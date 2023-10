Counter-Strike 2: veja detalhes de gameplay e o que achamos do novo CS

Counter-Strike 2 foi lançado em 27 de setembro para PC, de graça, via Steam , e todos já têm acesso ao novo game da famosa série de FPS. O jogo é uma “versão atualizada” de Counter-Strike: Global Offensive que, inclusive, foi removido da loja online da Valve . Contudo, quem jogou CS:GO permanece com as horas contabilizadas no CS2, reforçando que os dois são muito parecidos em termos de gameplay. Ainda assim, Counter-Strike 2 oferece muitas atualizações e novidades que justificam a chegada de um novo título, trazendo melhorias muito pedidas por jogadores, entre outros pontos. Veja, a seguir, tudo sobre a gameplay de CS2 e as impressões do sucessor de CS:GO.

Counter-Strike 2 chegou de graça ao Steam — Foto: Divulgação/Valve

Gameplay

A jogabilidade central de Counter-Strike 2 ainda é a mesma dos jogos anteriores, muito conhecida pelos fãs de CS. Havia uma certa expectativa de que a Valve pudesse tentar aproximar seu novo Counter-Strike da gameplay vista em Valorant, rival publicado pela Riot Games, que tem habilidades especiais e outros elementos que fogem do realismo. Mas, isso não aconteceu. Counter-Strike 2 mantém boa parte do que fez sucesso e deu certo tanto em CS:GO quanto no próprio CS 1.6, o que pode agradar jogadores fiéis, mas também decepcionar quem esperava mudanças mais profundas.

Gameplay de Counter-Strike 2 retém bons elementos originais — Foto: Divulgação/Valve

As partidas se iniciam da mesma forma e têm as mesmas características de mercado, para comprar armas e equipamentos, estratégias montadas pelas equipes e a defesa de suas bases. A jogabilidade principal envolvendo tiros, troca de armas, facas e a movimentação também permanece quase inalterada em Counter-Strike 2. Quem jogou os outros games vai se sentir em casa.

Ainda assim, há espaço para novidades na jogabilidade, por mais que se limitem a pequenas mudanças técnicas ou com pouco impacto real dentro das partidas, principalmente se você é um jogador casual ou que não se importe tanto com detalhes muito extremos. Um exemplo interessante é o modo Premier, que organiza as partidas com base na habilidade dos jogadores. Essa é uma adição positiva, pois abre o leque de possibilidade para novatos e pode ajudar na evolução dos jogadores.

Counter-Strike 2 segue com jogabilidade clássica da franquia — Foto: Divulgação/Valve

Outra melhoria, essa mais sutil e de difícil explicação, é o sistema de "subtick", uma forma de identificar a ação de cada jogador dentro das partidas. Isso evita um pouco os eventuais lags, dependendo da conexão do jogador, e reduz o tempo em que as ações são respondidas pelo jogo. Essa mudança é ideal para as partidas online, forma mais comum de se jogar CS atualmente. Além disso, o menu de compras foi melhorado para dar mais dinamismo às escolhas, exibindo todas as armas em lista.

Armas

Muitas armas se mantém as mesmas neste CS2 em relação aos anteriores, com mudanças bem pontuais, como algumas pistolas básicas – a inicial acompanha um silenciador – e as semiautomáticas. A principal mudança fica por conta da granada de fumaça, ou “smoke”, como os jogadores mais clássicos chamam. A fumaça que se espalha agora é dinâmica e não fica concentrada mais apenas em um determinado lugar.

Arsenal em Counter-Strike 2 tem melhorias — Foto: Divulgação/Valve

Acontece que, nas versões anteriores, a smoke detonava e deixava sua fumaça em uma área restrita, mas fixa. A fumaça, por sua vez, impede a visão de outras pessoas, que ficam sem saber onde mirar. Com as mudanças do CS2, a granada de fumaça agora tem comportamento dinâmico e se adapta ao cenário e aos objetos ao redor. Ela se espalha de forma inteligente e faz com que as partidas fiquem mais imprevisíveis. A fumaça também é afetada por tiros e explosões, que podem dissipar o local e melhorar a visão do jogador.

Diferenças em relação ao CS:GO

Uma das principais diferenças ente CS2 e CS:GO está na seleção e compra de armas no início de cada rodada. No CS:GO havia um menu radial e dinâmico, mas, no CS2, temos um menu fixo em janela e com todos os equipamentos e armas espalhados ao longo da tela. Além das óbvias melhorias de jogabilidade e pequenas mudanças nas armas, a exemplo da grana de fumaça, CS2 também traz pequenas adições nos mapas, além de áudio e efeitos visuais incrementados.

Diferenças com CS:GO em Counter-Strike 2 são mais visuais e técnicas — Foto: Divulgação/Valve

Tecnicamente, CS2 e CS:GO são o mesmo jogo, mas um é claramente a evolução do outro. Todos os menus foram refeitos, o matchmaking para organização de partidas foi repensado e muito do que já parecia velho e “engessado” foi renovado para uma nova geração de jogadores, que se acostumou com outros games do mesmo gênero, porém mais recentes.

Visuais e gráficos

Counter-Strike 2 é um jogo feito no Source 2, que é o motor gráfico mais atualizado da Valve. Isso, é claro, traz um dinamismo maior e melhores elementos visuais no game. Os modelos dos personagens foram atualizados: tanto Terroristas, quanto Contra-Terroristas, além dos mapas, que visualmente estão mais bonitos. O Source 2 também atualiza e deixa o game um pouco mais “pesado”, mas nada que o torne impossível de rodar em máquinas mais modestas. Portanto, não há um salto gráfico imenso entre CS:GO e CS2, já que o anterior era ainda um game bem bonito e bem feito em termos visuais.

Visual do jogo foi melhorado graças ao Source 2, mas não há grandes mudanças gráficas — Foto: Divulgação/Valve

Servidores online

Apesar de ter contado com algum congestionamento na data de lançamento, especialmente para o público brasileiro, os servidores de Counter-Strike 2 parecem funcionar muito bem. Com esse problema, usuários relataram casos de partidas caindo ou levando muito tempo para serem encontradas, atrasando o início do jogo.

A Valve chegou a emitir um comunicado em redes sociais, noticiando que alcançou a capacidade máxima em vários locais do mundo, mas a empresa já lançou uma atualização para aumentar a capacidade dos servidores internos, algo primordial para um jogo tão popular – especialmente sendo gratuito.

Servidores de Counter-Strike 2 congestionaram no dia do lançamento — Foto: Divulgação/Valve

Mapas

Quem esperava jogar o clássico Dust II em Counter-Strike 2, se deu bem. O tradicional mapa está de volta e, junto com ele, outros também estão presentes. Entre eles temos: Mirage, Train, Nuke, Overpass, Inferno, Ancient, Vertigo, Anubis, Italy, Shortdust, Office, Canals, além de outros e também possíveis criações de jogadores, que podem surgir em servidores personalizados e com o tempo.

Mapas clássicos estão em Counter-Strike 2 — Foto: Divulgação/Valve