Como usar o Google Tradutor? Veja tudo sobre a ferramenta de tradução

O Google Tradutor é a plataforma gratuita de tradução do Google , disponível tanto na versão web quando em apps para Android e iPhone ( iOS ). A ferramenta traduz palavras, textos, sites e documentos para 133 idiomas falados ao redor do mundo, contando ainda com recursos práticos como a tradução por foto ou por voz. Saber como usar o Google Tradutor é uma tarefa importante que pode ajudar em viagens, momentos de lazer, estudos e até no trabalho.

Google Tradutor está disponível no navegador para computador e celular, ou em app para smartphones — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

📝Como desvincular uma conta do WhatsApp de um celular? Veja no Fórum do TechTudo

A seguir, saiba mais detalhes sobre a ferramenta, suas funcionalidades e veja como utilizar seus recursos para fazer traduções. Confira no índice todos os tópicos que serão abordados:

Google Tradutor: o que é e como funciona? Como usar o Google Tradutor de português para inglês no PC? Como usar o Google Tradutor no celular? Quantos idiomas o Google Tradutor tem e quais são? Por que usar o Google Tradutor? Truques do Google Tradutor para aprender novas línguas Como usar o Google Tradutor com câmera? Como mudar a voz do Google Tradutor? Como usar o Google tradutor offline

1. Google Tradutor: o que é e como funciona?

O Google Tradutor é a ferramenta de tradução do Google, capaz de transpassar para outras línguas desde palavras e frases simples até longos textos, páginas da Internet e documentos. O site (https://translate.google.com.br) é gratuito e pode ser acessado tanto no PC quanto no celular — e ainda existem aplicativos gratuitos para Android e iPhone (iOS).

O serviço conta com o recurso "Traduzir por voz", que identifica o que é dito pelo usuário e traduz instantaneamente. Outra dinâmica interessante é a tradução por foto, com a qual é possível traduzir textos presentes em imagens a partir da tecnologia Word Lens.

O tradutor do Google surgiu em 2006 e passou por diversos avanços até os dias atuais. Inicialmente, a ferramenta usava o "Sistema Automático Estatístico" (SMT), que traduzia os textos a partir de uma base de dados própria. Com o tempo, o sistema foi substituído por uma rede neural, que utiliza machine learning para aprender com cada tradução e conseguir lidar com estruturas mais complexas.

Google Tradutor evoluiu desde 2006 — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

2. Como usar o Google Tradutor de português para inglês no PC?

Usar o Google Tradutor no PC para fazer traduções do português para o inglês é simples, já que, em geral, a ferramenta já fica configurada desta forma automaticamente. No entanto, também é possível configurar o tradutor manualmente. Veja o tutorial abaixo.

Acesse o site "https://translate.google.com.br/" no navegador do PC; No menu em cima da caixa do lado esquerdo, selecione a opção "Português"; Depois, escolha uma das opções localizadas acima da caixa ("Texto", "Imagem", "Documentos" ou "Sites") e informe o conteúdo que deseja traduzir; Se optar por "Texto", basta escrever (ou "copiar e colar") o conteúdo que deseja traduzir dentro da caixa; Caso selecione a opção "Imagens", você pode fazer o upload de uma foto baixada ou colar de sua área de transferência; Também é possível traduzir documentos completos baixados no computador a partir da opção "Documentos". Os formatos suportados são .docx, .pdf, .pptx e .xlsx; Por fim, os usuários também conseguem traduzir sites inteiros. Basta copiar a URL do endereço no espaço indicado pelo Google Tradutor; Após definir o que será traduzido, vá na caixa do lado direito, clique na opção "Inglês" e a ferramenta irá exibir a tradução do conteúdo para o idioma solicitado.

Veja como usar o Google Tradutor no PC para traduzir do português para o inglês — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

3. Como usar o Google Tradutor no celular?

Para utilizar a ferramenta no celular, basta acessar o endereço pelo navegador ou fazer o download do app na Google Play Store ou na App Store. A seguir, confira o tutorial de como usar o aplicativo:

Abra o aplicativo do Google Tradutor no celular; Logo no início, você pode escolher entre fazer login com uma conta Google — para salvar o histórico de tradução — ou usar o app sem uma conta; Depois disso, vá até a parte superior da tela. No lado esquerdo, selecione o idioma de origem, e no lado direito, escolha o idioma que deseja fazer a tradução; Em seguida, toque na caixa de texto para acessar o teclado e escreva o que deseja traduzir. O aplicativo vai realizar a tradução enquanto o usuário digita; Se preferir, clique no ícone de alto-falante que fica no lado esquerdo da tela e escute a tradução em voz alta; Vale lembrar que logo abaixo da caixa de texto o aplicativo oferece outras formas de traduzir além do texto. São elas: câmera, conversa e transcrição.

Confira como usar o Google Tradutor no celular — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

4. Quantos idiomas o Google Tradutor tem e quais são?

De acordo com a atualização mais recente divulgada pelo Google, o Google Tradutor lida com 133 idiomas, sendo capaz até de diferenciar dialetos. Veja todas as línguas disponíveis a seguir por ordem alfabética.

