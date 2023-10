Dezesseis Facadas: conheça sinopse e elenco do filme de terror do Prime Video

O filme Dezesseis Facadas (Totally Killer) estreou no catálogo do Amazon Prime Video na última sexta-feira (6) e já é um dos destaques da semana no streaming, visto que ocupa a quarta posição do Top 10. A trama do slasher cômico segue a jovem Jamie, uma adolescente que acidentalmente viaja de volta no tempo para 1987 tentando impedir um serial killer de fazer mais uma vítima. Dirigido por Nahnatchka Khan, o filme é estrelado por Kiernan Shipka e Olivia Holt.

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem, que estreou no Fantastic Fest, tem roteiro assinado por David Matalon, Sasha Perl Raver e Jen D’Angelo. Se você gosta de filmes de terror e já quer entrar no clima do Halloween, veja mais detalhes de Dezesseis Facadas.

Longa de slasher cômico é estrelado pela atriz Kiernan Shipka — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Enredo de Dezesseis Facadas

Inicialmente situada em 2022, a trama gira em torno da jovem Jamie (Kiernan Shipka), uma adolescente de 17 anos. Acidentalmente, a protagonista fica de frente com o "assassino das dezesseis facadas", um conhecido maníaco mascarado que, 35 anos atrás, foi o responsável pelo chocante assassinato de três adolescentes.

Decidida a impedir que o quarto crime ocorra, Jamie acaba viajando no tempo para 1987, o ano em que os homicídios originais aconteceram. Perdida em uma época diferente da sua, a jovem ainda encontrará a versão adolescente de sua mãe, a quem tentará proteger a todo custo.

Elenco

Estrelado por Kiernan Shipka (O Mundo Sombrio de Sabrina) no papel da protagonista Jamie Hughes e Olivia Holt (Cruel Summer) interpretando a jovem Pam Mille, o elenco de Dezesseis Facadas ainda reúne nomes como Liana Liberato (Pânico 6) dando vida à Tiffany Clark, Stephi Chin-Salvo (Jornada Dupla) vivendo Marisa Song, Randall Park (Recursos Humanos) como intérprete do xerife Dennis Lim e Anna Diaz (Riverdale) como Heather Hernandez.

Produção americana segue dentro do gênero de slasher cômico — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Repercussão

Popular entre os assinantes do Amazon Prime Video, o filme Dezesseis Facadas vem sendo bastante comentado nas redes sociais. Os elementos cômicos misturados à viagem no tempo e referências a outros clássicos do terror, como ao personagem Michael Myers, da franquia Halloween, são alguns dos exemplos.

No IMDb, o longa tem nota 6,7, com base em 9,3 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Nahnatchka Khan conquistou 87% da aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro. Segundo o consenso do site, "Dezesseis Facadas pode não tirar o máximo proveito de seu conceito promissor, mas esse mashup de terror e ficção científica que viaja no tempo ainda é agradável no geral".

Confira o trailer oficial de Dezesseis Facadas:

