Google Pixel 7 Pro é bom? Veja preço e ficha técnica do celular

O Pixel 7 Pro é um celular topo de linha do Google lançado em 2022. O modelo, que roda Android puro, se destaca pela tela de 6,7 polegadas de altíssima resolução e pelo conjunto de câmera triplo de até 50 megapixels lotado de recursos. Além disso, o smartphone também promete performance de ponta graças à presença do processador Tensor G2, desenvolvido pelo próprio Google. Assim como todos os aparelhos da linha Pixel, o Pixel 7 Pro também não foi lançado oficialmente no Brasil. Seu preço no exterior é de US$ 899, ou cerca de R$ 4,7 mil, de acordo com a cotação atual da moeda. Nas linhas a seguir, veja a ficha técnica completa e detalhes do Pixel 7 Pro.

Pixel 7 Pro foi lançado em outubro de 2022 — Foto: Divulgação/Google

📝 Android travando muito: como deixar mais rápido? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Ficha técnica do Google Pixel 7 Pro

Tela: LPTO OLED de 6,7 polegadas

Resolução da tela: QHD+ (1.440 x 3.120 pixels)

Câmera traseira: 50 megapixels + 48 MP + 12 MP

Câmera selfie: 10.8 MP

Sistema operacional: Android 12

Processador: Google Tensor G2

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: não

Bateria: 5.000 mAh

Dimensões: 162,9 x 76,6 x 8,9 mm

Peso: 212 gramas

Cores: preto, branco e cinza

Lançamento: outubro de 2022

Preço de lançamento: US$ 899 (R$ 4,7 mil)

Design e cores

O celular Pixel 7 Pro não foge ao design característico da coleção Pixel, cujos modelos são sempre feitos com cores neutras, acabamento premium e uma faixa horizontal na parte traseira, que abriga o conjunto de câmera e o flash. O aparelho do Google tem linhas mais retas e cantos menos arredondados do que os produtos da concorrência.

PIxel 7 Pro foi lançado em três opções de cores: preto, branco e cinza — Foto: Divulgação/Google

A parte dianteira do dispositivo traz um pequeno ponto no alto da tela para acolher a câmera para selfies, sem a presença do antigo entalhe, e um display quase sem moldura, que ocupa praticamente toda a superfície. O Pixel 7 é apresentado em três opções de cores: preto, branco e cinza— ou, como a fabricante prefere chamar, obsidiana, gelo e avelã.

Tela

A tela do tipo LPTO OLED do Pixel 7 Pro tem 6,7 polegadas, com resolução QHD+ (1.440 x 3.120 pixels), que é muito maior do que o Full HD tradicional. Chama a atenção o fato de o display ter 551 pontos por pixel (ppi, na sigla em inglês) de densidade — algo muito acima do que é praticado pelo mercado. O número deve garantir imagens com melhor definição, sem os famosos serrilhados em ícones e nos cantos da interface.

Pixel 7 Pro traz tela OLED de alta resolução — Foto: Divulgação/Google

Vale ressaltar que a tela possui 120 Hz de taxa de atualização — atributo muito cobiçado por gamers que buscam jogar em alto nível e querem transições mais rápidas. A ficha técnica também inclui brilho máximo de até 1.500 nits, o que pode torná-lo ideal para uso sob o sol forte, sem que a claridade excessiva atrapalhe.

No mais, de acordo com o site oficial, o hardware tem suporte para HDR, consegue exibir até 16 milhões de cores, e tem proteção Corning Gorilla Glass Victus, uma das mais resistentes contra arranhões e quedas hoje em dia.

Câmera (principal e frontal)

O Google investe bastante na qualidade das câmeras da linha Pixel, para servir como referência para as outras empresas. O Pixel 7 Pro é equipado com uma câmera principal de 50 megapixels, outra teleobjetiva de 48 MP e uma uma ultrawide de 12 MP, com foco automático.

Ao mesmo tempo em que o Pixel 7 Pro é um celular topo de linha, também é um portfólio da capacidade dos telefones Android. Por isso, o aparelho sai de fábrica com dezenas de recursos de câmera, como panorama, modo retrato e macro, além de ferramentas para melhorar as fotos noturnas e apagar objetos da cena.

Pixel 7 Pro tem um conjunto triplo de câmera — Foto: Divulgação/Google

Quanto aos recursos de vídeo, o modelo pode ser capaz de filmar em resolução 4K com até 60 quadros por segundo nas duas câmeras. Na câmera frontal, por sua vez, o celular apresenta um sensor com 10.8 MP, além de ferramentas cinemáticas e de timelapse, para a criação de vídeos autorais e vlogs.

Armazenamento e desempenho

O Pixel 7 Pro vem equipado com o processador Tensor G2, fabricado pelo próprio Google. Segundo a descrição oficial, o chipset é poderoso e tem recursos focados em fotografia e vídeo. O hardware também está preparado com todos os mecanismos de Inteligência Artificial (IA) do Google.

Para trabalhar com o processador, o Google separou 2 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Curiosamente, apesar de a RAM ser maior do que a de muitos modelos topo de linha de outras fabricantes, o espaço interno não acompanhou a evolução de outros celulares premium, que atingem a marca dos 512 GB e até 1 TB de capacidade, como o iPhone 14 Pro Max da Apple.

Pixel 7 Pro em comparação ao Pixel 7 padrão — Foto: Divulgação/Google

Bateria

A bateria do Pixel 7 Pro tem 5.000 mAh de capacidade típica e promete entregar uma autonomia de mais de 24 horas de uso. Entretanto, se o usuário selecionar a opção “Extreme Battery Saver”, que tem a finalidade de economizar ao máximo a energia gasta pelo hardware, o tempo de uso do aparelho pode subir para até 72 horas. Ele tem suporte para carregamento rápido de 30 W.

Versão do sistema e recursos extras

O Pixel 7 Pro sai de fábrica com o Android 12 puro instalado, trazendo apenas os recursos do Google. Este, aliás, é um dos principais atrativos da linha de celulares, principalmente porque a empresa promete até cinco anos de atualização.

O aparelho traz sensor biométrico e de reconhecimento facial como as suas principais ferramentas de segurança, é equipado com alto-falantes estéreos, três microfones e possui técnica de cancelamento de ruído. Além disso, há a presença das conexões 5G e Wi-Fi 6.

Conjunto Pixel 7 lançado ao mesmo tempo em 2022, todos vendidos separadamente — Foto: Divulgação/Google

Preço e onde comprar

Indisponível de forma oficial no Brasil, o Pixel 7 Pro só poderá ser adquirido por meio de importadoras. Portanto, o consumidor deverá ficar atento à validade da nota fiscal e às taxas de importação, que correspondem a 60% do valor do produto. É preciso lembrar também que, ao comprar um produto importado, o usuário não tem acesso às condições de pós-venda, como garantia e assistência técnica gratuita.

O Pixel 7 Pro foi lançado nos Estados Unidos e em alguns países selecionados pelo preço de US$ 899, ou cerca de R$ 4.674,80 segundo a cotação atual, sem os impostos.

Com informações de Google Store e Google Blog

🎥 Como atualizar seu celular Android e ter a versão mais recente do sistema