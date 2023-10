Ingresso da final da Libertadores 2023: veja preço, datas e onde comprar

A procura por ingressos da final da Libertadores 2023 aumentou após a definição dos dois finalistas nos últimos dias. O último jogo do torneio, entre Boca Juniors e Fluminense, acontece em 4 de novembro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Embora os times tenham sido conhecidos apenas nesta semana (depois das eliminações de Internacional e Palmeiras), os bilhetes para a final começaram a ser vendidos em 12 de setembro no site da Conmebol. Na data, foram disponibilizados tíquetes das categorias 1 e 2, relativos ao público geral, e, em poucas horas, todos eles acabaram. No entanto, alguns torcedores revelaram que conseguiram comprar ingressos após esse dia.