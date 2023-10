Infinix Note 30 5G é bom? Veja preço e ficha técnica

O Infinix Note 30 5G é um celular intermediário de uma parceria entre a Positivo e a Infinix. Lançado no Brasil em agosto deste ano , o modelo vem despertando a curiosidade do público, principalmente por suas especificações interessantes. O aparelho chegou ao mercado com valor inicial de R$ 1.999, e assim se mantém, tanto na loja oficial da fabricante quanto no varejo eletrônico. Ele se destaca pela câmera principal de 108 MP e tela com taxa de atualização de 120 Hz .

A Infinix também investiu em bateria robusta de 5.000 mAh, com suporte para carregamento rápido de até 45 W. Outra novidade é a estreia da parceria com a empresa JBL, que se tornou responsável pelos alto-falantes de toda linha Note 30. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Infinix Note 30 5G.

Infinix Note 30 5G conta com sensor principal de 108 MP — Foto: Divulgação/Infinix

Ficha técnica do Infinix Note 30 5G

Tamanho da tela: 6,78 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2460 x 1080 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera traseira: 108 MP + 2 MP + câmera IA

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 13

Processador: Dimensity 6080

Memória RAM: 8 GB, com RAM Plus de mais 8 GB

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Peso: 205 gramas

Dimensões: 168,5 x 76,5 x 8,5 mm

Cores: azul e preto

Preço de lançamento: R$ 1.999

Tela e design

O Infinix Note 30 5G vem com enorme tela de 6,78 polegadas e resolução Full HD+ (2.460 x 1.080 pixels). Além disso, o painel traz a tecnologia IPS LCD, que é conhecida por apresentar um consumo de energia controlado e qualidade de cor mais precisa. A fabricante reservou também taxa de atualização de 120 Hz — número que pode chamar atenção do público gamer. Por fim, o display do Note 30 5G vem ainda com proteção ocular por meio da certificação TUV Rheinland.

Infinix Note 30 5G — Foto: Reprodução/Infinix

Sobre o design, a fabricante decidiu dar destaque ao imponente sistema de câmeras traseiro. Na parte frontal, o modelo conta com bordas finas. As proporções do telefone são de 168,5 x 76,5 x 8,5 mm, e o peso é de 205 gramas. O Infinix Note 30 5G foi lançado em duas cores: azul e preto.

Câmera

O conjunto de câmeras é o ponto que mais chama a atenção no modelo. Para ele, a fabricante disponibilizou três lentes distintas. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 108 MP e abertura de f/1.75

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera auxiliar com inteligência artificial (IA)

Câmera de selfies de 16 MP e abertura de f/2.0

Infinix Note 30 5G tem câmera com sensor principal de 108 MP — Foto: Reprodução/Infinix

Além de fotos nítidas e de alta resolução com a lente principal de 108 MP, o sistema traseiro ainda conta com sensor de profundidade para auxiliar nas fotos em modo retrato. O Note 30 5G traz também um sensor equipado com inteligência artificial (IA) para ajudar na qualidade das imagens.

Para selfies e videochamadas, a Infinix reservou 16 MP, além de zoom digital e flash duplo. Quanto aos vídeos, a câmera traseira é capaz de gravar em 2K a 30 fps (quadros por segundo). Já a lente frontal consegue criar vídeos em 1080p a 30 fps.

Desempenho e armazenamento

O Infinix Note 30 5G chega com o processador Dimensity 6080, da MediaTek. Lançado em junho deste ano, o chip é considerado uma ótima escolha para rodar jogos, além de ser baseado no processo de fabricação de 6 nm. O octa-core possui dois núcleos Cortex-A76 de alto desempenho e seis núcleos Cortex-A55 para eficiência energética. No mais, o Dimensity 6080 vem equipado com o recurso MediaTek 5G UltraSave, elaborado para otimizar a economia de energia e prolongar a vida útil da bateria.

Memória RAM do Infinix Note 30 5G pode chegar a 16 GB — Foto: Reprodução/Infinix

De memória RAM, o telefone vem em apenas uma versão com 8 GB. Entretanto, o modelo também conta com a função RAM Plus, que disponibiliza mais 8 GB — totalizando 16 GB de RAM. Já quanto ao armazenamento, a fabricante preparou uma opção em 256 GB. No entanto, o Note 30 5G conta com slot para cartão de memória, o que permite expandir o armazenamento em até 1 TB.

Bateria

O Infinix Note 30 5G chega com bateria de 5.000 mAh. Mas é na hora de recarregar que o modelo se destaca, trazendo suporte para carregamento rápido de até 45 W. A fabricante menciona 75% de bateria em até 30 minutos. Além do carregador, a embalagem também traz cabo para transferência de dados, capa de proteção, película de proteção de vidro, fone de ouvido e ferramenta para remoção do cartão SIM.

Versão do Android e recursos extras

O Infinix Note 30 5G sai de fábrica rodando Android 13, sob a interface XOS 13, própria da Infinix. Porém, o modelo já está apto a receber o upgrade do próximo sistema operacional, o Android 14. Além disso, a fabricante também prometeu liberar pacotes de segurança.

Infinix Note 30 5G — Foto: Reprodução/Infinix

Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi de banda dupla e Bluetooth. É importante mencionar que o modelo tem suporte para Internet 5G e NFC, para pagamentos por aproximação. No mais, o Note 30 5G conta com saída de áudio P2 e rádio FM.

Para agregar ainda mais valor à ficha técnica do Note 30 5G, a JBL — empresa americana de eletrônicos especializada em áudio — chegou para assinar a produção dos alto-falantes de toda a família Note 30.

Preço

O Infinix Note 30 5G começou a ser comercializado pelo valor sugerido de R$ 1.999. Atualmente, o modelo está à venda no site oficial da Infinix e também nas grandes varejistas do país pelo mesmo preço.

Com informações de GSM Arena e Infinix.

