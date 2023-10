EA Sports WRC: veja gameplay e requisitos do jogo de corrida de rali

O lançamento de game de corrida está agendado para o dia 3 de novembro, disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC (via Steam , Epic Games Store e EA App ), com a opção de pré-compra que permitirá aos jogadores acesso a partir de 31 de outubro, além de conteúdos exclusivos. A seguir, confira detalhes sobre gameplay e requisitos de EA Sports WRC.

👉 Quais são os melhores jogos de corrida na sua opinião? Opine no Fórum do TechTudo

EA Sports WRC traz uma mudança fundamental com a adoção do motor Unreal Game, substituindo a tecnologia Ego que sustentou os jogos da Codemasters por 16 anos. A ideia é aprimorar a física do game para proporcionar estágios mais longos e detalhados, cobrindo 18 locais oficiais do Mundial de Rali, com mais de 600 km de terrenos desafiadores, incluindo asfalto, cascalho e neve.