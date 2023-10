Como conectar controle de PS4 no console, PC e celular

O PlayStation 4 ( PS4 ) revolucionou a indústria dos videogames, trazendo uma nova era de entretenimento para os amantes de jogos eletrônicos. Uma peça fundamental dessa revolução é o controle DualShock 4 . Sendo assim, entender como conectar o controle no console e até no PC ou no celular é uma parte importante da experiência. Com design ergonômico e tecnologia avançada, o DualShock 4 elevou a forma de interação com os jogos, proporcionando uma conexão direta entre o jogador e o universo virtual.

Neste guia completo, o TechTudo explica desde como fazer a simples conexão entre controle e videogame, até o processo necessário para recriar o banco de dados. Você também vai descobrir o que significam as cores do led e mais detalhes importantes.

Dualshock 4 tem botão touch e luz traseira — Foto: Luciana Maline/ TechTudo

📝 Como saber se o controle do PS4 é original? Descubra no Fórum do TechTudo

Como conectar controle do PS4? Veja no índice abaixo todos os tópicos que serão abordados:

Como conectar o controle ao PS4 Significado das cores de LED do controle Como personalizar o seu controle Controle de PS4 não conecta: o que fazer? Como resetar o controle do PS4 Como recriar o banco de dados do PS4 Como desconectar o controle do PS4 Como carregar o controle do PS4 Como conectar o controle do PS4 no celular Como conectar o controle do PS4 no PC

1. Como conectar o controle ao PS4

Iniciamos este guia com o processo de conectar seu controle DualShock 4 ao console PlayStation 4. Esta primeira etapa é muito simples e intuitiva.

Passo 1. Conecte o controle ao PS4 utilizando um cabo USB. Ligue o plugue micro no controle e o plugue maior em uma das portas USB na parte frontal do console. É recomendado o uso do cabo original que acompanha o DualShock 4, mas qualquer cabo USB serve caso não tenha o original à mão;

Conecte o plugue maior no console PS4 e o menor no controle — Foto: Reprodução/Aaron Donald

Passo 2. Ative e configure o controle. Para isso, primeiro ligue o PS4. Quanto o videogame exibir a tela inicial, pressione o botão PS (localizado no centro do controle) para ativá-lo e conectá-lo ao console. O PS4 reconhecerá o controle e fará a configuração inicial automaticamente.

Pressione o botão PS no centro do controle — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

2. Significado das cores de LED do controle

É possível conectar até quatro controles no PS4. Ao passo em que cada usuário ativar o controle pressionando o botão PS, o console os identifica com as seguintes cores:

Controle 1: Azul

Azul Controle 2: Vermelho

Vermelho Controle 3: Verde

Verde Controle 4: Rosa

Com tons de azul e vermelho as luzes do DualShock 4 simulam sirenes de polícia em GTA 5 — Foto: Reprodução/Attack of the Fanboy

3. Como personalizar o seu controle

Para uma experiência mais imersiva e totalmente pessoal do usuário com o controle e console, é possível personalizar o DualShock 4 com as configurações que melhor atendam às demandas do jogador, como remapear botões e ajustar outras ações. Neste tópico, o TechTudo mostra como personalizar o seu controle de PS4.

Para ajustes gerais, siga o passo a passo:

Passo 1. Com o console ligado, pressione o botão PS no centro do controle até que a tela "Menu Rápido" seja aberta;

Com o console ligado, pressione o botão PS no centro do controle até que a tela "Menu Rápido" seja aberta; Passo 2. Selecione a opção "Ajustar som e dispositivos";

Selecione a opção "Ajustar som e dispositivos"; Passo 3. Nesta tela, o usuário pode ajustar o volume do alto-falante do controle, o volume dos fones de ouvidos, escolher a cor do LED que acenderá no controle e definir o tempo para que ele desligue após um período de inatividade.

Ajuste de preferências do controle — Foto: Reprodução/Murilo Molina

Agora, veja como remapear os botões do seu controle:

Passo 1. Com o console ligado, acesse “Configurações”;

Acesse as configurações — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Entre as opções apresentadas nesta tela, vá em “Acessibilidade”;

Clique em Acessibilidade — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Encontre “Habilitar atribuições de botões” e marque a caixinha ao lado;

Marque a caixinha — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 4. Selecione os botões que deseja mudar e faça o remapeamento;

Mude os botões de acordo com sua preferência — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 5. Após realizar as mudanças, clique em “Confirmar” para finalizar a operação.

Lembrando que a área de "Acessibilidade" é para tornar a experiência mais inclusiva, possibilitando que a pessoa com deficiência adapte tanto o console quanto o controle de acordo com a necessidade.

4. Controle do PS4 não conecta: o que fazer?

Se o controle do PS4 não for capaz de conectar ao console, aqui estão alguns possíveis problemas e respectivas soluções:

Controle sem bateria: certifique-se de que o controle esteja carregado e de que a carga esteja sendo feita corretamente.

certifique-se de que o controle esteja carregado e de que a carga esteja sendo feita corretamente. Cabo USB com mau funcionamento: verifique se o cabo USB está funcionando corretamente. Experimente conectá-lo em outra porta USB do console ou até testar com outros equipamentos. Caso não funcione, é necessário trocar o cabo por um que esteja funcionando corretamente.

verifique se o cabo USB está funcionando corretamente. Experimente conectá-lo em outra porta USB do console ou até testar com outros equipamentos. Caso não funcione, é necessário trocar o cabo por um que esteja funcionando corretamente. LED não acende nas cores amarelo ou azul: é possível que seja um problema tanto no controle, quanto no cabo USB. Neste caso, é necessário trocar ambos.

