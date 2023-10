O Galaxy Buds FE é um fone de ouvido fabricado pela Samsung que está disponível no Brasil desde a última sexta-feira (27) . O dispositivo se caracteriza por combinar recursos premium como cancelamento de ruído ativo (ANC) a um valor acessível em comparação aos fones de ouvido top de linha ofertados pela fabricante sul-coreana. Com o preço sugerido de R$ 699, o produto está sendo comercializado no site da empresa a um valor promocional de R$ 629. Ele também aparece por R$ 699 na Amazon e R$ 698 no Mercado Livre .

Assim como outros produtos da linha "Fan Edition", O Galaxy Buds FE foi lançado com recursos de alto desempenho e adequações de materiais para se enquadrar em preços mais acessíveis que o Galaxy Buds 2 Pro, por exemplo. Confira abaixo os principais atributos e recursos do Samsung Galaxy Buds FE.

Galaxy Buds FE: veja preço e ficha técnica em detalhes do fone de ouvido — Foto: Gisele Barros/TechTudo

Ficha técnica do Galaxy Buds FE

Lançamento no Brasil: outubro de 2023

Preço: A partir de R$ 629

Peso: 5,6 g

Cores: Grafite e Branco

Versão do Bluetooth: Bluetooth v5.2

Sensores : Sensor Hall, Sensor de proximidade, Sensor de toque

Numero de microfones: 6

Capacidade da bateria: 60 mAh (fone de ouvido) e 479 mAh (estojo)

Durabilidade da bateria: até 30 horas

Design

O design do Galaxy Buds FE é marcado pela reintrodução das pontas das asas semelhantes às que existem no Galaxy Buds+ , lançado em 2020. Por conta disso, o dispositivo pode oferecer um ajuste seguro e confortável, evitando a necessidade de reajustes constantes mesmo durante a pratica de exercícios físicos. A área de toque é plana, o que pode minimizar a possibilidade de toques involuntários, como os que acontecem nas linhas Buds2 e Buds Pro.

Galaxy Buds FE — Foto: Divulgação/Samsung

O formato da case do Galaxy Buds FE é quadrado com as quinas arredondadas, seguindo o mesmo design usado pelo Galaxy Buds 2 Pro. O estojo também possui porta de carregamento no padrão USB-C, indicadores de carga e bateria nas partes interna e externa, contatos metálicos para cada fone de ouvido e um recorte para encaixar os dedos na hora de abrir.

O formato da case do Galaxy Buds FE é quadrado com as quinas arredondadas — Foto: Gisele Barros/TechTudo

No Brasil, tanto os fones de ouvido quanto o estojo de carregamento foram lançados apenas nas cores grafite e branca. O dispositivo também acompanha ponteiras de silicone nos tamanhos P, M e G e abas nos tamanhos P/M e M/G.

Funcionalidades

No que diz respeito às funcionalidades, a principal novidade trazida pelo Galaxy Buds FE é o cancelamento de ruído ativo, ou ANC na sigla em inglês. Esta tecnologia, também encontrada nos fones mais caros da Samsung, é essencialmente útil para isolar a audição de interferências externas indesejáveis, tornando a escuta de músicas uma experiência mais imersiva e concentrada. De acordo com a empresa, o ANC do dispositivo é capaz de bloquear até 98% dos ruídos externos.

Parte interna do Galaxy Buds FE — Foto: Divulgação/Samsung

Com função inversa ao ANC, o modo som ambiente é outro recurso que se notabiliza no Buds FE. Essa funcionalidade é usada justamente para que o usuário possa ouvir o som ambiente, ou a voz de outra pessoa, enquanto utiliza os fones. Isso é essencialmente interessante quando o usuário precisa estar atento ao ambiente ao seu redor.

O Samsung Galaxy Buds FE também conta com a tecnologia Deep Neutral Network, que faz uso de Inteligência Artificial para identificar e separar a voz de ruídos externos e, assim, melhorar a qualidade das ligações. Além disso, o dispositivo também conta com Bluetooth 5.2 e sensores de proximidade e classificação IPX2, que oferece proteção suficiente contra pequenos respingos de água. Isso significa que o dispositivo não pode ser submerso, mas que deve continuar funcionando normalmente se exposto a pingos de chuva.

Qualidade de Som

Com um único driver dinâmico de 6,5 mm, a qualidade de som oferecida pelo Samsung Galaxy Buds FE pode ser surpreendentemente boa. A partir desse alto-falante, o dispositivo deve alcançar um volume suficientemente alto, com um perfil de som limpo com uma nota mais leve nos graves. Isso significa que mesmo sem um palco sonoro muito amplo, o Buds FE oferece uma boa experiência auditiva, fazendo com que a maioria das músicas soe bem ao ouvido do usuário.

Além disso, o aplicativo Galaxy Wearable fornece ao usuário a possibilidade de personalizar com agilidade as configurações de som do Galaxy Buds através de um dispositivo Samsung Galaxy. O software conta com uma gama de recursos que vai desde o equalizador à ativação da Bixby por Voz.

Bateria

O Galaxy Buds FE também se destaca no que diz respeito a duração de bateria. De acordo com a fabricante, testes internos mostram que o dispositivo possui até 8,5 horas de bateria em uso constante, chegando a 30 horas quando incluso o estojo de carregamento com o ANC desligado. Já com o recurso de cancelamento de ruído ativado, os fones chegam a até 6 horas de autonomia que aliados a case podem chegar a até 21 horas de uso sem que seja necessário ligá-los a tomada.

Case do Galaxy Buds FE em imagem anteriormente vazada — Foto: Reprodução/WinFuture

Essas classificações são, inclusive, melhores do que as encontradas em modelos top de linha como o Galaxy Buds 2 e o Buds 2 Pro. Isso provavelmente pode ser explicado pela capacidade de bateria do Buds FE que atinge 60 mAh, enquanto a dos outros dispositivos da linha chega apenas a 53 mAh.

Preço e garantia

Como dito anteriormente, apesar de não se tratarem de fones absolutamente baratos, o Galaxy Buds FE possui um preço relativamente baixo levando em consideração a qualidade de suas configurações. Dito isso, o fone possui preço sugerido de R$ 699, mas está sendo comercializado no site oficial da Samsung a um valor promocional de R$ 629 quando pago a vista. No que diz respeito à garantia, a empresa oferece planos que fornecem desde garantia estendida a proteção contra roubo e furtos. O lançamento também pode ser adquirido na Amazon por R$ 699 e no Mercado Livre por R$ 698.

Principais concorrentes

Uma boa alternativa ao Galaxy Buds FE é o JBL Tuor Pro+. Além do dispositivo estar na mesma faixa de preço do produto da Samsung, o Tuor Pro+ também possui um bom cancelamento de ruído ativo (ANC) e leva vantagem no quesito bateria, alcançando até de 32 horas de autonomia. O modelo está sendo comercializado na Amazon por R$ 648 e no Mercado Livre por R$ 656.

Fone de Ouvido Bluetooth da JBL é um concorrente do Galaxy Buds FE — Foto: Reprodução/Amazon

O Sony WF-C500 Truly Wireless, apesar de não possuir ANC como o Buds FE, também está ne mesma faixa de preço com outros recursos interessantes. Entre as funcionalidades que se destacam nesse modelo estão o o áudio de realidade 360 e uma maior proteção a umidade atestada pela classificação IPX4. O dispositivo está disponível na Amazon por R$ 590 e por R$ 558 no Mercado Livre.

Sony Fones de ouvido intra-auriculares WF-C500 Truly Wireless Bluetooth — Foto: Divulgação/Amazon

