Infinity Strash: história, gameplay e requisitos de game do desenho Fly

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai é um jogo de ação e RPG que reconta os eventos do mangá e animação conhecida no Brasil como "Fly, o Pequeno Guerreiro". O título da GameStudio Inc. e Kai Graphics se baseia no recente reboot da série exibido em 2020, com a possibilidade de jogar com Dai e seus amigos até aproximadamente o episódio 41 da história.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai reconta os eventos do desenho animado conhecido no Brasil como "Fly, o Pequeno Guerreiro" — Foto: Divulgação/Square Enix

👉 Quais os melhores jogos de estratégia e RPG? Saiba no Fórum TechTudo

História

Dragon Quest The Adventure of Dai é um mangá lançado originalmente em 1989 e depois transformado em animação em 1991 no Japão. Sua história acompanha o pequeno herói Dai (Fly, no Brasil) no mundo da clássica franquia de RPG Dragon Quest da Square Enix. Em 2020 a animação ganhou uma nova versão, a qual conta com 100 episódios e serviu de base para o novo título. Não é necessário conhecer a história para jogar, já que o game reconta os principais pontos da história e apresenta todos os seus personagens.

O pequeno Dai é uma criança órfã criada em uma ilha de monstros, anos após uma grande guerra entre o herói Avan e os exércitos do Rei Demônio Hadlar. Esses tempo de paz, no entanto, estão com os dias contados e Dai começa a ser treinado por Avan para ser um novo herói, já que o jovem conta com uma marca em sua testa que indica que ele é um lendário Cavaleiro de Dragão. Seu treinamento, no entanto, é interrompido quando Hadlar ressurge e revela que há um vilão ainda maior por trás dele: Vearn, o Rei do Mal.

Em Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, o pequeno guerreiro pode usar habilidades especiais com a faca e espada como o golpe de seu mestre Avan Strash — Foto: Divulgação/Square Enix

Assim, o pequeno herói terá que enfrentar Hadlar e todos os outros generais do exército demoníaco como Crocodine, Hyunckel, Flazzard, Mystvearn e Baran, acompanhados por suas legiões de monstros. Ao seu lado, ele terá outros discípulos de Avan, como o mago Popp e a lutadora Maam, além do próprio general Hyunckel que decide mudar de lado.

O mago Popp em Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai se especializa em ataques à distância com magia — Foto: Divulgação/Square Enix

Gameplay

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai é dividido em dois modos: um Story Mode com fases que recontam os eventos da história do anime, e o Temple of Recollection, uma aventura com elementos Rogue no qual usuários avançam por um labirinto que muda constantemente. Nas batalhas, jogadores podem trocar entre os personagens disponíveis, cada qual com seu estilo próprio de lutar. É possível usar golpes especiais de espada com Dai para causar mais dano, usar magias com Popp para atacar de longe, disparar projéteis de suporte com Maam e usar a armadura indestrutível de Hyunckel para enfrentar inimigos poderosos.

Maam é uma lutadora versátil em Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai com sua pistola que dispara magias e balas de cura — Foto: Divulgação/Square Enix

Durante a aventura, usuários recebem Bond Memories, memórias que recontam momentos icônicos da história com artes originais do mangá e que aumentam os atributos de seu personagem. A qualquer momento, o jogador pode interromper seu progresso na história para enfrentar o Temple of Recollection e tentar obter mais Bond Memories.

O templo está em constante mudança e oferece combinações de mais de 100 salas de inimigos, armadilhas e perigos. A dificuldade aumenta a cada nova fase, então é preciso escolher entre avançar para obter recompensas melhores ou recuar para manter as que já conseguiu.

Em Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai o general Hyunckel se une a Dai com sua invencível espada que se transforma em armadura — Foto: Divulgação/Square Enix

Alguns personagens também irão evoluir durante o game ao receber upgrades e mudanças de acordo com a história. Maam, por exemplo, poderá aprender artes marciais para atacar inimigos de perto ou usar sua pistola. Por outro lado, Hyunckel irá mudar do caminho da espada para aprender a técnica de usar lanças de Avan, porém manterá a possibilidade de usar sua arma original que se transforma em armadura. Já Dai desbloqueia seu potencial latente com sua habilidade única Aura Dracônica, que amplia todos os seus atributos quando ativada.

Requisitos mínimos

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Performance: 1280 x 720p / 60 fps 1920 x 1080p / 60 fps Sistema operacional: Windows 10 ou 11 (64 Bits) Windows 10 ou 11 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 3330 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5 3330 ou AMD Ryzen 3 1200 Memória RAM: 8 GB 8 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 950 ou Radeon RX 560 Geforce GTX 1060 3 GB ou Radeon RX 470 DirectX: 11 11 Armazenamento: 15 GB de espaço disponível 15 GB de espaço disponível

🎥 5 Jogos com os modos mais difíceis