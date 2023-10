Climatizador de ar vale a pena? Veja prós e contras antes de comprar

Um climatizador de ar pode ser uma solução eficiente e econômica para amenizar o desconforto térmico quando chegam os dias quentes no Brasil. Com funcionamento distinto dos aparelhos de ar-condicionado e também dos ventiladores, o dispositivo promete umidificar o ar e tornar o clima mais agradável. No mercado nacional, é possível encontrar opções de climatizadores de marcas como Oster, Wap, Ventisol, Philco , Midea, entre outras.

Os climatizadores de ar se diferem dos aparelhos de ar-condicionado não apenas no funcionamento, mas também por seu consumo, que é menor, e pelo preço. Alguns fatores, como onde será usado e qual o clima da região, devem ser levados em conta na hora de escolher o modelo ideal. Confira a seguir quais são algumas das vantagens e desvantagens de comprar um climatizador de ar.

Climatizadores de ar podem aliviar o calor do ambiente — Foto: Divulgação/Elgin

📝 Qual ar-condicionado gasta pouca energia? Descubra no Fórum do TechTudo

Vantagens do climatizador de ar

1. Economia de energia

Quando falamos de economia de energia, podemos apontar o climatizador de ar como uma solução prática para tornar o clima de ambientes mais agradável gastando pouco. O produto costuma consumir consideravelmente menos energia elétrica em comparação com os aparelhos de ar-condicionado. Isso se justifica pelo fato de que o funcionamento do climatizador de ar é diferente dos aparelhos responsáveis por baixar drasticamente a sensação térmica dos ambientes.

Os aparelhos de ar-condicionado funcionam por meio de um ciclo de refrigeração. Isso significa que o dispositivo retira o calor do ar interno, realiza o processo de resfriamento e, em seguida, devolve ao ambiente o ar fresco. Com isso, há uma redução na temperatura do ambiente.

Já os princípios de funcionamento dos climatizadores de ar são diferentes. Esses aparelhos tendem a funcionar por meio da evaporação de água, adicionando umidade ao ar e, consequentemente, reduzindo a temperatura ambiente. Os climatizadores não removem o calor do ambiente; apenas resfriam o ar e tornam o clima mais agradável. Por não conseguir gelar o ambiente, o aparelho consome menos energia, e isso pode resultar em contas mais baixas.

2. Aumento da umidade

Outra vantagem do uso dos climatizadores é o aumento da umidade do ar nos ambientes. Durante os períodos quentes, o ar tende a ficar muito seco, o que pode ocasionar uma série de desconfortos respiratórios e até problemas de saúde. O aparelho pode proporcionar mais conforto ao tornar o ambiente em que está instalado mais úmido. Assim, é possível aliviar problemas relacionados à secura, como pele seca e irritações nas vias respiratórias, além de garantir noites de sono mais tranquilas.

O climatizador umidifica o ambiente para deixá-lo mais agradável — Foto: Reprodução/Amazon

O ambiente mais úmido tende a melhorar também o conforto térmico, pois cria uma sensação de frescor, mesmo que não seja capaz de reduzir significativamente a temperatura. Com isso, é possível também evitar o uso dos aparelhos de ar-condicionado, que podem ser responsáveis por retirar a umidade do ambiente quando realizam o resfriamento.

3. Resfriamento do ambiente

Como explicado anteriormente, o funcionamento do climatizador de ar é diferente dos aparelhos de ar-condicionado, que são focados em alterar a temperatura do ambiente para torná-lo mais gelado. Os climatizadores podem oferecer uma melhoria na sensação térmica em regiões quentes e secas do país, pois são responsáveis por deixar o ar mais úmido.

O pleno funcionamento do aparelho depende das condições específicas do ambiente e do clima da região. Para auxiliar no processo de tornar o ar do ambiente mais fresco e agradável, é comum que os usuários utilizem água gelada e bolsas de gelo no reservatório do aparelho. Essa prática, no entanto, deve ser feita com atenção, pois cada modelo possui seu funcionamento próprio. Eventuais dúvidas devem ser consultadas no manual de instruções do dispositivo.

Desvantagens

1. Manutenção frequente

A manutenção frequente do climatizador é uma necessidade para o seu pleno funcionamento. No cotidiano, alguns usuários do aparelho podem não ter tempo para se dedicar à manutenção do dispositivo, o que torna o processo nada vantajoso. As manutenções, no entanto, podem ser distribuídas durante os dias da semana para que a limpeza seja mais prática.

Climatizadores necessitam de cuidados com a manutenção — Foto: Divulgação/Ventisol

A manutenção do climatizador de ar inclui a limpeza do filtro ou painel de resfriamento, e isso varia dependendo do modelo. Assim, é possível evitar o acúmulo de minerais e bactérias. Outro processo importante é a troca da água do reservatório de maneira periódica, o que evita a proliferação de microrganismos.

2. Pouco eficiente em climas úmidos

Como dito anteriormente, o pleno funcionamento do climatizador de ar está ligado às condições do ambiente. Em climas úmidos, o aparelho tende a ser pouco eficiente, pois não consegue aumentar a umidade do ar de um local que já está úmido. Assim, o uso do dispositivo se torna mais viável nas regiões mais secas do país.

3. Resfria apenas ambientes pequenos

Outra desvantagem é a limitação de espaço para o uso do dispositivo. O seu funcionamento é melhor em ambientes pequenos, como quartos, escritórios e salas pequenas. A quantidade de ar nesses ambientes tende a ser menor, o que facilita o processo que torna o ar mais úmido e fresco. Além disso, esses dispositivos são conhecidos por lançarem ao ambiente o ar de maneira focal, diferentemente de ventiladores, que conseguem girar e circular.

A utilização dos climatizadores de ar em áreas maiores ou ambientes externos não é adequada. Para esses locais, seria necessário o uso de múltiplos aparelhos, o que não torna a sua utilização viável.

6 produtos para casa inteligente para modernizar sua casa!