens de aparelhos do segmento premium. A tela do smartphone, por exemplo, vem com proteção Gorilla Glass e painel AMOLED com resolução Full HD+. O dispositivo também chama a atenção pelo design refinado, sistema de resfriamento avançado, bom desempenho e suporte para o carregamento rápido de 67 W. Por outro lado, o sistema de câmera não traz nenhuma novidade impactante.

O smartphone desembarcou em alguns territórios da Ásia, Europa e Reino Unido em junho de 2022 por a partir de € 399 (ou cerca de R$ 2.173,59 de acordo com a cotação atual, sem a aplicação de impostos). Ele sai de fábrica com Android 12 instalado e não tem previsão de ser lançado oficialmente no Brasil. Entretanto, é possível encontrar sua versão global na Amazon por a partir de R$ 1.889. Veja, nas linhas a seguir, detalhes da ficha técnica do Poco F4 5G.

Poco F$ tem visual elegante, perfil fino e sistema triplo de câmera — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Poco F4 5G

Tela: AMOLED de 6,67 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels)

Câmera principal: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 20 MP

Sistema operacional: Android 12 com MIUI 13

Processador: Qualcomm Snapdragon 870 (3,2 GHz)

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Carregador incluso: 67 W

Cores: cinza, preto e verde

Lançamento: junho de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.399,99

Tela

O celular Poco F4 5G tem uma tela do tipo AMOLED com 6,67 polegadas e resolução Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels). A ficha técnica do display também inclui taxa de atualização de 120 Hz — índice muito desejável pelos gamers, porque tende a agilizar o fluxo nas transições de imagem e evitar engasgos durante os jogos. De acordo com a Xiaomi, o smartphone tem recurso Dolby Vision, que pode entregar uma qualidade de vídeo digna de cinema, e HDR10+, padrão de contraste que promete oferecer melhor relação entre os tons mais claros e escuros.

Ainda sobre tela, esta possui 1.300 nits de taxa de brilho máximo — algo muito acima do padrão para os celulares desse segmento. Vale lembrar que, quanto maior for o número, melhor será a visibilidade da tela em ambientes com muita luz, principalmente sob o sol. Para completar, o Poco F4 5G traz a película de proteção de vídeo conhecida como Corning Gorilla Glass 5, que tende a preservar a superfície da tela contra arranhões e até pequenas quedas.

Poco F4 tem tela com 120 Hz de taxa de atualização — Foto: Divulgação/Xiaomi

Design e cores

O Poco F4 5G apresenta um design elegante em tons metálicos. Ele traz linhas retas nas laterais e na parte traseira, cantos arredondados e um perfil fino que remete aos smartphones premium. O modelo não possui entrada para fones de ouvido e, curiosamente, tem a entrada do chip de telefonia localizado na parte de baixo.

Assim como os aparelhos topo de linha, este celular também possui um pequeno ponto na tela para abrigar a câmera selfie, e não mais aqueles entalhes grandes que ainda persistem nos smartphones mais baratos. O Poco F4 5G está disponível globalmente nas cores cinza, preto e verde.

Poco F4 está disponível em três opções de cores: cinza, preto e verde — Foto: Divulgação/Xiaomi

Câmeras

O conjunto de câmera do Poco F4 é composto por um sensor principal de 64 megapixels (MP) e estabilização óptica de imagem, outro de 8 MP para a função ultrawide — ideal para fotos com ângulos mais abertos —, e um terceiro de 2 MP para as fotos macro — ideal para fotografar objetos mais de perto. De acordo com o site oficial, a câmera traseira é capaz de gravar em resolução 4K com 60 quadros por segundo de taxa. A câmera de selfie tem 20 MP.

Desempenho e armazenamento

O aparelho sai de fábrica com o processador Snapdragon 870 5G, que tem 3.2 GHz de frequência. Apesar de moderna, a CPU pode ser considerada de performance intermediária, pois é fabricada sob o processo de 7 nanômetros (nm), enquanto os aparelhos topo de linha atuais possuem chips com 4 nm ou até 3 nm. Quanto menor for esse número, melhor será a eficiência energética do processador.

O Poco F4, nos países onde é comercializado de forma oficial, está disponível em duas opções: uma com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, e outra com 8 GB de RAM mais 256 GB de espaço.

Processador intermediário da Qualcomm promete grande desempenho — Foto: Divulgação/Xiaomi

Bateria

Chama a atenção o fato de a bateria do Poco F4 ter apenas 4.500 mAh de capacidade — número menor do que os 5.000 mAh presente nos celulares atuais, mesmo aqueles de categorias inferiores. Por outro lado, o aparelho tem suporte para carregamento rápido de até 67 W, com carregador dessa classe presente na caixa.

A página oficial do produto informa que o tempo para recarregar o celular por completo pode ser de até 38 minutos. O resultado é baseado em testes de laboratório conduzidos pela própria companhia. Porém,a Xiaomi não indica qual a previsão de autonomia, ou seja, qual a expectativa de duração da bateria longe da tomada.

Poco F4 tem bateria de 4.500 mAh e recarga rápida — Foto: Divulgação/Xiaomi

Versão do sistema e recursos extras

O Poco F4 vem com a MIUI 13, interface própria da Xiaomi que é baseada no Android 12. Essa versão do software principal foi lançada em abril de 2022 no Brasil e traz melhorias nas questões de segurança e uma maior variedade de widgets. O sistema também vem com uma nova central de controles e a promessa de incremento no desempenho.

Entre os recursos extras do dispositivo estão o chip NFC, que pode habilitar o pagamento por aproximação, o sensor de impressão digital e o desbloqueio por reconhecimento facial, utilizando os recursos de Inteligência Artificial para isso.

Poco F4 tem conexão 5G, Bluetooth, WiFi e NFC — Foto: Divulgação/Xiaomi

Preço e disponibilidade

O smartphone Poco F4 5G não está disponível oficialmente no Brasil. Por outro lado, sua edição global pode ser encontrada em marketplaces como a Amazon pelo valor mínimo de R$ 1.889. Entretanto, é preciso deixar claro que a Xiaomi do Brasil não presta suporte para vendas que não passam pela empresa ou por um de seus representantes credenciados.

Com informações de Xiaomi (1, 2)