Se o controle não estiver conectando via Bluetooth, acompanhe os passos abaixo para reverter o problema:

Passo 1. Pressione o botão PS por três segundos;

Pressione o botão PS no centro do controle — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 2. Agora, pressione o botão Share junto com o botão PS;

Pressione PS + Share — Foto: Diego Cataldo

Passo 3. Verifique se o LED do controle vai piscar. Por fim, acesse "Configurações" > "Dispositivos" > "Dispositivos Bluetooth" e selecione o controle desejado.

Acesse Dispositivos Bluetooth — Foto: Reprodução/Murilo Molina/TechTudo

5. Como resetar o Controle do PS4

Passo 1. Desligue o PlayStation 4 e desconecte o controle do console;

Desligue o PlayStation 4 e desconecte o controle do console; Passo 2. Na parte de trás do controle, próximo ao botão L2, localize o orifício com o botão de reset;

Na parte de trás do controle, próximo ao botão L2, localize o orifício com o botão de reset; Passo 3. Com um palito ou alguma ferramenta fina, pressione o botão reset por três ou cinco segundos;

Com um palito ou alguma ferramenta fina, pressione o botão reset por três ou cinco segundos; Passo 4. Ligue novamente o PS4, conecte o controle com um cabo USB e pressione o botão PS até o LED ficar azul, indicando que o DualShock 4 foi reconhecido pelo console.

Encontre o orifício — Foto: Diego Cataldo

6. Como recriar o banco de dados do PS4

Seu PS4 apresenta lentidão? É possível melhorar o desempenho do console, recriando o banco de dados. Esta operação é equivale à desfragmentação de disco que realizamos em computadores. Para saber como fazer, siga os passos abaixo.

Passo 1. Pressione o botão liga/desliga do PS4 até ouvir dois bipes rápidos. Isto indica que o console foi iniciado no "Modo de Segurança";

Pressione o botão liga/desliga do PS4 até ouvir dois bipes rápidos. Isto indica que o console foi iniciado no "Modo de Segurança"; Passo 2. Conecte o controle ao PS4 utilizando o cabo USB;

Conecte o controle ao PS4 utilizando o cabo USB; Passo 3. No menu que será aberto na tela inicial do "Modo de Segurança", selecione a ação "5. Recriar Banco de Dados" e aperte o botão X para iniciar a operação.

Acesse a opção 5 — Foto: Divulgação

Apesar de ser uma operação simples, recriar o banco de dados do PS4 pode ser uma ação demorada. O tempo de duração está atrelado à quantidade de dados no seu console.

7. Como desconectar o controle do PS4

Existem duas formas de desconectar o controle do PS4 e ambas são bem simples.

Método 1. Abra o “Menu Rápido” pressionando o botão PS. Acesse “Som/Dispositivo”, encontre o controle que deseja desconectar e execute a ação.

Abra o “Menu Rápido” pressionando o botão PS. Acesse “Som/Dispositivo”, encontre o controle que deseja desconectar e execute a ação. Método 2. Pressione o botão PS por 10 segundos e o controle será desligado.

Aprenda a desconectar o controle — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

8. Como carregar o controle do PS4

Por ser um dispositivo sem fio, manter o controle do PS4 carregado é fundamental para que não haja surpresas durante os jogos. E o usuário deve ficar atento: caso o controle esteja totalmente descarregado, todo o processo levará duas horas para ser concluído.

Passo 1. Coloque o console em "Modo Repouso". Para isso, acesse "Configurações" > "Configurações de economia de energia" > "Definir os recursos disponíveis no modo repouso" > "Fornecer energia para as portas USB";

Coloque o console em "Modo Repouso". Para isso, acesse "Configurações" > "Configurações de economia de energia" > "Definir os recursos disponíveis no modo repouso" > "Fornecer energia para as portas USB"; Passo 2. Com o sistema em "Modo Repouso", conecte o controle com o cabo USB no console. Observe se a barra de luz no PS4 está piscando na cor laranja. Ao término do carregamento, a barra de luz irá se apagar.

Mantenha o controle do PS4 carregado — Foto: Léo Torres/TechTudo

9. Como conectar o controle do PS4 no celular

Além de toda a experiência no PlayStation 4, é possível ampliar as possibilidades utilizando o controle em celulares Android ou iPhone. Desta forma, o usuário pode jogar em qualquer lugar. Para isso, é preciso ativar o Bluetooth no controle, pressionando os botões "Share" e "PS" e, em seguida, ligar o Bluetooth no celular e procurar pelo DualShock 4 na lista de aparelhos disponíveis para pareamento.

Neste tutorial completo, o TechTudo ensina passo a passo como conectar o controle do PS4 no celular Android ou iPhone.

Saiba como conectar o controle do PS4 no iPhone — Foto: Reprodução/Victor Teixeira

10. Como conectar o controle do PS4 no PC

Conectar o controle do PS4 ao PC é uma forma de jogar seus jogos favoritos no computador com conforto. Para isso, o usuário pode usar o Bluetooth ou um cabo USB, mas a configuração é feita diretamente na Steam. O tutorial completo do TechTudo mostra todo o passo a passo para conectar o DualShock 4 no computador.

Com informações de Suporte PlayStation (1, 2, 5, 8, 9 e 10)

Veja também: 5 jogos essenciais para PlayStation que todo jogador deveria conhecer