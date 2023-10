Forza Motorsport: veja gameplay e requisitos do simulador de corrida

Forza Motorsport (2023) é o novo simulador de corrida da Xbox , desenvolvido pela Turn 10 para Windows (via Steam e Microsoft Store), Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox Game Pass (console, PC e Cloud Gaming ). Com gráficos atualizados, o game permite que os jogadores pilotem uma centenas de carros em uma seleção de pistas detalhadas e baseadas em circuitos reais. Além disso, o título traz ênfase na física realista dos veículos e na progressão. Confira, a seguir, mais detalhes sobre gameplay e requisitos para jogar no computador.

Forza Motorsport é o novo simulador de corrida realista para PC e Xbox — Foto: Divulgação/Forza.net

Modos de Jogo

Forza Motorsport apresenta um Modo Carreira reformulado, retornando às raízes da franquia. Os jogadores começam com carros mais lentos e, com o tempo, avançam para veículos mais velozes. Essa progressão é dividida em "tours", que impõem restrições com base na classe, nacionalidade e desempenho dos carros. Inicialmente, cada tour compreende cinco copas, totalizando 25 corridas para curtir em primeira ou terceira pessoa.

Em Forza Motorsport, você pode competir em veículos velozes em primeira ou terceria pessoa — Foto: Reprodução/Steam

Por sua vez, o Modo Multiplayer também passou por mudanças significativas. Agora, é possível desfrutar de sessões completas de treino livre e qualificação, seguindo um calendário de corridas do mundo real. Existem dois tipos de eventos: Spec Series, com carros pré-ajustados e nivelados entre si, e Open Series, onde os jogadores pode levar o carro de sua preferência. Além disso, há ainda a opção de criar lobbies personalizados.

20 circuitos no lançamento

São 20 pistas disponíveis no lançamento, incluindo Indianapolis Motor Speedway, Circuit de Spa Francorchamps e Silverstone. Estes circuitos contam com novas técnicas de geração procedural para a ambientação das pistas e efeitos dinâmicos de horário do dia. Por sinal, as condições da pista, como a posição do sol, a temperatura do asfalto e o ambiente, têm um impacto direto na aderência dos carros — o que torna a experiência ainda mais realista.

Forza Motorsport conta com um sistema de clima dinâmico — Foto: Reprodução/Forza YouTube

Mais de 500 carros disponívies

Entre a lista de mais de 500 carros, estão o BMW M8 GTE, o Nissan 370Z Nismo e o Lamborghini Huracan EVO, além de veículos de marcas renomadas como Audi, Ferrari, Mercedes e Porsche. À medida que competem, os players adquirem Pontos de Carro, que funcionam como pontos de atributos de RPGs. Eles podem ser usados para desbloquear melhorias de desempenho específicas, como dirigibilidade, velocidade máxima e aceleração.

Abaixo, veja a gameplay de Forza Motorsport nas corridas iniciais:

Requisitos mínimos