Como jogar eFootball 2024 Mobile? Veja guia e dicas para mandar bem

O jogo conta com uma série de ferramentas e dribles disponíveis para serem usados, e que podem ser executados de maneira simples durante a partida. Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia para ensinar como e quando executar os comandos básicos e avançados do eFootball 2024, assim como movimentos de jogadores específicos e outras dicas. Confira a seguir.

Diferente do passe em profundidade que manda a bola para a frente do jogador escolhido, no passe em profundidade fenomenal, a bola vai diretos nos pés do atacante, evitando que o adversário intercepte a bola antes dela chegar até ele.

Quando o adversário estiver com a bola, o jogador poderá usar o corpo para desestabilizá-lo e recuperar a posse de bola. Esse comando segue a mesma lógica do Proteção de bola, veja a seguir:

Driblar no eFootball 2024 é bem simples e exigirá que o usuário, na hora em que for montar seu time, avalie as principais características de cada jogador e os coloque nas posições corretas. Após atualizações, a usabilidade do aplicativo evoluiu bastante em comparação com a versão anterior, corrigindo bugs e trazendo respostas mais dinâmicas.