Africâner Aimará Albanês Alemão Amárico Árabe Armênio Assamês Azerbaijano Bambara Basco Bengali Bielorrusso Birmanês Boiapuri Bósnio Búlgaro Canarês Catalão Cazaque Cebuano Chicheua Chinês (simplificado) Chinês (tradicional) Chona Cingalês Concani Coreano Corso Crioulo haitiano Croata Curdo (kurmanji) Curdo (sorâni) Dinamarquês Diveí Dogri Eslovaco Esloveno Espanhol Esperanto Estoniano Filipino Finlandês Francês Frísio Gaélico escocês Galego Galês Georgiano Grego Guarani Guzerate Hauçá Havaiano Hebraico Hindi Hmong Holandês Húngaro Igbo Iídiche Ilocano Indonésioh Inglês Iorubá Irlandês Islandês Italiano Japonês Javanês Jeje Khmer Krio Laosiano Latim Letão Lingala Lituano Luganda Luxemburguês Macedônio Maithili Malaiala Malaio Malgaxe Maltês Maori Marata Meiteilon (manipuri) Mizo Mongol Nepalês Norueguês Oriá Oromo Pachto Persa Polonês Português Punjabi Quíchua Quiniaruanda Quirguiz Romeno Russo Samoano Sânscrito Sepedi Sérvio Sessoto Sindi Somali Suaíli Sueco Sundanês Tadjique Tailandês Tâmil Tártaro Tcheco Telugo Tigrínia Tsonga Turco Turcomano Twi Ucraniano Uigur Urdu Uzbeque Vietnamita Xhosa Zulu

Vale lembrar, no entanto, que alguns recursos da ferramenta, como a tradução por foto, podem não funcionar para todas as línguas. Porém, no geral, a plataforma consegue fazer traduções de texto para todos os idiomas listados acima.

Google Tradutor oferece 133 idiomas — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

5. Por que usar o Google Tradutor?

O Google Tradutor é uma ferramenta útil para conectar pessoas de diferentes culturas, que não falam o mesmo idioma. A plataforma pode ser usada em viagens para países cujo idioma os usuários não dominam, ou para ajudar a ler livros e documentos que não foram traduzidos. Você ainda pode usar o serviço para estudar novas línguas — como pode ser visto mais a fundo no tópico a seguir.

6. Truques do Google Tradutor para aprender novas línguas

Existem alguns truques do Google Tradutor que podem ser muito úteis para quem deseja aprender novos idiomas. Um deles é o recurso "detectar idioma": com ele, o usuário escreve o texto ou a palavra que deseja traduzir e o tradutor descobre qual é a língua em questão de segundos. Já com a função "alternar idiomas", que inverte a tradução, é possível descobrir sinônimos ou diferentes maneiras de falar a mesma coisa. Além disso, a opção "Site" também pode ajudar a aprender novas línguas já que, com ela, os usuários podem comparar os textos traduzidos com os textos originais.

Google tradutor pode ser usado para conversar em outros idiomas — Foto: Reprodução/Google

7. Como usar o Google Tradutor com câmera?

Abra o aplicativo do Google Tradutor no celular e escolha os idiomas que deseja usar; Selecione o idioma de origem no lado esquerdo e o idioma para qual o texto será traduzido no lado direito; Em seguida, toque na opção "Câmera" e aponte a câmera do celular para o texto desejado; O aplicativo vai fazer a tradução automaticamente. Veja o resultado do texto traduzido diretamente na imagem.

É possível usar a câmera do celular para traduzir textos no Google Tradutor — Foto: Reprodução/Clara Fabro

8. Como mudar a voz do Google Tradutor?

Por padrão, a voz do Google Tradutor é feminina, mas é possível usar um truque para ter acesso à masculina. Veja o tutorial a seguir.

Acesse o Google Tradutor pela web ou pelo app para Android ou iOS; Escreva o texto que você quer que seja falado em voz alta e toque em "Português" no lado esquerdo; Se estiver na web, ainda na caixa do lado esquerdo troque o idioma para "Italiano". Se estiver no celular, basta selecionar "Italiano" na parte superior da tela. Então, clique no ícone de "Alto-falante" para ouvir a voz masculina falar o que está escrito.

Aprenda a mudar a voz do Google Tradutor — Foto: Divulgação/Google

9. Como usar o Google tradutor offline

Para usar o Google Tradutor sem acessar a Internet, é necessário fazer o download de idiomas previamente em seu o dispositivo. Depois disso, será possível usar a plataforma para fazer traduções offline. Para baixar um idioma, basta abrir o aplicativo do Google Tradutor e, na parte inferior da tela, escolher o idioma desejado e tocar no ícone do Download. Se este ícone não aparecer, significa que não é possível fazer o download do idioma.

Com informações de Google Tradutor (1, 2 e 3), Wikihow e Digital Trends

Veja também: 5 funções do Google Maps que você precisa conhecer