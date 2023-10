GTA 6: anúncio, data de lançamento, trailer e memes; veja rumores do jogo

GTA 6 , aguardada sequência da Rockstar Games , foi alvo de vários rumores recentes sobre seu possível anúncio, classificação etária, trailer e data de lançamento. Muitos jogadores ansiosos por novidades do game têm expressado suas expectativas nas redes sociais, seguindo informações de supostos insiders e brincando com memes sobre a demora do anúncio.

Vale lembrar que GTA 6 foi confirmado oficialmente pela Rockstar Games em fevereiro de 2022 e, por enquanto, não recebeu mais detalhes como data ou plataformas, mas é esperado que saia no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Pensando nisso, o TechTudo reuniu alguns dos principais rumores que estão circulando sobre o jogo e a repercussão recente nas redes sociais. Confira:

Em vídeos vazados, GTA 6 tem protagonista feminina revelada e detalhes de gameplay — Foto: Reprodução/YouTube

Anúncio em breve?

Dois rumores que ganharam força recentemente envolvem o anúncio oficial de GTA 6 nesta terça-feira (24) ou quinta-feira (26). A data de terça foi anunciada por um perfil não-oficial na rede social X (antigo Twitter) chamado GTA6Plus. A conta afirmou que a Rockstar Games tem um grande histórico de anúncios em terças-feiras no mês de outubro e que poderíamos esperar por novidades neste dia 24.

Por outro lado, um autointitulado insider da indústria chamado Chris Marx, que no passado vazou informações sobre Payday 3 e Dragon's Dogma, postou que o anúncio seria feito no dia 26 e que o game teria lançamento simultâneo nos consoles e PC.

Rumores sobre GTA 6 foram espalhados nos últimos dias e jogadores acreditam que game possa ser anunciado em breve — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Quando GTA 6 deve sair?

GTA 6 pode ser lançado na época de festas no ano de 2024. A informação vem de um insider chamado Tez2, especialmente confiável em assuntos da Rockstar Games. Segundo ele, a empresa estaria planejando lançar o título na época de festas no ano de 2024. No entanto, essa previsão não inclui possíveis problemas no desenvolvimento e atrasos, algo comuns em projetos de grande escala e que poderia empurrar o lançamento para 2025 ou 2026.

Por enquanto data mais provável para lançamento de GTA 6 é prevista para o final de 2024 por insider — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Classificação etária na Austrália

Outro acontecimento que deu força aos rumores de GTA 6 foi uma suposta classificação etária vazada no órgão de classificação de games da Austrália, o Australian Classification Board (ACB). Normalmente, os títulos são listados quando estão mais próximos de seu lançamento ou anúncio oficial, sendo comum que órgãos de todo o mundo vazem novidades sobre games no processo.

No entanto, o site PCGamesN entrou em contato com o órgão e descobriu que se tratava de uma classificação falsa, enviada por terceiros e não pela Rockstar Games. O processo da ACB não parece exigir que o autor comprove ser o detentor do jogo para obter uma classificação etária. Apesar disso, é preciso pagar uma taxa de 1.200 dólares australianos, algo em torno de R$ 3.812 - um valor alto para uma "pegadinha".

Classificação etária de GTA 6 em órgão da Austrália não foi feita pela Rockstar Games, mas enganou usuários — Foto: Divulgação/Rockstar

Possível trailer

Já no Reddit, um rumor surgiu nos últimos dias sobre um homem supostamente casado com uma funcionária da Rockstar Games que teria visto o trailer de anúncio de GTA 6. Ele afirmou que sabia vários detalhes, desde a trilha sonora com a música "That's All", do Genesis, até cenas específicas com os protagonistas chamados Jason e Lucia em momentos cheios de ação. Segundo o usuário, como os moderadores no Reddit não permitem rumores totalmente infundados, foi necessário fornecer provas de que pelo menos sua história era provável.

Usuário na rede social Reddit afirma que sua esposa trabalha na Rockstar Games e viu o trailer de GTA 6 — Foto: Reprodução/Rockstar Games

O grande vazamento

A Rockstar Games foi vítima de um grande vazamento em 18 de setembro de 2022, no qual foram divulgados dezenas de vídeos de GTA 6 na Internet. Inicialmente, muitos usuários duvidaram da veracidade dos vídeos, mas o jornalista Jason Schreier, conhecido por cobrir vazamentos, confirmou que eram reais.

Por se tratar de um jogo ainda em desenvolvimento, os trechos de gameplay não eram muito impressionantes, mas demonstravam novas mecânicas de assalto e confirmavam detalhes como os protagonistas Jason e Lucia, além de um retorno a Vice City - famosa cidade de GTA: Vice City. A produtora chegou a confirmar o vazamento, mas não comentou nada sobre o game ou o conteúdo mostrado.

Vazamento de GTA 6 revelou dezenas de vídeos do jogo da Rockstar Games ainda em desenvolvimento — Foto: Reprodução/YouTube

Reações e memes

Muitos usuários estão fazendo postagens nas redes sociais brincando com a demora de lançamento do GTA 6. Alguns dizem que a Rockstar Games prefere fazer qualquer coisa ao invés de anunciar o jogo, e que já estarão velhos quando o game finalmente for mostrado. Veja alguns comentários:

