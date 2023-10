Gloomhaven: veja gameplay e requisitos da versão digital do RPG tático

Inicialmente lançado em 2021 para PC e Mac ( via Steam ), o título também está disponível para os consoles Nintendo Switch , Xbox One , Xbox Series X e Xbox Series S . A seguir, confira mais detalhes sobre gameplay e requisitos da versão digital do RPG.

Também é importante destacar a amplitude de conteúdo disponível, com um total de 17 classes jogáveis para os players escolherem. A campanha principal conta com 95 missões, cada uma com seus próprios objetivos e desafios. Além disso, o modo Mestre de Guilda expande ainda mais a experiência com mais de 160 missões.