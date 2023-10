Doona!: conheça sinopse, elenco e trailer do novo K-drama da Netflix

A série Doona! chegou ao catálogo da Netflix na sexta-feira (20) e já é destaque entre os dorameiros de plantão. Baseada no webtoon The Girl Downstairs, de Min Song-ah, a história do K-drama segue um jovem bondoso que, enquanto tenta lidar com a vida universitária, precisa se acostumar com a chegada de sua nova colega de república: uma ex-estrela de K-pop. Com direção de Lee Jung-hyo ( Pousando no Amor ), o projeto leva em seu elenco a idol Bae Suzy e Yang Se-jong.

Com nove episódios, a produção sul-coreana tem o roteiro assinado por Jang Yoo-ha e produção pela Studio Dragon em parceria com a Show Runners e Studio N. Se você gosta de K-dramas com muito romance e embalados por trilhas sonoras de K-pop, confira, a seguir, mais informações sobre Doona!, como sinopse, elenco e repercussão.

K-drama da Netflix é estrelado pela idol Suzy e Yang Se-jong, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

📝Como acessar a Netflix Games? Confira no Fórum do TechTudo

Enredo de Doona!

Seguindo dentro da temática enemies to lovers, a trama gira em torno do jovem Lee Won-joon (Yang Se-jong), um estudante bondoso e comum que tenta lidar com os altos e baixos da vida universitária. No entanto, sua vida se transforma completamente quando ele se muda para uma casa compartilhada onde mora uma bonita e misteriosa ex-estrela do K-pop, Lee Doo-na (Suzy).

Mas as aparências enganam, já que as razões por trás da aposentadoria precoce da jovem na indústria do entretenimento ainda permanecem envoltas em muitos mistérios. É neste cenário que Doo-na acaba chamando a atenção de Won-joon, apesar de sua personalidade arisca e explosiva. E com tantas diferenças em suas vidas, um romance nasce entre eles, transcendendo os limites de seus diferentes mundos.

Elenco de Doona!

Estrelado por Bae Suzy (Apostando Alto) no papel da protagonista Lee Doo-na e Yang Se-jong (A Temperatura do Amor) interpretando o jovem Lee Won-joon, o elenco de Doona! ainda reúne grandes nomes do universo dos K-dramas, como Shin Ha-young (The Good Detective) dando vida à Kim Jin-joo, Park Se-wan (Nunca Duas Vezes) vivendo Choi I-ra e Kim Do-wan (Meu colega de quarto é um Gumiho), que não teve o nome do seu personagem divulgado.

Aguardado pelos fãs de doramas, Doona! promete conquistar os assinantes da Netflix. No review da jornalista Kate Sanchez, do But Why Tho?, ela elogia a produção sul-coreana, ressaltando a importância de uma protagonista vulnerável e com diversas camadas, além de um "final impressionante".

Dorama é uma adaptação do quadrinho The Girl Downstairs, de Min Song-ah — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer oficial de Doona!:

Assista: descubra seis truques para usar na Netflix