FSR 3.0: entenda como tecnologia pode melhorar sua experiência com games

No momento, a tecnologia se limita aos jogos Forspoken e Immortals of Aveum, mas também deve chegar aos consoles mais recentes do mercado, como Playstation 5 e Xbox Series X|S. Neste guia, o TechTudo explica mais sobre o recurso e como você pode utilizá-lo em sua placa AMD e até mesmo em sua GPU da Nvidia. Confira a seguir.

Nova tecnologia da AMD promete impulsionar desempenho em jogos. — Foto: Divulgação/AMD

📝 Quanto custa um PC gamer? Veja no Fórum do TechTudo

O que é o FSR 3?

O FSR 3 é a nova versão do recurso de otimização de GPUs da AMD. Porém, diferente do DLSS da Nvidia (que tem proposta similar), a tecnologia da AMD não é exclusiva para placas da fabricante. Ela é compatível, inclusive, com modelos concorrentes.

O que o recurso faz é renderizar os jogos em uma resolução nativa menor. A ação é feita por meio da tecnologia de upscalling, que entrega os quadros (frames) em uma resolução maior. Isso diminui a exigência de desempenho da GPU e faz com que o framerate (taxa de quadros) também seja maior.

O grande diferencial da versão 3 do FSR é que, agora, assim como o DLSS, o recurso conta com a função de geração de quadros. Em placas compatíveis, vai permitir que a GPU crie quadros intermediários entre aqueles que serão exibidos. Sendo assim, vai proporcionar mais fluidez.

Quais placas são compatíveis com o recurso?

Todos os recursos do FSR 3 (upscalling + geração de quadros) estão disponíveis para placas da linha AMD Radeon RX 5700 ou superiores, assim como para modelos da Nvidia de série Gerforce RTX 20 ou superiores. Já o modo upscalling (apenas) do FSR 3 pode ser utilizado em placas como AMD Radeon RX 590 ou superiores, assim como modelos concorrentes da série Nvidia Geforce 10 ou superiores.

AMD Radeon RX 5700 é uma das placas com suporte total ao FSR 3 — Foto: Divulgação/AMD

Quais jogos são compatíveis?

Atualmente, de forma nativa, apenas dois jogos já contam com compatibilidade completa para o recurso: Forspoken, da Square Enix, e Immortals of Aveum, da EA. O primeiro é um jogo de ação em terceira pessoa; o segundo, um FPS de magia com uma bela cinematografia. Os jogadores podem definir como o FSR 3 deve se comportar nas configurações gráficas dos games.

Como habilitar o recurso?

Se você tem uma placa da AMD compatível, o primeiro passo é realizar o download da versão mais recente do driver. Além disso, para utilizar o recurso em um dos jogos compatíveis, também é importante que o game esteja devidamente atualizado.

Para as placas da AMD, ainda existe a possibilidade de habilitar o recurso por meio do software de gerenciamento da GPU. Dessa maneira, o recurso é executado em todos os títulos compatíveis e também com alguns jogos que nativamente não contam com o suporte, mas que prometem ter ganhos em performance com o recurso ativado.

A AMD já revelou alguns dos próximos jogos que vão receber o recurso, com títulos como Avatar: Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Warhammer II: Space Marine, Frostpunk 2, Black Myth: Wukong, entre outros.

FSR 3 promete otimizar em até quase quatro vezes a taxa de quadros — Foto: Divulgação/AMD

Além dos PCs

O recurso também deve chegar aos consoles mais recentes do mercado, como Playstation 5 e Xbox Series X|S. Ainda não há prazo definido para a chegada do recurso, mas os consoles devem se beneficiar bastante do FSR 3, fazendo com que títulos possam facilmente superar os 60 quadros por segundo. Vale lembrar que tanto os consoles Xbox Series X|S quanto o Playstation 5 utilizam uma plataforma da AMD com arquitetura RDNA2 ou equivalente.

Com informações de CustomPC e VideoCardz

Como escolher a placa de vídeo certa para o PC?