Hametsu no Oukoku: veja sinopse, personagens e onde assistir ao anime

Hametsu no Oukoku, anime também conhecido como The Kingdoms of Ruin, está atualmente disponível no Crunchyroll . A trama segue um jovem que é aprendiz de uma bruxa e jura vingança aos humanos após a morte de sua mentora. O primeiro episódio da animação foi lançado no último sábado (7) e conta com dublagem original de Kaito Ishikawa e Ryoko Shiraishi. Baseado no mangá homônimo de Yoruhashi, o projeto tem direção de Keitaro Motonaga e é produzido pela Yokohama Animation Laboratory.

Com novos capítulos lançados toda sexta-feira no streaming, o anime ainda tem roteiro assinado por Takamitsu Kono. Se você é fã de animes japoneses, veja, a seguir, mais informações sobre Hametsu no Oukoku, como sinopse, dublagem e repercussão.

Hametsu no Oukoku (The Kingdoms of Ruin): veja o anime japonês online; produção é adaptada do mangá de Yoruhashi — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Sinopse de Hametsu no Oukoku

Num universo onde ciência e magia coexistem, as bruxas outrora possuíam grande importância por abençoarem a humanidade com sabedoria e paz. Atualmente, no entanto, seus poderes são vistos como ameaças, de forma que são consideradas inimigas da raça humana. Assim, a prática de caça às bruxas se tornou algo comum e dominante.

É neste cenário que surge o jovem humano Adonis, um aprendiz de feitiçaria que foi criado por uma bruxa chamada Chloe. Quando ela é assassinada, porém, o garoto jura vingança contra humanidade pela perda precoce de sua amada mentora.

Dublagem de Hametsu no Oukoku

O elenco de dubladores originais de Hametsu no Oukoku é estrelado por Kaito Ishikawa (Haikyu!!), na voz do protagonista Adonis, e Ryoko Shiraishi (Yu-Gi-Oh! Zexal II), que interpreta a bruxa Chloe. Além deles, também estão presentes nomes como Azumi Waki (Kuma Kuma Kuma Bear Punch!) vivendo Doroka, Satoshi Hino (Naruto) dublando Yamato, Hikaru Tono (UniteUp!) como intérprete de Yuki e Kishō Taniyama (Crepúsculo) como Shirousagi.

Repercussão da crítica

Apesar de ter só um episódio disponibilizado, Hametsu no Oukoku está com uma performance positiva entre o público e a imprensa especializada. No agregador IMDb, a série tem inicialmente nota 8,9. Já no My Anime List, a adaptação conquistou a pontuação 7 de 10.

Sobre as reviews internacionais, o But Why Tho? publicou uma análise do projeto. Para a jornalista Kate Sánchez, a produção nipônica "é uma loucura", além de apresentar uma narrativa "sombria e cruel [...] com muito mais ação por vir".

Confira o trailer oficial de Hametsu no Oukoku:

