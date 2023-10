Conferência Mortal: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme de terror da Netflix

O filme Conferência Mortal estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (13) e já é um dos destaques da semana, visto que ocupa a segunda posição do Top 10 do streaming. A produção sueca segue dentro do gênero de comédia slasher e a trama acompanha um grupo de funcionários de uma empresa que, durante uma viagem corporativa, começam a lidar com as diferenças entre eles, além de um serial killer à solta. Com direção de Patrik Eklund, o projeto é estrelado por Eva Melander e Adam Lundgren.

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa tem roteiro assinado por Thomas Moldestad e é uma adaptação do suspense homônimo de Mats Strandberg. Se você é fã de produções de terrror e já quer entrar no clima do Halloween, confira, a seguir, mais detalhes de Conferência Mortal, como sinopse, elenco e repercussão.

Comédia sueca no estilo slasher apresenta personagens simpáticos e espirituosos no meio de uma carnificina — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Conferência Mortal

A trama dessa comédia slasher segue um grupo heterogêneo de funcionários do setor público que, após muito trabalho, são convidados para uma viagem corporativa em um lugar isolado para participarem de uma conferência de desenvolvimento de equipe. E o que era para ser apenas um evento inofensivo acaba se tornando um verdadeiro inferno, já que todos terão que lidar com as diferenças entre si enquanto fogem de um serial killer mascarado à solta.

Elenco

Estrelado por Eva Melander (O Hipnotista) no papel da protagonista Eva e Adam Lundgren (Não derrame Lágrimas) interpretando Jonas, o elenco de Conferência Mortal ainda reúne nomes como Katia Winter (Criaturas da Noite) dando vida à Lina, Jimmy Lindström (O Garoto de Ouro) vivendo Karl, Amed Bozan (Califado) como intérprete de Amir e Marie Agerhäll (Dips) como Cleo.

Novo longa-metragem slasher da Netflix tem direção de Patrik Eklund — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Em alta entre os assinantes da Netflix, o filme Conferência Mortal vem tendo uma performance positiva tanto entre o público, quanto em relação à imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a produção sueca tem inicialmente nota 6,0, com base em 2,7 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação conquistou 86% da aprovação dos críticos.

Para o jornalista Charles Hartford, do But Why Tho?, apesar do filme oferecer abordagens únicas, ele "acaba falhando em acertar o alvo nos momentos mais memoráveis ​​​​de seu gênero". Por outro lado, Matt Donato, do Paste Magazine, não poupa elogios ao longa, descrevendo-o como "um dos melhores slashers lançados este ano se você estiver com vontade de assistir mentirosos e intrometidos sendo hackeados, espetados e brutalizados em pedaços".

Confira o trailer oficial de Conferência Mortal:

