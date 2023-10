Cocoon: veja gameplay e requisitos do jogo de aventura e puzzles

Cocoon é um jogo de aventura e raciocínio que se destaca por seus quebra-cabeças inusitados e sua atmosfera visualmente deslumbrante. Nele, os usuários controlam uma pequena criatura em um mundo alienígena, resolvendo puzzles sem uma narrativa propriamente dita. Por sinal, o desenvolvimento do game é liderado por Jeppe Carlsen, fundador do estúdio Geometric Interative e designer líder de jogabilidade de Limbo e Inside, games de destaque do gênero e com alta criatividade nos cenários.