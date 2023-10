Ilhados com a Sogra: conheça o novo reality show brasileiro da Netflix

O reality show nacional Ilhados com a Sogra estreou no catálogo da Netflix na última segunda-feira (9). Apresentado pela atriz Fernanda Souza, o programa se baseia em uma competição entre seis casais em um local paradisíaco. No local, eles enfrentam desafios com a ajuda de suas respectivas sogras para levar o prêmio de R$ 500 mil para casa.

A primeira temporada conta com oito episódios, e os quatro primeiros já estão disponíveis - os demais serão lançados no dia 16 de outubro. A produção foi desenvolvida pela Mixer e tem direção de Sarah Rodrigues, Vivian Alano e Ricardo Perez. A seguir, confira mais detalhes do novo reality show da Netflix.

Em Ilhados com a Sogra, seis casais e suas respectivas sogras se enfrentam com o objetivo de conquistar 500 mil reais — Foto: Divulgação/Netflix

Como funciona o Ilhados com a Sogra?

Ilhados com a Sogra tem, à primeira vista, a premissa de mais um reality show de casais: as duplas precisam se enfrentar em desafios e lidar com as relações interpessoais dentro de um local restrito. No entanto, seu diferencial também pega os próprios participantes de surpresa: a presença das sogras, que são peças fundamentais para eles conseguirem conquistar o prêmio de 500 mil reais.

Equipe técnica

O reality show da Netflix é apresentado pela atriz Fernanda Souza, rosto conhecido do público desde sua estreia na versão brasileira de Chiquititas, além de também ser a apresentadora do programa Iron Chef: Brasil, produção original do streaming. Sarah Rodrigues, Vivian Alano e Ricardo Perez assumem a direção da produção.

A segunda parte do reality Ilhados com a Sogra será lançada em 16 de outubro na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco de Ilhados com a Sogra

Participantes de Ilhados com a Sogra Casais Sogras Ana Luiza Tonolli e Antonio Donatti Maria Cristina Borba de Azevedo Francine Nery e Rodrigo Nery Maria Eliane Ribeiro Nery Mayara Tenório e Thy Cesar Severina Tenório Felipe Sassone e Vini Sassone Maria do Socorro Sassone Thiago Dunker e Silvia Dunker Márcia Regina Dunker Rodrigo Castro e Thais Castro Rogéria Castro

Confira o trailer oficial da 1ª temporada de Ilhados com a Sogra:

Com informações de IMDb, Netflix e Terra

