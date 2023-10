Fechadura digital Intelbras FR 101 é boa? Conheça o eletrônico

A fechadura digital Intelbras FR 101 é um modelo que promete adicionar mais segurança ao acessar os ambientes. Lançado no mercado brasileiro em 2019, o produto pode ser utilizado em diversos ambientes, como quartos, escritórios e até mesmo na porta principal da casa. A proposta do equipamento de segurança é substituir as trancas comuns com chaves pela tecnologia do acesso por senha. O modelo pode ser adquirido a partir de R$ 423.

A Intelbras FR 101 conta com um teclado numérico touchscreen para digitar a senha de acesso. O dispositivo tem funcionamento simples e baixo consumo de energia, sendo necessárias apenas pilhas para o seu funcionamento. A fim de auxiliar os consumidores interessados em adquirir o produto, o TechTudo preparou o guia a seguir, que descreve os principais pontos da ficha técnica e também as características e funcionalidades.

Intelbras FR 101 — Foto: Divulgação/Intelbras

Ficha técnica da fechadura digital Intelbras FR 101

Lançamento no Brasil: 2019

Tensão de alimentação: 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA)

Tensão de alimentação de emergência: 9 Vdc (1 bateria alcalina)

Autonomia das pilhas: 1 ano para 10 acessos diários

Tipo de identificação: Senha numérica

Capacidade máxima de senhas: 4 (4 a 12 dígitos)

Espessura da porta: 25 a 50 mm

Dimensões unidade externa: 7,2 cm de largura, 17,8 cm de altura e 1,8 cm de profundidade

Dimensões unidade interna: 16,6 cm de largura, 8,9 cm de altura e 3,8 cm de profundidade

Design

A fechadura digital FR 101 da Intelbras é um modelo discreto para ser instalado em portas com espessura de 25 a 50 mm. O dispositivo tem um visual moderno com acabamentos cromados e em black piano, o que confere características premium em sua parte externa. O display sensível ao toque conta com um teclado numérico retroiluminado para digitar a senha de acesso.

O modelo de sobrepor não substitui a maçaneta da porta. Assim, o produto busca oferecer uma segurança adicional para o travamento. A unidade externa da fechadura tem um tamanho compacto com as seguintes dimensões: 7,2 cm de largura, 17,8 cm de altura e 1,8 cm de profundidade.

A parte interna da fechadura digital Intebras FR 101 conta com duas peças — Foto: Divulgação/Intelbras

O dispositivo ainda conta com uma unidade interna, responsável pelo travamento da porta e também onde estão localizadas as baterias, além de um batente. A unidade interna é na cor preta e tem 16,6 cm de largura, 8,9 cm de altura e 3,8 cm de profundidade. O peso é de 713 gramas e está dentro do padrão de dimensões desses aparelhos. O batente é simples e apresenta 2,8 cm de largura, 12,4 cm de altura e 2,4 cm de profundidade.

Recursos

O modelo Intebras FR 101 apresenta um painel sensível ao toque para digitar a senha — Foto: Divulgação/Intelbras

Como já foi abordado, a fechadura digital Intelbras FR 101 é um modelo de sobrepor. Na prática, o dispositivo não substitui as maçanetas de portas, mas consegue acrescentar mais segurança para acessar ambientes. Com isso, é possível usar o aparelho em portas de ambientes diversos: escritórios, quartos, closets e até mesmo para o acesso principal da casa.

A fechadura digital permite que o usuário faça o cadastro de até quatro senhas no teclado touch. Assim, é possível ter controle sobre quem está autorizado a acessar o ambiente. Caso tenha dúvidas se trancou a porta, a fechadura da Intelbras tem um sensor programável que trava automaticamente a porta assim que ela é fechada. É possível definir o tempo na programação do acessório de segurança.

Um aviso sonoro é emitido pela fechadura digital quando alguém erra a senha de acesso em até cinco vezes consecutivas. O recurso promete mais segurança para o usuário, pois avisa quando alguém não permitido está tentando acessar o local. O mesmo aviso é emitido quando tentam violar a fechadura.

Consumo

A fechadura digital Intelbras FR 101 tem baixo consumo energético — Foto: Divulgação/Intelbras

Com baixo consumo energético, a fechadura digital Intelbras FR 101 é um modelo alimentado por pilhas comuns do modelo AA. Segundo a fabricante, a autonomia pode alcançar até um ano de uso com cerca de dez acessos diários. A tecnologia envolve pouco gasto energético por conta de seu sistema simples. Sua tensão de alimentação é de 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA).

Quando as pilhas utilizadas no aparelho acabam, é possível usar uma bateria de 9 V para ligar a fechadura, digitar a senha e destrancar a porta. A carga é feita na parte inferior da unidade externa do acessório de segurança. A tensão de alimentação de emergência é de 9 Vdc (1 bateria alcalina).

Preço e garantia

A fechadura digital Intelbras FR 101 se apresenta como uma solução prática para garantir mais segurança no acesso de ambientes. No site oficial da marca é possível encontrar o modelo por R$ 469. Apesar da fabricante afirmar que o aparelho de segurança é de fácil instalação, um pacote de instalação realizado por um técnico da Intelbras é vendido separadamente por R$ 280.

É possível adquirir a fechadura digital por um preço menor na Amazon, onde os consumidores encontram ao modelo por a partir de R$ 423. O aparelho tem um ano de garantia contra eventuais vícios técnicos de fabricação.

Concorrentes

No mercado nacional, algumas opções de fechaduras digitais concorrem com a Intelbras FR 101. Um modelo com funções similares é a SL 120, da Papaiz. Também com design discreto na cor preto fosco, o dispositivo de segurança conta com um painel touch para o cadastro de até 31 usuários com senhas. Na Amazon, o aparelho é visto por cifras que partem de R$ 419.

Um modelo um pouco mais completo é a FWND-01, da Intelar. Além da possibilidade de acessar os ambientes utilizando senha, o aparelho permite abertura com impressão digital ou pelo aplicativo de smartphone. Outro diferencial é que a fechadura vem com uma maçaneta. Na Amazon, o modelo é visto por R$ 559.

