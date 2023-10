Diamantes do Caos: veja sinopse, elenco e trailer do filme nigeriano

O filme Diamantes do Caos (Ijogbon) estreou na última sexta-feira (13) no catálogo da Netflix e já é um dos destaques da semana, ocupando a quarta posição do Top 10. A trama acompanha um grupo de quatro adolescentes de uma vila rural da Nigéria após descobrirem uma bolsa repleta de diamantes brutos. Com direção de Kunle Afolayan, o projeto é estrelado por Bimbo Manuel e Gabriel Afolayan.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem nigeriano tem roteiro assinado por Tunde Babalola e suas filmagens ocorreram no estado de Oyo, no KAP Film Village and Resort. Para quem gosta das produções de Nollywood, confira, a seguir, mais detalhes de Diamantes do Caos.

Produção nigeriana foca em uma narrativa de aventura sobre amadurecimento — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Diamantes do Caos

Ambientada em uma vila remota no sudoeste da Nigéria, a trama gira em torno de quatro adolescentes que, após encontrarem inesperadamente uma bolsa misteriosa repleta de diamantes brutos dentro, decidem guardar e esconder o tesouro. No entanto, conforme o tempo vai passando, novas pessoas começam a surgir em busca das pedras preciosas, alegando serem as verdadeiras donas dos diamantes. É neste cenário que os jovens irão enfrentar novos perigos.

Elenco de Diamantes do Caos

Estrelado por Bimbo Manuel (O Príncipe Nigeriano) no papel de Kabiesi e Gabriel Afolayan (A Lição de Moremi) interpretando Broda Kasali, o elenco de Diamantes do Caos ainda reúne nomes como Ruby Akubueze (Kasanova) dando vida à Oby, Kayode Ojuolape (Leaked) vivendo Jamiu, Fawaz Aina (Anikulapo) como intérprete de Omooba e o novato Oluwaseyi Ebiesuwa como Ranti.

Longa nigeriano faz parte do acordo de três filmes assinados por Kunle Afolayan com a Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Crítica de Diamantes do Caos

Apesar de estar em alta na plataforma da Netflix, o filme Diamantes do Caos vem tendo um desempenho mediano entre o público e a crítica especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a produção nigeriana tem nota inicial de 5,7, tendo como base apenas 73 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto sequer foi avaliado ainda.

Para a jornalista Ashima Grover, do Leisure Byte, o longa possui "um ritmo rápido o suficiente para assisti-lo de uma só vez", ao mesmo tempo que apresenta "um drama mais sério que se desenrola e realmente nos deixa preocupados com as crianças envolvidas". Onu Stephen, do Premium Times, também segue na linha positiva, destacando "a beleza deste filme que, embora seu enredo seja identificável e familiar, ele é lindamente narrado e interpretado".

Confira o trailer oficial de Diamantes do Caos:

