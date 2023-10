EA Sports UFC 5: veja trailer, gameplay e modo carreira do jogo de luta

EA Sports UFC 5 traz lutas ainda mais realistas e intensas com visuais pela engine gráfica Frostbite — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Gameplay de UFC 5

UFC 5 mantém a estrutura básica dos seus antecessores, com socos, chutes e lutas no chão, mas também traz uma grande evolução graças ao novo sistema de danos chamado Real Impact, algo que adiciona mais estratégia às lutas. Esta nova mecânica traz danos autênticos como cortes, hematomas e inchaços que afetam a performance dos lutadores.

Muitos golpes no olho podem diminuir a capacidade defensiva de um lado do corpo, ataques constantes no nariz podem dificultar a recuperação de fôlego, focar nas pernas pode prejudicar o equilíbrio e assim por diante. Dependendo do nível de dano, a luta poderá ser interrompida por um médico que determinará se é possível continuar.

A luta no chão foi simplificada para um novo sistema baseado em transição, no qual jogadores podem trocar de posição de maneira rápida e dinâmica para tentar finalizar seu oponente. Um dos objetivos da equipe de desenvolvedores foi remover os minigames que apareciam durante as lutas no chão, os quais tomavam muito espaço na tela, prejudicavam a imersão e continham movimentos um pouco robóticos. Para completar, há também um novo sistema de replay de nocaute cinematográfico para destacar o ápice do combate.

EA Sports UFC 5 traz lutas realistas com novo sistema de dano e visuais na engine Frostbite de Battlefield 2042

Modos de jogo em UFC 5

No modo carreira do EA Sports UFC 5, jogadores podem criar seu próprio lutador e tentar levá-lo à glória, com novas localidades, cenas e treinamentos. O game terá o retorno do popular personagem treinador Davis para ajudar no preparo dos atletas. Além disso, a lutadora Valentina Shevchenko também aparecerá como uma NPC ajudando em sua jornada. Agora, o modo carreira poderá também ser jogado online para colocar seu lutador contra adversários de todo o mundo no seu nível de habilidade e em diferentes categorias de peso.

EA Sports UFC 5 traz novo modo carreira online além do retorno do treinador Davis e Valentina Shevchenko como NPC

Entre os novos modos está Fight Week, uma série de desafios e atividades baseados em lutas do mundo real, no qual jogadores poderão competir para ganhar itens relacionados a disputas que irão acontecer nos octógonos de verdade. Já o tradicional Fight Now é destinado para os usuários que apenas querem disputar lutas rápidas. Por fim, estão de volta modos favoritos como Backyard, com lutas mais focadas em dano, e o lendário torneio Kumite com um único round de 25 minutos.

Novo replay cinematográfico de nocautes em EA Sports UFC 5 dá ainda mais impacto à conclusão das lutas

Lutadores

A seleção de lutadores de EA Sports UFC 5 trará atletas como: Edson Barboza, Justin Gaethje, Jose Aldo, Sean O'Malley, Max Holloway, Conor McGregor, Israel Adesanya, Jon Jones, Anderson Silva, Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Georges St-Pierre e muitos outros.

Já entre as lutadoras femininas, usuários poderão jogar com Amanda Nunes, Alexa Grasso, Erin Blanchfield, Valentina Shevchenko, Julianna Pena, Joanna Jedrzejczyk, Taila Santos e mais atletas. Há ainda lutadores especiais como bônus de pré-venda e DLC como Fedor Emelianenko, Muhammad Ali e Mike Tyson.

