De Férias com o Ex Caribe - Salseiro VIP: veja participantes e onde assistir

A nova temporada de De Férias com o Ex Caribe - Salseiro VIP estreia no dia 19 de outubro no Paramount+, e às 21h na MTV. As gravações do reality show ocorreram, mais uma vez, em território colombiano. O show é uma nova versão de um dos maiores sucessos da MTV internacional, o reality Ex on The Beach, lançado em 2014, e que conta com 11 temporadas até agora, além de dois spin-offs. Vale lembrar ainda que alguns dos participantes serão celebridades, com destaque para Aline Mineiro, Brenda Paixão e Davi Kneip.