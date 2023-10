Endless Dungeon: veja história, gameplay e requisitos do roguelite de ação

Endless Dungeon é um roguelite em que os jogadores, sozinhos ou em multiplayer cooperativo, comandam um grupo de heróis tentando escapar de uma estação espacial infestada de monstros. Desenvolvido pela Amplitude Studios e publicado pela SEGA, o jogo é uma espécie de sucessor espiritual de Dungeons of the Endless, que combina as bases do seu antecessor com tiroteio e defesa de torres.