EA Sports FC 24 x FIFA 23: o que muda no novo jogo de futebol da franquia

EA Sports FC 24 foi lançado na última sexta-feira (29) e marca o reinício da franquia de esportes da Eletronic Arts , que mudou de nome após o fim da parceria de mais de 30 anos com a Federação Internacional de Futebol (FIFA). O game também trouxe novidades e melhorias em relação ao seu antecessor, FIFA 23 , como movimentos inéditos para os jogadores, novidades no Modo Carreira, licença de novos clubes e de torneios do futebol mundial, que buscam impactar na gameplay e ambientação das partidas.

O EA Sports FC 24 foi lançado na última sexta-feira (29) para consoles Playstation, Xbox, Nintendo Switch e PC — Foto: Divulgação/EA

Hypermotion V

O Hypermotion é a tecnologia já utilizada em edições anteriores do game, que proporciona a captação dos movimentos e de outras animações dos jogadores a partir do uso de câmeras. Para esta versão, mais equipamentos foram utilizados para proporcionar maior precisão para cada personagem, tornando a sua movimentação única comparada a outros atletas. Esses movimentos fazem parte da identidade de cada jogador, representando o seu estilo de jogo. Não à toa, o game apresenta mais de 1.200 estilos de corridas personalizados.

Enquanto o Hypermotion II do FIFA 23 dependia de partidas simuladas para a captura dos movimentos, no EA Sports FC 24 foram utilizados dados volumétricos de mais de 180 partidas de futebol masculino e feminino, principalmente da Premier League, da Champions League e da La Liga, competições de destaque no mundo da bola. As informações coletadas pela empresa Opta garantem que os movimentos do game sejam realistas comparado ao que acontece nos gramados.

O EA Sports FC 24 reproduz movimentos únicos dos jogadores nos gramados, como por exemplo, a finalização do atacante norueguês Erling Haaland — Foto: Divulgação/EA

Tecnologia PlayStyles

Os PlayStyles são as habilidades específicas de cada jogador disponíveis nos diversos modos do EA Sports FC 24, como finalizações, passes, defesas, controle de bola, entre outros. Essa característica é decisiva para definir o melhor jogador caso tenham a mesma nota (overall) e outras qualidades. Ao todo, são 34 PlayStyles divididos em seis Categorias (Marcação, Passe, Controle de Bola, Defesa, Físico e Goleiros). As jogadoras também vão apresentar PlayStyles únicos e movimentos capturados pelo Hypermotion.

Os Playstyles representam habilidades únicas e animações dos jogadores, como a comemoração de gol de Sam Kerr — Foto: Divulgação/EA Sports

Novas funcionalidades e evoluções de Gameplay

O EA Sports FC 24 também apresenta novas funcionalidades de Gameplay, como o passe de precisão com curva para maior controle, o drible em corrida controlado, que permite maior velocidade em pequenos intervalos, o toque de drible em esforço para desviar de um adversário, e o corte de posse para manutenção da bola. Além disso, também foi melhorada a resposta no chute e lançado cinco novos Skill Moves que recriam movimentos realizados pelos melhores jogadores da realidade.

Os Skill Moves contribuem para o ataque efetivo da equipe — Foto: Divulgação/EA Sports

A Frostbite Engine é o motor gráfico responsável por proporcionar uma base sólida para o jogo e uma riqueza de detalhes que torna o game cada vez mais parecido com a realidade dos gramados. Algumas dessas particularidades são o modelo realista dos músculos dos atletas (Sapien), a agitação do uniforme dos jogadores em movimento (GPU Cloth) e a iluminação dos estádios e dos personagens do jogo (GTAO).

Futebol Feminino e Evolução de Cartas no Ultimate Team

O Ultimate Team do EA Sports FC 24 conta com a presença de jogadoras que podem atuar em times mistos em partidas online ou solo. Elas participam de todos os recursos do modo, como os pacotes de cartas, os Desafios de Montagem de Elenco (DME) e a definição de Ídolos ou Heroínas. Inclusive, os ídolos agora também permitem a adição de química ao seu time segundo a liga disputada e a nacionalidade.

Ídolos e Heroes também estão disponíveis para as jogadoras — Foto: Divulgação/EA Sports

Com isso, será possível conquistar cartas de jogadoras que disputam as ligas da Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e Estados Unidos, além daquelas que jogam no Ajax (Holanda), Juventus (Itália), Benfica (Portugal) e alguns outros times ao redor do mundo. A sua utilização no time possibilita novas chances de entrosamento, além de impactar diretamente na pontuação e na química dos atletas da sua equipe.

Cartas de atletas femininas são iguais às tradicionais no Ultimate Team do EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

EA Sports FC 24 também apresenta um sistema de evolução que permite aumentar os atributos dos seus atletas e aperfeiçoar as suas habilidades individuais, a partir de desafios que envolvem passes, assistências e gols. Assim, é possível melhor a sua equipe sem precisar adquirir novas cartas no mercado. Por outro lado, após evoluir um jogador, não é possível negociá-lo no mercado de transferências.

EA Sports FC 24 possibilita a evolução de jogadores no Ultimate Team — Foto: Divulgação/EA Sports

Novos recursos no Modo Carreira

O Modo Carreira do EA Sports FC 24 divide os modos de Treinador e Jogador no game. No Modo Jogador, a novidade é a presença do Agente de Jogador para gerenciar a vida do atleta fora dos gramados. Essa figura é responsável por estabelecer estratégias de acordo com o time desejado para transferência, a partir de objetivos para conquistar pontos e experiência. Essas ações melhoram os seus atributos, garantem sua vaga na equipe titular e acordos de transferência para outros clubes.

Já o Modo Treinador conta com a inclusão de auxiliares em sua comissão técnica que serão responsáveis pela melhoria do desempenho do time e dos atributos de cada atleta, a partir de uma escolha tática, novos recursos de treino e de reforços complementares para as áreas de foco em campo. Algumas dessas escolhas são o “Tiki-Taka”, de Pep Guardiola, o “Gegenpressing” (Contrapressão) de Jürgen Klopp e o “Park the Bus” de José Mourinho.

Cada treinador possui características específicas para aperfeiçoar um time no Modo Carreira — Foto: Divulgação/EA Sports

Novos tipos de AcceleRATE

A nova mecânica de corrida AcelerAÇÃO, ou AcceleRATE, recebeu um upgrade para a versão 2.0 no EA Sports FC 24 apenas nas versões para PS5, Xbox Series X/S e PC. Com isso, os três padrões de corrida existentes dão espaço para sete deles, a partir de níveis híbridos. As corridas Explosiva, Prolongada e Controlada se juntam à Geralmente Explosiva, Explosiva Controlada, Prolongada Controlada e Geralmente Controlada.

Adição da Liga F e da Frauen Bundesliga nos campeonatos femininos

EA Sports FC 24 vai apresentar mais de 30 ligas, com a presença de mais de 700 times e 18 mil jogadores e jogadoras de futebol. Entre as ligas femininas, a nova versão apresenta a Liga F, da Espanha, e a Frauen Bundesliga, da Alemanha, como novidades. O jogo já apresentava as ligas da Inglaterra (Barclays Women’s Super League), da França (D1 Arkema), dos Estados Unidos (National Women’s Super League) e o torneio continental da UEFA (Women's Champions League).

Ligas femininas da Espanha e Alemanha são novidades no EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

