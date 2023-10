Corpos: veja sinopse, elenco e trailer da minissérie da Netflix

Corpos é a nova minissérie da Netflix , que chegou ao catálogo do streaming na última quinta-feira (19). Baseado em uma graphic novel de Si Spencer, o enredo conta a história de quatro detetives de épocas diferentes que devem investigar o mesmo assassinato. Isso porque o mesmo corpo aparece no mesmo local, mas em anos distintos — 1890, 1941, 2023 e 2053 —, trazendo um mistério de viagem no tempo para os profissionais separados por décadas.

A criação é de Paul Tomalin, que co-escreve o roteiro ao lado de Danusia Samal. A série tem oito episódios, estrelados por Amaka Okafor (The Responder), Kyle Soller (Andor), Jacob Fortune-Lloyd (O Gambito da Rainha) e Shira Haas (Nada Ortodoxa). Veja sinopse, elenco, repercussão e assista ao trailer de Corpos, minissérie de drama e suspense da Netflix.

Corpos: o mesmo corpo aparece em 1890, 1941, 2023 e 2053 — Foto: Reprodução/Netflix

Sinopse de Corpos

A minissérie começa nos dias atuais, com a policial Shahara Hasan (Amaka Okafor), que está trabalhando na segurança de uma manifestação política. As coisas mudam quando ela encontra o corpo de um homem nu, já sem vida, na rua Longharvest Lane. Ele recebeu um tiro em um dos olhos, mas não há nenhum sinal de violência na cena do crime.

Intrigada com a falta de respostas sobre o caso, Hasan decide investigar ainda mais, descobrindo uma coincidência sombria. Detetives de 1890 e 1941 já passaram pela mesma situação ao encontrarem o mesmo corpo, na mesma rua. Aos poucos, ela percebe que o mistério é muito maior do que acreditava ser e descobre que o assassinato, na verdade, está no “passado, presente e futuro”, já que um detetive de 2053 também encontra o cadáver da vítima, nas mesmas condições.

Para completar o mistério, o político Elias Mannix (Stephen Graham), aconselha Hasan e parece saber a verdade por trás do crime, se tornando uma peça cada vez mais importante no quebra-cabeça.

Detetives de diferentes épocas precisam resolver o mesmo crime em Corpos — Foto: Reprodução/Netflix

Elenco e equipe técnica de Corpos

A policial de 2023, Sahara Hasan, é interpretada por Amaka Okafor. A jovem é uma mulher muçulmana no Reino Unido que tem dificuldades em fazer a equipe acreditar em sua teoria sobre o assassinato. Em 1890, o detetive Alfred Hillinghead ganha vida com o ator Kyle Soller, enquanto o policial Charlie Whiteman, de 1941, é de Jacob Fortune-Lloyd. Já em 2053, o corpo é encontrado pela policial Iris Maplewood, da atriz Shira Haas.

O político influente e misterioso, que parece saber os segredos por trás da viagem no tempo, é Elias Mannix, interpretado por Stephen Graham (O Chef). Tom Mothersdale (Operação Overlord), Synnøve Karlsen (Noite Passada em Soho) e Michael Jibson (Para Olivia) completam o elenco como Gabriel, Polly e Jack.

A minissérie Corpos é criada por Paul Tomalin, que também co-escreve os episódios com a roteirista Danusia Samal. O diretor principal da produção é Marco Kreuzpaintner, mas Haolu Wang colaborou na direção de alguns episódios.

Em Corpos, Amaka Okafor é Sahara Hasan, detetive de 2023 — Foto: Reprodução/Netflix

Repercussão de Corpos

Corpos apresenta avaliação inicial acima da média em sites agregadores de críticas e em reviews internacionais. A minissérie da Netflix acumula 7,3 pontos no IMDb, enquanto tem 79% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes.

A jornalista Rebecca Nicholson, do The Guardian, descreve a produção como “ambiciosa, tensa e explosiva” e, ainda, completa afirmando que o resultado é “excepcionalmente bom” e que Corpos tem o que é preciso para “competir com séries de viagem no tempo, disponíveis em outros streamings”.

Quem também elogia Corpos é Daniel Fienberg, que escreveu seu review para o The Hollywood Reporter. O crítico afirma que “o criador Paul Tomalin obteve sucesso surpreendente ao contar histórias de quatro linhas do tempo diferentes e mantê-las todas interessantes”. Fienberg ainda afirma que a série faz jus a toda premissa audaciosa.